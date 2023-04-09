Таежная история: чем заняться туристу в Бурятии

«Славное море, священный Байкал» — слова старинной песни известны, наверно, почти каждому в России, хотя бы по великому роману Булгакова. Впрочем, в Забайкалье, куда с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» отправились «Известия», столько чудес и открытий, что величайшее озеро мира оказывается хотя и главной, но не единственной жемчужиной этого прекрасного и дикого края.

Город с головой

Некогда в эти края добирались месяцами, через тайгу и бездорожье, въезжая в границы Бурятского края через замерзший Байкал — в летнее время о путешествии не стоило и думать. Сегодня же праздные туристы, отсидев пять с небольшим часов в комфортабельном кресле авиалайнера, потянувшись, отправляются в Улан-Удэ, столицу Бурятии, откуда для большинства и начинается знакомство с республикой.

Первое ощущение при въезде в Улан-Удэ — а где же город? Вдоль улиц тянется одноэтажная частная застройка, деревянные домики с резными ставнями совершенно деревенского вида. И лишь спустя какое-то время появляются признаки привычного городского ландшафта, сперва пятиэтажки (впрочем, здесь они строились чаще из кирпича — так теплее), затем и более современные здания. Центр Улан-Удэ с несколькими высотками, яркой рекламой и своеобразной эклектичной архитектурой уже вполне соответствует представлению об областном центре.

Улан-Удэ утром Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Как добраться: В Улан-Удэ из Москвы и Новосибирска регулярно летает авиакомпания S7 Airlines. Из Домодедово рейсы совершаются дважды в день, причем благодаря пятичасовой разнице во времени, вылетев вечером, пассажиры прибывают в Улан-Удэ уже рано утром. Скоротать время в ожидании посадки можно в бизнес-лаунже «Шостакович», оплатить который можно как заранее, так и на месте в аэропорту

Одним из визуальных «центров силы» Улан-Удэ уже много десятилетий остается памятник В.И. Ленину, воздвигнутый к 100-летию вождя мирового пролетариата — как утверждают местные, самая большая голова Ильича в мире. Впрочем, и кроме монументальной пропаганды в Улан-Удэ есть что посмотреть в области искусства. Стоит ознакомиться с коллекцией Музея истории Бурятии, неплохая экспозиция и в республиканском Художественном музее им. Ц. Сампилова. Поклонники Мельпомены могут отвести вечер на поход в хорошо известные и за пределами республики Русский драматический театр имени Бестужева или Бурятский театр драмы имени Намсараева.

Дня два на знакомство со столицей будет вполне достаточно, и теперь самое время отправляться за экзотикой — к Байкалу и в глубинку.

Эй, Баргузин!

До Баргузинского района на севере республики — почти 300 км по приличной трассе, но через самую настоящую тайгу. Здесь сразу ощущаешь на себе «цифровой детокс» — связь (любая, не только интернет) пропадает буквально через 10 минут после выезда из границ Улан-Удэ. С одной стороны, разум отдыхает, с другой — случись что, вся надежда на проезжающих мимо. Бросать путников в беде тут, однако, не принято. Да и любой житель Бурятии, вне зависимости от вероисповедания, знает — перед выездом на трассу надо задобрить духов. Импровизированные капища стоят на каждом мало-мальски значимом направлении. Духам оставляют в дар цветные буддистские шарфы хадаки, мелочь, горсточку риса — кто чем богат.

Алтарь духам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Места эти заповедные, дикие. Здесь сразу четыре охраняемые природные территории (Баргузинский и Джергинский заповедники, Фролихинский заказник и Забайкальский национальный природный парк). И Байкал здесь не таков, как на юге, — более суровый, «настоящий». Туристы обычно останавливаются в прибрежных Максимихе и Усть-Баргузине, но и в глубине Баргузинской долины есть что посмотреть.

Приготовление буузов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Что попробовать: Бурятская кухня сродни монгольской — в ней изобилуют мясные блюда. Самое известное, пожалуй, буузы (или на русский манер позы) — большие пельмени с открытой верхушкой. В начинку идет говядина, свинина и бараний курдюк (иногда добавляют конину). Едят их руками, примерно как хинкали, однако тесто съедается всё — для кочевников мука всегда была великой ценностью. Из пшеничной муки со сметаной делают и саламат, традиционное блюдо для начала трапезы, который положено подавать самым дорогим гостям. Разумеется, как у большинства кочевых народов, почетное место в рационе отведено конине. Особенно интересны сырая конская печень (эльген), подаваемая в замороженном виде с брюшным жиром (арбином). Очень вкусен и хошхоног, однако кого-то может смутить, что готовят его из прямой кишки лошади

Впрочем, начать, конечно, лучше с Байкала — посетив для начала полуостров со смешным названием Святой Нос. В зимнее время отсюда идет ледовый путь по поверхности озера (со многими поселками севернее в это время просто невозможна иная связь). Летом же лед уходит — и открывается великолепный многокилометровый пляж, отрада любителей купания и загара. Кстати, несмотря на распространенное среди жителей центральных областей России мнение, купаться в Байкале летом можно — вода прогревается до 22 градусов. По словам местных, иногда в воде даже теплее, чем снаружи — хотя летние температуры здесь из-за резко континентального климата достигают и 40 по Цельсию.

Река Селенга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Баргузин, хоть и райцентр, меньше по населению своего собрата с приставкой «усть-», зато может похвастать обязательным памятником Ленину (довольно ухоженным), аккуратным Домом культуры и на удивление высоким уровнем медпомощи — так уж случилось, что она понадобилась. В местной «скорой» пострадавшему без вопросов сделали перевязку и отправили в аптеку, ассортимент которой оказался вполне столичного уровня. Правда, асфальт до райцентра (как и до значительной части дорог района) пока не добрался, хотя работы, судя по виденному, ведутся.

Баргузин, улица Дзержинского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Именно здесь, как помнят из школьной программы те, кто постарше, отбывали ссылку декабристы братья Кюхельбекеры. На месте, где когда-то был их дом, установлена мемориальная стела. Могила младшего, Михаила, здесь же, на старом еврейском кладбище. Дело в том, что именно в Баргузин за разные провинности во времена Николая I cсылали из черты оседлости российских евреев. Многие осели на этой земле, обзавелись делом и семьей. Интересный факт: Моисей Новомейский, один из основателей химической промышленности Израиля, родился и вырос в Баргузине, причем в доме, которым когда-то владели Кюхельбекеры (он был приобретен дедом Новомейского, тоже ссыльным, после смерти Михаила).

Еврейское кладбище в Баргузине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Боги жаждут

Разумеется, трудно представить себе Бурятию без буддизма. Эта республика — один из главных исторических центров этой мировой религии в России. Здесь исповедуют тибетскую версию буддизма, пришедшую в эти края в XVII столетии, но археологические свидетельства показывают, что местные племена были знакомы с учением Просветленного еще во II веке до н.э.

Сейчас на территории Бурятии действует почти 30 дацанов, буддийских монастырей (не путать с дуганами — так называются храмы на их территории). Самый известный, наверно, Иволгинский, «Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полного радости», в 36 км от Улан-Удэ. Здесь находится одна из резиденций главы буддистов Бурятии Пандито хамбо-ламы XXIV Дамбы Аюшева, здесь хранится нетленное тело Пандито хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигелова. В его храме-дворце каждый день пребывает в медитации монах, записывающий мысли, которые передает ему пребывающий в нирване великий учитель.

Иволгинский дацан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

За оградой Иволгинского дацана всегда оживленно — и верующие, и туристы, да и сами насельники снуют между красочными, словно пряничными, строениями монастыря. А вот в менее известном (по крайней мере среди непосвященных) Баргузинском дацане тишина и покой. Однако именно здесь, рядом с горой Улзы-хаан в получасе езды от Баргузина, 2 мая 2005 года хамбо-лама Аюшев обнаружил огромный валун с ликом богини Янжимы (в индуизме Сарасвати), покровительницы искусств, ремесел, красноречия и деторождения, небесной супруги бодхисаттвы мудрости Манджушри.

Богиня Янжима Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Чтобы увидеть камень с ликом божества, надо пройти около полутора километров по тихой лесной тропе, мимо молитвенных барабанов и деревьев, на которых повязаны разноцветные шарфы хадаки. Как говорят местные, если обратиться к богине с искренней просьбой, желание всегда исполнится, но для верности лучше соблюсти необходимый ритуал. Для этого нужно прийти на прием к одному из лам-астрологов, сидящих в маленьких домиках у храма богини, и получить указание, сколько кругов надо сделать вокруг камня и какие жертвы принести. Просьбу записывают в лежащем под навесом у святыни обычном гроссбухе, полистав который можно составить примерное представление о нынешних проблемах и мечтаниях жителей Бурятии.

Бравая деревня

Так уж сложилось исторически, что Бурятия — перекресток важнейших мировых культур и религий. Здесь мирно сосуществуют христиане и буддисты, иудеи и мусульмане. Одним из самых интересных для заезжего гостя местных феноменов, конечно, остаются бурятские старообрядцы. Их предков сослали сюда из западных губерний империи еще во времена Екатерины — ссылали семьями, чем народная этимология и объясняет их самоназвание «семейские».

Село Десятниково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Сегодняшние семейские уже не столь крепко держатся строгих установлений отеческой веры, однако традиции сохраняют. В частности, и в том, что касается ревностной охраны частной жизни — попасть в гости к семейскому просто так не получится, хозяин или хозяйка почти всегда сошлются, что у них «не убрано». Но не стоит отчаиваться — в старообрядческом селе Десятниково в Тарбагатайском районе, совсем рядом со столицей республики, местные энтузиасты организовали для туристов образцовое семейское подворье с песнями, угощением и реконструкцией свадебного обряда.

У старообрядцев в Десятникове Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов

Где остановиться: В Улан-Удэ путешественник найдет достаточно широкий выбор гостиниц, от недорогих молодежных хостелов до вполне солидных отелей. Из последних можно выделить недавно отремонтированную 12-этажную «Бурятию» (с верхних этажей открывается отличный вид на город — удачная возможность сделать запоминающиеся фото). Заслуживают внимания также «Байкал Плаза», «Чингисхан» и «Сагаан Морин». Активно развивается туристическая инфраструктура и в бурятской глубинке. Так, в Максимихе на берегу Байкала (население 297 человек) более десятка современных мест размещения. Достойны упоминания глэмпинги «Высота 457» и Baikal Village, а также экоотель «Байкальское шале». В Баргузине и Усть-Баргузине интересно будет воспользоваться гостевыми домами местных жителей, где европейский уровень комфорта сочетается с истинно сибирским гостеприимством, включая возможность питания с семейного стола

Традиционная еда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Крылов