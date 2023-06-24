Укор географии: туроператоры назвали самые недооцененные регионы России

Российские туристы не едут массово на Сахалин, в Хакасию, Якутию и многие другие регионы, хотя по красоте они не уступают раскрученным местам, пожаловались «Известиям» в туристических сервисах. Абсолютному большинству внутренних направлений не хватает рекламного продвижения , уверены в АТОР. Мешает развитию туризма в регионах и дороговизна авиаперелетов — в этом году операторы не получили правительственные субсидии на организацию чартеров. Вопрос популяризации отдыха в стране совместно с Минэкономразвития намерены решить в АНО «Национальные приоритеты», выяснили «Известия». Там ждут от регионов списков интересных маршрутов и готовы их продвигать в СМИ.

По 17 раз ездят в Сочи

Большинство россиян не знакомы с туристическими возможностями регионов страны за исключением наиболее раскрученных из них, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

— Продвижение — это боль российского туризма. Долгое время власти считали, что рекламировать отдых в России нужно только для зарубежных рынков, а внутренний оказался не охвачен. В итоге у нас есть люди, которые в 17-й раз едут отдыхать в Сочи, а про другие возможности для туризма не знают и не интересуются , — отметил он.

По мнению Сергея Ромашкина, российскому туризму необходима рекламная кампания, которая бы масштабно, на федеральных телеканалах, рассказывала о возможностях внутреннего отдыха.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Если вспомнить Дагестан и другие регионы Кавказа, то всего несколько лет назад туда многие боялись ехать из-за ряда стереотипов. Сейчас это направление буквально завирусилось и стало модным , — заметил вице-президент АТОР.

Опыт Дагестана показывает, что турпоток можно нарастить довольно быстро: в 2023 году эту республику посетит примерно вдвое больше туристов, чем три года назад, рассказал эксперт.

Начнут продвигать

Согласно исследованию АНО «Национальные приоритеты», которая отвечает за информационное сопровождение нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», наиболее недооцененные с точки зрения туризма регионы в России — Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Тюменская области и ряд других.

С этим списком согласились в АТОР и туристическом сервисе «МТС Travel».

Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

Есть и субъекты, которые туристы вовсе считают «невидимками», — Воронежская, Смоленская, Амурская области, Забайкальский, Хабаровский края, заметили в АНО. А популярные Сочи, Краснодарский край, Москва, Алтай, Санкт-Петербург, Татарстан и Дагестан в исследовании характеризуются как «переполненные».

В ближайшее время «Национальные приоритеты» совместно с Минэкономразвития планируют запустить кампанию по продвижению коротких путешествий выходного дня , сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Там уточнили, что уже предложили регионам подключиться к формированию таких туристических продуктов.

— Кампания включает маркетинговое продвижение, рекламу на ТВ, радио и в интернете. Сейчас на портале Russia.Travel мы формируем конструктор туристических маршрутов между соседними регионами, чтобы жители всех субъектов могли путешествовать друг к другу, — пояснили в АНО.

Недооцененными туристами достопримечательностями можно назвать: природный парк «Ленские столбы» в Якутии, Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии, горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине , рассказали «Известиям» в «МТС Travel». Там добавили, что в Воронежскую область стоит съездить любителям мяса. А в Коми можно посетить плато Маньпупунер с огромными каменными идолами природного происхождения — оно входит в список семи чудес России.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Нет субсидий на чартеры

Популяризации отдыха в регионах мешает и его дороговизна: в этом году туроператоры не получили субсидий на организацию чартерных поездок, из-за чего их стоимость выросла , рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

— Чтобы люди путешествовали по стране, цена должна быть привлекательной. В прошлом году был целый ряд мер господдержки, который делал поездки по России доступными для массового туриста: программа кешбэка, субсидирование чартеров , — напомнили там.

Эти субсидии помогали оптимизировать стоимость тура, поэтому туристы охотно путешествовали в отдаленные регионы, отметили в компании.

— Сейчас в отсутствие стимулирующих мер мы видим, что вновь происходит перераспределение турпотока. Организованные туристы едут в раскрученные регионы, в частности на черноморское побережье, где повышенный спрос вызывает рост цен, — рассказали в Fun&Sun.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В субъекты страны, которые менее известны или находятся далеко от центральной части России, путешествуют в основном туристы из соседних регионов , добавили представители компании.

— Но это чаще короткие поездки на выходные на личном транспорте. Если мы говорим об их вкладе в экономику региона и развитие регионального турбизнеса, то он минимален, — констатировали в пресс-службе туроператора.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития о том, планируется ли в следующем году субсидирование авиаперевозок в Бурятию, Якутию, Хакасию и другие регионы.