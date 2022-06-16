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В 2022 году ввод жилья в России вырос на 54,6%

Минстрой: в 2022 году ввод жилья в России вырос на 54,6%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн кв. м жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минстроя Ирек Файзуллин в четверг, 16 июня.

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«Главное сегодня — сохранить темп строительства, который у нас есть. Это позволит обеспечить необходимый ресурс, направленный на противостояние санкционным действиям», — подчеркнул министр.

Ведомство открыто для предложений и максимально старается обеспечить совместную работу с профессиональным сообществом для реализации необходимых антикризисных мер, рассказал Файзуллин.

Вклад строительной отрасли в ВВП России в прошлом году достиг 14,4 трлн рублей, суммарное поступление налогов в бюджет — 2,9 трлн рублей, что составляет 10,3% от общего объема налогов. Количество занятых в отрасли достигло 11,1 млн человек — это порядка 15% от общего объема работающих в стране.

Кроме того, стройка обладает значительным мультипликативным эффектом: инвестиции в возведение жилья и инфраструктуры запускают производственные цепочки, создают добавленную стоимость, рабочие места не только в строительстве, но и в широком перечне смежных отраслей. Всё это делает отрасль одной из основополагающих в российской экономике.

Согласно данным «Сбера», с которыми ознакомились «Известия» в начале июня, в I квартале 2022 года активность застройщиков снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращаться за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В Сбербанк поступило только 360 заявок, а в прошлом году за этот период их было 480. В будущем ситуация может привести к дефициту предложения жилья и, соответственно, росту цен до 15% в год, прогнозировали эксперты. Пока же спрос на квартиры в России за последние месяцы упал на 50–99% в зависимости от региона.

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