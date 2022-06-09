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Трудовые в ресурсе: Центробанк зафиксировал снижение числа вакансий в РФ

Уже к осени тенденция может изменить рынок занятости, считают аналитики
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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На рынке труда сокращается количество вакансий — эксперты ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» зафиксировали такую тенденцию. Ее первая волна с конца февраля и примерно до середины апреля была связана с решениями о приостановке ранее запланированного найма. Однако затем началось собственно сокращение числа рабочих мест. Наибольшее падение количества вакансий в мае произошло в страховании, на госслужбе, в автомобильном бизнесе и банковской сфере, отметили в hh.ru. Компании вынуждены сокращать набор, чтобы уменьшить расходы бизнеса, поясняют эксперты.

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Закрытая вакансия

Эксперты Банка России отметили начало сокращения числа рабочих мест. В условиях снижения количества вакансий уменьшается конкуренция за работников. Первую волну падения спроса на персонал можно было связать с решениями о приостановке ранее запланированного найма. «Вторая волна, вероятно, отражает начало сокращения числа рабочих мест», — говорится в бюллетене.

Так, с конца февраля 2022-го произошло резкое повышение индекса HeadHunter. Он отражает соотношение количества активных резюме и вакансий: чем выше индекс, тем ниже конкуренция за персонал на рынке. С конца февраля и по середину мая индекс увеличился с 4 до 6 пунктов, следует из данных экспертов ЦБ. Основные причины тому — санкционное снижение импорта и уход иностранных компаний с российского рынка, сопровождавшийся закрытием многих предприятий. При этом вторая волна — отложенное воздействие этих процессов, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его мнению, тенденция будет нарастать на фоне сокращения имеющихся производственных запасов, доходов населения, сжатия хозяйственного спроса и т.д.

Число вакансий стало ежемесячно сокращаться с марта этого года, в первый месяц показатель упал на 17% по сравнению с февралем. При этом снижение в годовом выражении началось с апреля, тогда количество предложений уменьшилось на 11% к аналогичному периоду 2021-го, рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. При этом, по ее мнению, такая динамика может свидетельствовать о приостановке найма, действии программ удержания текущих сотрудников, снижении текучести кадров или об укомплектовании штата.

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ярмарка вакансий
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Опережающие темпы по снижению числа вакансий и увеличению количества резюме наблюдаются в сегменте «беловоротничковых» профессий, однако уровень конкуренции из зоны высокого дефицита за людей сместился в зону нормальных показателей. «Синеворотничковые» профессии, напротив, остаются по-прежнему в дефиците, а сам рынок остается соискательским, отметила Наталья Данина. По ее мнению, в дальнейшем уровень безработицы в целом увеличится, но не слишком значительно, при этом она может оказаться неравномерной в зависимости от перестройки отраслей.

Российский рынок труда в последнее время был сильно дефицитным. Поэтому в ближайшее время не ожидается каких-либо серьезных потрясений и роста безработицы до критических уровней, прогнозируют в SuperJob. Там отметили: с начала спецоперации значительнее всего упало количество вакансий в сфере некоммерческой деятельности и волонтерства — примерно в два раза.

Наиболее значительное сокращение числа вакансий в мае 2022-го по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года наблюдалось для специалистов в страховании и на госслужбе — в этих сегментах количество предложений снизилось на 89 и 80% соответственно. В автомобильном бизнесе показатель упал на 71%, для банковских работников — на 65%, а для HR-менеджеров — на 54%, следует из данных hh.ru.

Всем по местам
ярмарка вакансий
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Уровень безработицы в апреле оказался достиг рекордного минимума и составил 4%, следует из данных Росстата. Нетрудоустроенными числились 3 млн человек в возрасте от 15 лет и старше. В прошлом месяце количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось, заявил 7 мая Владимир Путин. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в 2022 году достигнет 6,7%.

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В Минтруде и Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий», отмечают ли они сокращение числа вакансий и рабочих мест.

Рабочий профиль

«Известия» опросили топ-50 крупнейших компаний, рассматривают ли они сокращение персонала и принимали ли они решения о приостановке ранее запланированного найма. В «Русале», группе «Т Плюс» и «Почте России» не уменьшали количество рабочих мест и продолжают нанимать сотрудников, рассказали их представители. Более того, «Русал» планирует реализацию дополнительных проектов, включая экологическую перестройку заводов в Сибири, которая потребует новых квалифицированных кадров, добавили в пресс-службе. Наем персонала также не прекращали в «Сбере» и Х5 Group, сообщили в организациях.

Кроме того, в условиях повышающегося спроса на продукцию отечественных производителей, который растет на фоне агрессивного санкционного давления, многие предприятия столкнулись с необходимостью набора сотрудников на новые вакантные места, отметили в «Ростехе». Так, например, в Объединенной авиастроительной корпорации в связи с ростом объемов производства гражданских самолетов существенно возросла необходимость в специалистах различного профиля.

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отдел кадров
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Однако в целом организации вынуждены значительно сокращать расходы, в том числе за счет уменьшения числа рабочих мест, чтобы удержать бизнес на плаву, сообщила управляющий партнер Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич. В первую очередь это касается подразделений маркетинга, внутреннего бэк-офиса, юридической службы. Ряд таких функций может быть выведен на аутсорсинг.

При этом в период пандемии штаты были резко сокращены, и на момент нового кризиса бизнес не успел восстановить все рабочие места. Так, в ближайшие несколько лет уровень безработицы в России может вырасти до 6%, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, в зоне риска сейчас находятся специалисты финансовой сферы — из-за большого роста издержек и рисков, сегментов с западными инвестициями, а также стартапов, так как они будут испытывать сложности с привлечением средств.

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