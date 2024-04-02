Командовать парадной: кому нужно платить курортный сбор в Санкт-Петербурге

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начали взимать с туристов курортный сбор. Соответствующий закон подписал губернатор города Александр Беглов. По нему туристы должны будут оплатить курортный сбор за каждые сутки фактического проживания в Северной столице. Какую сумму нужно будет дополнительно отдать путешественникам, кто освобождается от уплаты курортного сбора и куда направят собранные средства — рассказывают «Известия».

Курортный сбор в Санкт-Петербурге: кто должен платить

Курортный сбор — это плата за пользование курортной инфраструктурой с целью сохранения, восстановления и развития туристской отрасли города.

4 июля 2023 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора», по которому с 1 апреля 2024 года в городе начинает действовать курортный сбор для приезжающих в город туристов. Согласно документу, совершеннолетние путешественники, проживающие в хостелах, гостиницах или отелях города, должны ежедневно платить налог в размере 100 рублей за одного человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Взимать курортный сбор будут операторы, занимающиеся предоставлением гостиничных услуг и обеспечением временного проживания граждан. Туристы должны будут произвести оплату самостоятельно, когда будут заселяться в отель или гостиницу. За отказ сделать это полагается штраф в размере до 2 тыс. рублей.

Формально курортный сбор был установлен в Санкт-Петербурге еще с 1 октября 2023 года. Но до 1 апреля 2024 года плата для туристов составляла ноль рублей и ее не нужно было осуществлять.

Кто освобождается от оплаты курортного сбора

В законе о курортном сборе указаны категории туристов, которым не нужно платить налог на отдых. В первую очередь это касается тех, кто находится в Санкт-Петербурге меньше суток. То есть деньги не станут взимать в первый день заезда туриста.

Кроме того, от курортного сбора также освобождаются граждане более 20 льготных категорий, к которым относятся:

— дети в возрасте до 18 лет ;

— многодетные семьи ;

— инвалиды I и II групп ;

— лица, постоянно работающие на территории города по трудовому договору или служебному контракту;

— лица, имеющие место жительства на территории города ;

— участники Великой Отечественной войны ;

— ветераны боевых действий ;

— лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции ;

— Герои России, СССР и Герои Труда ;

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» ;

— больные туберкулезом ;

— студенты в возрасте до 24 лет , обучающиеся на дневной форме в образовательной организации, расположенной на территории города;

— спортсмены , прибывшие в город для участия в официальных спортивных мероприятиях и другие категории граждан.

Полный список льготников можно найти на сайте администрации Санкт-Петербурга . По оценке Смольного, от курортного сбора будут освобождены от 30 до 50% гостей Петербурга.

Куда пойдут курортные средства

Власти Санкт-Петербурга пояснили, что все деньги, собранные с туристов посредством курортного сбора, пойдут на благоустройство города и развитие его туристической составляющей .

«Средства, поступившие в бюджет Санкт‑Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Перечень этих работ установит правительство Санкт‑Петербурга», — указали на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Профессор Института образования НИУ ВШЭ, к. э. н. Ирина Абанкина отметила, что курортные сборы в первую очередь выступают в качестве финансирования городских служб, которые поддерживают курорт в хорошем состоянии.

— В туристический сезон собранные курортные средства могут быстро и напрямую дойти до служб ЖКХ и других подразделений города, обеспечивающих его чистоту и благоустройство. Помимо этого, курортный сбор в Санкт-Петербурге выполняет также функцию контроля и регулировки внутренних и международных туристических потоков, что позволяет лучше оценить прибыль и необходимые затраты на развитие городского туризма, — отметила Абанкина.

По мнению эксперта, курортный сбор создан скорее для покрытия издержек, нежели для получения дополнительной прибыли.

— Сложно говорить о прогнозе какой-то серьезной прибыли. В данной ситуации скорее речь идет о покрытии тех убытков, которые возникают в связи с деятельностью городских служб, подготавливающих город к большому объему туристов — его облик и инфраструктуру. Сам процесс этих сборов тоже требует затрат, — отметила она.

Фото: ТАСС/СПБ Ведомости/Александр Дроздов

По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, полученная прибыль с курортных сборов в Санкт-Петербурге может составить около 3 млрд рублей за год.

— Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург в 2023 году, выросло до 9,4 млн человек. Туризм в Петербурге почти достиг уровня до пандемии. Например, в 2019 году в Северную столицу приехали 10,4 млн туристов. Около одного миллиона дети, которые освобождены от уплаты курортного сбора. Соответственно, Санкт-Петербург может получить от курортного сбора 3 млрд рублей в год , — рассказал «Известиям» эксперт.

Он также добавил, что собранные средства пойдут на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры города. Контроль за их целевым расходованием будет производить Общественный совет по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры.

По прогнозам петербургских чиновников, сумма курортного сбора в 2024 году составит около 300 млн рублей . Полученные средства планируется направить на преображение двух пляжей в Курортном районе — «Ласковый» и «Дюны» . Помимо общего благоустройства, планируется установка небольших скульптур балтийских нерп. Также власти рассматривают возможность направить часть средств на реставрацию Московских триумфальных ворот .

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Курортный сбор в России в 2024 году

В 2017 году президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» (ФЗ № 214 от 29.07.2017), согласно которому в нескольких российских регионах устанавливается курортный сбор, который должны платить отдыхающие .

В 2018 году этот сбор утвердили в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в качестве эксперимента на срок до конца 2022 года. Его размер не должен был превышать 50 рублей в сутки, а позже — 100 рублей. Сумма сбора могла меняться, в том числе отменена в зависимости от сезона, времени пребывания в объекте размещения, значения курорта и местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

5 декабря 2022 года президент подписал указ, продлевающий срок экспериментального курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 года. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.

В 2024 году курортный сбор взимается с туристов в четырех городах Ставропольского края — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске . С 1 января 2023 года налог на отдых там составляет 100 рублей. В Алтайском крае курортный сбор взимается на территории Белокурихи и равен 50 рублям за каждые сутки проживания в отеле .

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Краснодарском крае курортный сбор в этом году составит 30 рублей в сутки и будет обязателен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Джубгском городских поселениях Туапсинского района, Небугском, Шепсинском, Тенгинском сельских поселениях Туапсинского района, Ейском городском поселении и Должанском сельском поселении Ейского района.