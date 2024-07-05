Плата за отдых: в России предложили ввести туристический налог

Курортный сбор могут преобразовать в туристический налог, ставка которого будет постепенно расти с 1% по одному процентному пункту в год. Полученные средства направят на развитие туристической инфраструктуры курортов. Эта трансформация была ожидаемой, сходятся во мнении эксперты. Для регионов налог окажется более выгодным механизмом, однако даже он не решит проблемы туристической отрасли полностью. Подробности — в материале «Известий».

Обновление механизма

Минфин предложил ввести туристический налог, преобразовав в него курортный сбор. Соответствующая инициатива представлена как поправка к законопроекту о налоговых изменениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ставка нового налога по замыслу ведомства будет расти постепенно. В 2025 году она составит 1% от стоимости проживания. Каждый год будет прибавляться по одному процентному пункту, в результате чего к 2029 году будет взиматься уже 5%.

Новый налог будет местным, необходимость его введения и размеры ставок определят муниципалитеты , отметили в Минфине. Оплачиваться он будет в бюджет по месту нахождения гостиниц. Так регионы получат дополнительные средства для развития.

«Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции», — добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О возможности преобразования курортного сбора в туристический налог ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он утверждал, что дополнительные налоги позволят выровнять социально-экономическое положение российских регионов при помощи трансфертов из федерального бюджета.

Редакция «Известий» направила запрос в Минфин РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Ожидаемое новшество

В свете происходящих изменений в налоговой системе трансформация курортного сбора в налог была ожидаема, считает профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

— Согласно проекту, налог будет уплачиваться с выручки от реализации услуг размещения, которая обычно составляет от 60–75 до 90% от всей выручки гостиничного или другого средства размещения , — указывает эксперт.

Идея введения туристического налога прежде всего нацелена на упрощение администрирования курортного сбора , полагает коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. Сейчас эта задача является технически невыполнимой.

— Главный плюс лежит на поверхности — это создание для регионов, развивающих туризм, дополнительного источника финансирования , — убеждена эксперт.

Однако, по ее словам, есть у трансформации курортного сбора в туристический налог и логичный минус: нововведение неизбежно повлечет за собой повышение цен на номера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Любой отельер в первую очередь заботится о рентабельности бизнеса, поэтому в целях компенсации издержек будет вынужден повышать стоимость номеров, — пояснила Рындина.

Выгода граждан

Большинство туристов к оплате курортного сбора относятся нормально, отмечает Наталия Зайцева. Чаще всего негативно его оценивают большие семьи и туристы с низким доходом.

Тем не менее для гостей, планирующих отдых, туристический налог окажется более прозрачной и психологически комфортной заменой курортному сбору, убеждена Инна Рындина. Это объясняется тем, что налог не предусматривает скрытых платежей.

Да и платить его будут далеко не все. Категории граждан, которых выведут из-под налога, пока не определили, обращает внимание Зайцева. Однако уже сейчас известно, что плату не будут взимать с участников СВО.

— Но, скорее всего, перечень таких категорий граждан будет расширен решением местных органов власти, которые будут иметь возможность самостоятельно определить, вводить ли такой дополнительный налог для гостиниц и иных средств размещения и в каком размере, — полагает собеседница «Известий».

Выбиться в лидеры

Для регионов курортный сбор был полезен тем, что давал возможность направить собранные средства на развитие туристической инфраструктуры , в котором заинтересованы представители гостиничного бизнеса, указывает Наталия Зайцева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В частности, в Краснодарском крае в 2023 году за счет курортного сбора дополнительно в местный бюджет поступило 742,19 млн рублей, которые были направлены на строительство новых, а также ремонт и модернизацию существующих общественных зон, в том числе пешеходных, набережных, пляжей, скамеек, обустройство детских и спортивных площадок , подчеркивает эксперт.

Наибольших поступлений в местные бюджеты следует ожидать в регионах — лидерах по туристическому потоку. Это Краснодарский край и Ставрополье, а также Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Татарстан, перечисляет Зайцева.

Между тем научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев выделяет среди лидеров Крым, Кавказ и Дальний Восток. В последнем сейчас активно развивается курортная система, имеющая хорошие перспективы на будущее.

Не лучшая альтернатива

Введение туристического налога будет правом муниципалитетов, а не обязанностью , подчеркивает Наталия Зайцева. Решение будет приниматься при помощи диалога между местной властью и профессиональным сообществом.

— Для того чтобы представители индустрии туризма и гостеприимства были заинтересованы в честной уплате этого налога, помимо карательных мер, таких как штрафы по результатам налоговых проверок, следует применять стимулирующие меры, — полагает Зайцева. В качестве примера она приводит возможность возврата части выплаченных средств при условии реализации этими предприятиями социально значимых проектов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Переход к туристическому налогу при одновременном развитии цифровых сервисов и систем налогового контроля будет способствовать повышению собираемости средств в доход местных бюджетов от развития туризма в регионе, уверена эксперт. А это, в свою очередь, поможет развитию местной туристической индустрии, повышению ее привлекательности и росту качества отдыха.

В этом плане курортный сбор был несовершенным инструментом, обращает внимание Дмитрий Журавлев. Средства от него действительно поступали в региональный бюджет, однако на ту же сумму регионы теряли дотации. Введение налога, по мнению эксперта, может положительно повлиять на ситуацию.

Правда, есть у новшества и свои минусы. По итогу большое финансирование будут получать крупные курорты. В маленьких же доход окажется существенно ниже, хотя именно им особенно остро нужны средства на развитие инфраструктуры.

— Туристический налог не станет панацеей, но это всё равно лучше, чем курортный сбор, — убежден Журавлев.

Затянувшийся эксперимент

Курортный сбор — это специальный налог, который в экспериментальном порядке взимается с туристов, приезжающих в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Он применяется с 2018 года. С 1 апреля 2024 года в перечень участников включили Санкт-Петербург. В список также входит федеральная территория «Сириус».

Размер взноса, условия, территорию и порядок его оплаты регионы определяют самостоятельно. Однако взимаемая сумма не может превышать 100 рублей в сутки. Полученные средства местные власти направляют на благоустройство курорта.

Курортным сбором облагаются совершеннолетние туристы, находящиеся на территории курортной зоны дольше суток. Налог приходится платить как россиянам, так и иностранцам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Законом определены категории граждан, освобожденных от курортного сбора. В их числе:

— местные жители и владельцы недвижимости в курортной зоне;

— несовершеннолетние;

— сотрудники местных предприятий;

— участники ВОВ и других боевых действий;

— семьи погибших ветеранов;

— инвалиды I и II групп;

— ликвидаторы аварий на АЭС;

— Герои России или Советского Союза;

— пациенты, проходящие лечение по ОМС;

— малоимущие семьи;

— студенты до 24 лет;

— больные туберкулезом;

— спортсмены.

Освобождение от курортного сбора необходимо подкрепить документами, подтверждающими основание для льготы.