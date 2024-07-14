Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России

Ситуация с внутренним туризмом в России постепенно улучшается — 87% россиян были довольны своим отдыхом в 2023 году , следует из исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Положительные тенденции по количеству гостей и клиентов подтвердили около 60% представителей туристической отрасли. Однако траты на отдых в прошлом году увеличились и продолжат повышаться и в 2024-м. Что происходит с внутренним туризмом в России и какие у него перспективы — в материале «Известий» .

Больше — дороже

В 2023 году «портрет» российского туриста значительно изменился — чаще всего (81%) люди в возрасте от 55 лет уже побывали в отпуске или запланировали его на 2024-й . Это следует из совместного исследования АСИ, группы компаний Б1, Минэкономразвития и Росконгресса, с которым ознакомились «Известия».

Еще 9% из этой категории не были на отдыхе, но планируют его в этом году. При этом молодежь от 18 до 24 лет интересовалась путешествиями на 24% меньше . Но отправиться в отпуск планируют 26% — это те, кто в прошлом году не был на отдыхе.

— В среднем большая часть людей в прошлом году отдыхала одну-две недели , — рассказала одна из авторов исследования директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова. — Порядка 60% людей побывали в отпуске один-два раза за год, что весьма хороший, стабильный показатель .

В выборку входит в том числе и дачный отдых, указала эксперт во время выступления в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».

— Если сравнить отдых в России с 2022 годом, то на 6% снизилось количество людей, которые жили во время отпуска в отелях, домах, на турбазах, в гостиницах и мотелях ниже трех звезд — таких 39% , — отметила Ольга Захарова.

Люди во время прогулки по городу на острове Итуруп Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В 2023 году 61% отдыхающих остались удовлетворены своим отпуском. Но большинство отметило, что расходы на него значительно выросли .

— Цены продолжают увеличиваться — 74% людей это отметили. То есть отдых становится лучше, но и тратить на него приходится больше , — подчеркнула Ольга Захарова.

В 2024 году средняя стоимость отдыха в России начинается от 70 тыс. рублей , заявила в мае в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

При этом 80% россиян готовы потратить на отдых не более 15 тыс. рублей , следует из исследования АСИ.

— В 2023 году набрал популярность формат отдыха «Тур выходного дня» — 80% участников исследования в качестве места отдыха выбирали ближайшие к себе регионы , — отметила Ольга Захарова. — В качестве приоритетного транспорта для путешествий россияне назвали самолет и автомобиль.

Экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» отметил, что рост цен как на перелеты, так и на отдых в целом связан с увеличением популярности направлений .

Высокий сервис и необычные направления

По итогам 2023 года 80% россиян сказали, что готовы возвращаться в места, где провели свой отдых , следует из исследования. Кроме того, стало больше направлений и мест для отпуска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Люди стараются ездить в разные места, чтобы разнообразить свой отдых , — отметила Ольга Захарова. — Очень важно, чтобы бизнес делал больше для того, чтобы люди захотели к ним возвращаться.

По словам представителей турбизнеса, после отдыха на Дальнем Востоке большой процент россиян возвращаются к ним в течение года .

— Россияне в целом удовлетворены отдыхом в 2023 году, но, безусловно, турбизнесу необходимо развиваться. В частности, это касается вопроса увеличения количества номеров средней и низкой ценовых категорий , — добавила эксперт. — 26% россиян в возрасте от 18 до 24 лет отметили нехватку номеров, где можно останавливаться с животными. Так как питомцы являются неотъемлемой частью семьи, то этот фактор порой выступает ключевым при выборе места отдыха.

Если говорить о популярных направлениях, то сохраняется тренд на Краснодар и Сочи, но вырос спрос на отдых на Дальнем Востоке — 29%, в Сибири — 19% и Арктике — 21% .

Внутренний туризм в России развивается быстрыми темпами. Всего за год возникли новые туристические направления, а на ставших уже привычными маршрутах растет количество желающих их посетить , подчеркнула Ольга Захарова. Россияне готовы изучать страну, большинство стремится проводить отпуск, не покидая пределов страны.

Представители турбизнеса считают, что объемы отдыхающих всё еще недостаточны . России необходимо увеличивать количество туристов в геометрической прогрессии , считает вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Прошлый год, естественно, был хороший. Сейчас каждый год примерно плюс 15% , — отметил он. — Сейчас растет всё — и Кавказ, и Минеральные Воды. Конечно, был провал по Крыму, но турагенты продавали всё. Дагестан рос прекрасно — 30%. В целом турагенты заработали в рублях плюс 25% больше, чем в прошлом году.

Туристы на территории села Гоор Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Однако, по его словам, необходимо повышать уровень въездного туризма.

— Франция ежегодно принимает порядка 60 млн туристов, Америка — столько же, Таиланд — 15–20 млн человек , — подчеркнул эксперт. — Нам нужно становиться в ряд с такими странами, с учетом возможностей нашей страны и большой территории.