Таежная история: чем заняться туристу в Бурятии
«Славное море, священный Байкал» — слова старинной песни известны, наверно, почти каждому в России, хотя бы по великому роману Булгакова. Впрочем, в Забайкалье, куда с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» отправились «Известия», столько чудес и открытий, что величайшее озеро мира оказывается хотя и главной, но не единственной жемчужиной этого прекрасного и дикого края.
Город с головой
Некогда в эти края добирались месяцами, через тайгу и бездорожье, въезжая в границы Бурятского края через замерзший Байкал — в летнее время о путешествии не стоило и думать. Сегодня же праздные туристы, отсидев пять с небольшим часов в комфортабельном кресле авиалайнера, потянувшись, отправляются в Улан-Удэ, столицу Бурятии, откуда для большинства и начинается знакомство с республикой.
Первое ощущение при въезде в Улан-Удэ — а где же город? Вдоль улиц тянется одноэтажная частная застройка, деревянные домики с резными ставнями совершенно деревенского вида. И лишь спустя какое-то время появляются признаки привычного городского ландшафта, сперва пятиэтажки (впрочем, здесь они строились чаще из кирпича — так теплее), затем и более современные здания. Центр Улан-Удэ с несколькими высотками, яркой рекламой и своеобразной эклектичной архитектурой уже вполне соответствует представлению об областном центре.
Улан-Удэ утром
Одним из визуальных «центров силы» Улан-Удэ уже много десятилетий остается памятник В.И. Ленину, воздвигнутый к 100-летию вождя мирового пролетариата — как утверждают местные, самая большая голова Ильича в мире. Впрочем, и кроме монументальной пропаганды в Улан-Удэ есть что посмотреть в области искусства. Стоит ознакомиться с коллекцией Музея истории Бурятии, неплохая экспозиция и в республиканском Художественном музее им. Ц. Сампилова. Поклонники Мельпомены могут отвести вечер на поход в хорошо известные и за пределами республики Русский драматический театр имени Бестужева или Бурятский театр драмы имени Намсараева.
Дня два на знакомство со столицей будет вполне достаточно, и теперь самое время отправляться за экзотикой — к Байкалу и в глубинку.
Эй, Баргузин!
До Баргузинского района на севере республики — почти 300 км по приличной трассе, но через самую настоящую тайгу. Здесь сразу ощущаешь на себе «цифровой детокс» — связь (любая, не только интернет) пропадает буквально через 10 минут после выезда из границ Улан-Удэ. С одной стороны, разум отдыхает, с другой — случись что, вся надежда на проезжающих мимо. Бросать путников в беде тут, однако, не принято. Да и любой житель Бурятии, вне зависимости от вероисповедания, знает — перед выездом на трассу надо задобрить духов. Импровизированные капища стоят на каждом мало-мальски значимом направлении. Духам оставляют в дар цветные буддистские шарфы хадаки, мелочь, горсточку риса — кто чем богат.
Алтарь духам
Места эти заповедные, дикие. Здесь сразу четыре охраняемые природные территории (Баргузинский и Джергинский заповедники, Фролихинский заказник и Забайкальский национальный природный парк). И Байкал здесь не таков, как на юге, — более суровый, «настоящий». Туристы обычно останавливаются в прибрежных Максимихе и Усть-Баргузине, но и в глубине Баргузинской долины есть что посмотреть.
Приготовление буузов
Впрочем, начать, конечно, лучше с Байкала — посетив для начала полуостров со смешным названием Святой Нос. В зимнее время отсюда идет ледовый путь по поверхности озера (со многими поселками севернее в это время просто невозможна иная связь). Летом же лед уходит — и открывается великолепный многокилометровый пляж, отрада любителей купания и загара. Кстати, несмотря на распространенное среди жителей центральных областей России мнение, купаться в Байкале летом можно — вода прогревается до 22 градусов. По словам местных, иногда в воде даже теплее, чем снаружи — хотя летние температуры здесь из-за резко континентального климата достигают и 40 по Цельсию.
Река Селенга
Баргузин, хоть и райцентр, меньше по населению своего собрата с приставкой «усть-», зато может похвастать обязательным памятником Ленину (довольно ухоженным), аккуратным Домом культуры и на удивление высоким уровнем медпомощи — так уж случилось, что она понадобилась. В местной «скорой» пострадавшему без вопросов сделали перевязку и отправили в аптеку, ассортимент которой оказался вполне столичного уровня. Правда, асфальт до райцентра (как и до значительной части дорог района) пока не добрался, хотя работы, судя по виденному, ведутся.
Баргузин, улица Дзержинского
Именно здесь, как помнят из школьной программы те, кто постарше, отбывали ссылку декабристы братья Кюхельбекеры. На месте, где когда-то был их дом, установлена мемориальная стела. Могила младшего, Михаила, здесь же, на старом еврейском кладбище. Дело в том, что именно в Баргузин за разные провинности во времена Николая I cсылали из черты оседлости российских евреев. Многие осели на этой земле, обзавелись делом и семьей. Интересный факт: Моисей Новомейский, один из основателей химической промышленности Израиля, родился и вырос в Баргузине, причем в доме, которым когда-то владели Кюхельбекеры (он был приобретен дедом Новомейского, тоже ссыльным, после смерти Михаила).
Еврейское кладбище в Баргузине
Боги жаждут
Разумеется, трудно представить себе Бурятию без буддизма. Эта республика — один из главных исторических центров этой мировой религии в России. Здесь исповедуют тибетскую версию буддизма, пришедшую в эти края в XVII столетии, но археологические свидетельства показывают, что местные племена были знакомы с учением Просветленного еще во II веке до н.э.
Сейчас на территории Бурятии действует почти 30 дацанов, буддийских монастырей (не путать с дуганами — так называются храмы на их территории). Самый известный, наверно, Иволгинский, «Обитель Колеса учения, приносящего счастье и полного радости», в 36 км от Улан-Удэ. Здесь находится одна из резиденций главы буддистов Бурятии Пандито хамбо-ламы XXIV Дамбы Аюшева, здесь хранится нетленное тело Пандито хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигелова. В его храме-дворце каждый день пребывает в медитации монах, записывающий мысли, которые передает ему пребывающий в нирване великий учитель.
Иволгинский дацан
За оградой Иволгинского дацана всегда оживленно — и верующие, и туристы, да и сами насельники снуют между красочными, словно пряничными, строениями монастыря. А вот в менее известном (по крайней мере среди непосвященных) Баргузинском дацане тишина и покой. Однако именно здесь, рядом с горой Улзы-хаан в получасе езды от Баргузина, 2 мая 2005 года хамбо-лама Аюшев обнаружил огромный валун с ликом богини Янжимы (в индуизме Сарасвати), покровительницы искусств, ремесел, красноречия и деторождения, небесной супруги бодхисаттвы мудрости Манджушри.
Богиня Янжима
Чтобы увидеть камень с ликом божества, надо пройти около полутора километров по тихой лесной тропе, мимо молитвенных барабанов и деревьев, на которых повязаны разноцветные шарфы хадаки. Как говорят местные, если обратиться к богине с искренней просьбой, желание всегда исполнится, но для верности лучше соблюсти необходимый ритуал. Для этого нужно прийти на прием к одному из лам-астрологов, сидящих в маленьких домиках у храма богини, и получить указание, сколько кругов надо сделать вокруг камня и какие жертвы принести. Просьбу записывают в лежащем под навесом у святыни обычном гроссбухе, полистав который можно составить примерное представление о нынешних проблемах и мечтаниях жителей Бурятии.
Бравая деревня
Так уж сложилось исторически, что Бурятия — перекресток важнейших мировых культур и религий. Здесь мирно сосуществуют христиане и буддисты, иудеи и мусульмане. Одним из самых интересных для заезжего гостя местных феноменов, конечно, остаются бурятские старообрядцы. Их предков сослали сюда из западных губерний империи еще во времена Екатерины — ссылали семьями, чем народная этимология и объясняет их самоназвание «семейские».
Село Десятниково
Сегодняшние семейские уже не столь крепко держатся строгих установлений отеческой веры, однако традиции сохраняют. В частности, и в том, что касается ревностной охраны частной жизни — попасть в гости к семейскому просто так не получится, хозяин или хозяйка почти всегда сошлются, что у них «не убрано». Но не стоит отчаиваться — в старообрядческом селе Десятниково в Тарбагатайском районе, совсем рядом со столицей республики, местные энтузиасты организовали для туристов образцовое семейское подворье с песнями, угощением и реконструкцией свадебного обряда.
У старообрядцев в Десятникове
Традиционная еда
Дома в Десятникове выкрашены яркой краской, «браво», как говорят семейские (то есть хорошо, красиво). Вообще, язык у местных староверов сочный и образный. На столе вас будут ждать «шти со скотским мясом» (то есть с говядиной), пироги с черемухой и совсем неожиданный местный специалитет — топленая халва, в которую можно макать испеченные тут же в печи дрожжевые лепешки. Впрочем, они хороши и сами по себе, «с молитвой», как говорят десятниковские бабушки.