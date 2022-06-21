Бесконтактная зарплата: в России растет число вакансий с удаленкой

С марта по июнь количество предложений об удаленной работе в России выросло на 22%, следует из исследования сервиса HeadHunter, с которым ознакомились «Известия». Чаще всего на работу вне офиса готовы принять специалистов по продажам и айтишников. В целом рынок труда становится более конкурентным — если в марте на одну вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне уже 5,3. И это при том, что предлагаемые соискателям зарплаты если и увеличиваются, то далеко не во всех сферах экономики. Именно работодатели диктуют правила на рынке, поскольку соискателям сам факт трудоустройства сейчас важнее зарплатных ожиданий, констатируют эксперты.

Неофисные будни

В июне работодатели предлагают россиянам свыше 26 тыс. вакансий, которые предусматривают удаленную работу. Это на 22% больше, чем в марте, когда их было чуть более 21 тыс., говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter (есть у «Известий»).

Всё больше удаленку предлагают сотрудникам в сфере безопасности (рост за три месяца составил 130%), медицине и фармацевтике (+127%), банковском и инвестиционном секторе (+104%). А резкий спад произошел в науке и образовании (минус 48%).

Больше всего вакансий с домашним режимом работы специалисты HeadHunter насчитали в сфере продаж — 11,2 тыс. (+26%) и информационных технологий — 10,4 тыс. (+25%).

Бесконтактная зарплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам, подтвердили «Известиям» в сервисе по поиску работы SuperJob. Причем работодатели из Москвы практикуют удаленку чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов.

Удаленный формат работы выгоден работодателям — не нужно тратиться на содержание рабочего места, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Александр Сафонов.

— Работодатели сейчас пытаются экономить на расходах, в том числе на офисе. Сотрудники так или иначе расходуют электроэнергию, пользуются телефоном. Поэтому неудивительно, что дистанционных вакансий становится больше, — сказал он «Известиям».

Конкуренция растет

В целом за три месяца рынок труда сжался — сократилось как количество предложений о работе, так и размещенных резюме. Об этом «Известиям» сообщили в обоих рекрутинговых сервисах.

По данным HeadHunter, в июне 2022 года, по сравнению с мартом, общее число вакансий сократилось на 10%, а резюме — лишь на 2%. В результате конкуренция среди претендентов увеличилась: если в марте на одну вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, то в июне — уже 5,3.

Число вакансий сократилось практически во всех сферах. Но особенно сильно — на государственной службе и в некоммерческих организациях: минус 56%, по данным HeadHunter, и минус 48%, по данным SuperJob.

Бесконтактная зарплата Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В сфере управления персоналом запрос на новых сотрудников упал на 32%, в страховании — на 31%, в автомобильном бизнесе — на 27%, говорится в исследовании hh.

В некоторых отраслях две рекрутинговые компании заметили разные тенденции. Так, в сфере IT-технологий SuperJob отметил рост числа вакансий на 11%, а HeadHunter — снижение на 18%. В туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе hh зафиксировал рост предложений о работе на 21%, а SJ — падение на 36%.

В июне, по сравнению с мартом, сократилось и количество резюме, причем во всех сферах, кроме науки и образования, а также IT, продолжили в HeadHunter. Больше всего резюме россияне удалили из профобластей «Банки, инвестиций и лизинг» — 23%, «Госслужба и некоммерческие организации» — 21%, «Консультирование» — 19% и «Искусство, развлечения, СМИ» — 17%.

Снижение числа резюме в сферах банковского дела заметили и в SuperJob — минус 23% по сравнению с мартом. Также, по данным портала, сократилось количество резюме в профобластях «Транспорт, логистика, склад» — минус 18% и «Страхование» — минус 17%.

По данным HeadHunter, больше всего актуальных резюме россиян в июне размещены в таких сферах, как «Начало карьеры, студенты» — 1,8 млн, «Продажи» — 542,5 тыс., «Административный персонал» — 391,7 тыс. и «IT-технологии» — 307,8 тыс. Меньше всего резюме — в сферах страхования (4,3 тыс.) и консультирования (4,6 тыс.).

Бесконтактная зарплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Платить готовы меньше

Оплата труда в большинстве сфер деятельности с марта по июнь сильно не изменилась: колебания составили от плюс 8 до минус 4%, отметили в hh. Тем не менее снижение или стагнация по зарплатам зафиксированы в 22 профобластях из 28.

Больше всего работодатели в России готовы платить высшему менеджменту — в среднем предлагается зарплата в 67,4 тыс. рублей, а также специалистам по добыче сырья — 66 тыс. и консультированию — 65,8 тыс. Меньше всего предлагают домашнему персоналу — 40 тыс. рублей, а также начинающим карьеру — 43,9 тыс. рублей. В Москве соискателям предлагают в среднем на 40–50% больше, посчитали в HeadHunter.