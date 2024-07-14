Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Ситуация с внутренним туризмом в России постепенно улучшается — 87% россиян были довольны своим отдыхом в 2023 году, следует из исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Положительные тенденции по количеству гостей и клиентов подтвердили около 60% представителей туристической отрасли. Однако траты на отдых в прошлом году увеличились и продолжат повышаться и в 2024-м. Что происходит с внутренним туризмом в России и какие у него перспективы — в материале «Известий».
Больше — дороже
В 2023 году «портрет» российского туриста значительно изменился — чаще всего (81%) люди в возрасте от 55 лет уже побывали в отпуске или запланировали его на 2024-й. Это следует из совместного исследования АСИ, группы компаний Б1, Минэкономразвития и Росконгресса, с которым ознакомились «Известия».
Еще 9% из этой категории не были на отдыхе, но планируют его в этом году. При этом молодежь от 18 до 24 лет интересовалась путешествиями на 24% меньше. Но отправиться в отпуск планируют 26% — это те, кто в прошлом году не был на отдыхе.
— В среднем большая часть людей в прошлом году отдыхала одну-две недели, — рассказала одна из авторов исследования директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова. — Порядка 60% людей побывали в отпуске один-два раза за год, что весьма хороший, стабильный показатель.
В выборку входит в том числе и дачный отдых, указала эксперт во время выступления в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».
— Если сравнить отдых в России с 2022 годом, то на 6% снизилось количество людей, которые жили во время отпуска в отелях, домах, на турбазах, в гостиницах и мотелях ниже трех звезд — таких 39%, — отметила Ольга Захарова.
Люди во время прогулки по городу на острове Итуруп
В 2023 году 61% отдыхающих остались удовлетворены своим отпуском. Но большинство отметило, что расходы на него значительно выросли.
— Цены продолжают увеличиваться — 74% людей это отметили. То есть отдых становится лучше, но и тратить на него приходится больше, — подчеркнула Ольга Захарова.
В 2024 году средняя стоимость отдыха в России начинается от 70 тыс. рублей, заявила в мае в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
При этом 80% россиян готовы потратить на отдых не более 15 тыс. рублей, следует из исследования АСИ.
— В 2023 году набрал популярность формат отдыха «Тур выходного дня» — 80% участников исследования в качестве места отдыха выбирали ближайшие к себе регионы, — отметила Ольга Захарова. — В качестве приоритетного транспорта для путешествий россияне назвали самолет и автомобиль.
Экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» отметил, что рост цен как на перелеты, так и на отдых в целом связан с увеличением популярности направлений.
Высокий сервис и необычные направления
По итогам 2023 года 80% россиян сказали, что готовы возвращаться в места, где провели свой отдых, следует из исследования. Кроме того, стало больше направлений и мест для отпуска.
— Люди стараются ездить в разные места, чтобы разнообразить свой отдых, — отметила Ольга Захарова. — Очень важно, чтобы бизнес делал больше для того, чтобы люди захотели к ним возвращаться.
По словам представителей турбизнеса, после отдыха на Дальнем Востоке большой процент россиян возвращаются к ним в течение года.
— Россияне в целом удовлетворены отдыхом в 2023 году, но, безусловно, турбизнесу необходимо развиваться. В частности, это касается вопроса увеличения количества номеров средней и низкой ценовых категорий, — добавила эксперт. — 26% россиян в возрасте от 18 до 24 лет отметили нехватку номеров, где можно останавливаться с животными. Так как питомцы являются неотъемлемой частью семьи, то этот фактор порой выступает ключевым при выборе места отдыха.
Если говорить о популярных направлениях, то сохраняется тренд на Краснодар и Сочи, но вырос спрос на отдых на Дальнем Востоке — 29%, в Сибири — 19% и Арктике — 21%.
Внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами. Всего за год возникли новые туристические направления, а на ставших уже привычными маршрутах растет количество желающих их посетить, подчеркнула Ольга Захарова. Россияне готовы изучать страну, большинство стремится проводить отпуск, не покидая пределов страны.
Представители турбизнеса считают, что объемы отдыхающих всё еще недостаточны. России необходимо увеличивать количество туристов в геометрической прогрессии, считает вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.
— Прошлый год, естественно, был хороший. Сейчас каждый год примерно плюс 15%, — отметил он. — Сейчас растет всё — и Кавказ, и Минеральные Воды. Конечно, был провал по Крыму, но турагенты продавали всё. Дагестан рос прекрасно — 30%. В целом турагенты заработали в рублях плюс 25% больше, чем в прошлом году.
Туристы на территории села Гоор
Однако, по его словам, необходимо повышать уровень въездного туризма.
— Франция ежегодно принимает порядка 60 млн туристов, Америка — столько же, Таиланд — 15–20 млн человек, — подчеркнул эксперт. — Нам нужно становиться в ряд с такими странами, с учетом возможностей нашей страны и большой территории.
Несмотря на положительные тенденции во внутреннем туризме в России, эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что необходимо наращивать турпоток извне и следить за ценообразованием.