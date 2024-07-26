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В Совфеде предложили нарастить транспортную инфраструктуру в Азовском бассейне

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Россия может нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря — предложение построить новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск направил в профильные ведомства комитет Совета Федерации по экономической политике. С документом ознакомились «Известия». В Совфеде считают, что мера улучшит экономическую связанность территорий РФ.

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«Строительство нового терминала и запуск паромных переправ поможет наладить новые логистические маршруты и ускорить передвижение грузов, снимет часть нагрузки на Крымский мост летом, в туристический сезон. Не нужно будет ехать с фруктами или зерном лишние сотни километров по Крымскому мосту, не нужно будет добираться в Бердянск мимо Мариуполя через всю зону обстрелов», — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

Развитие транспортной инфраструктуры Приазовья важно в условиях проблем обеспечения эффективных пассажиро- и грузопотоков на юге России на фоне ограниченного авиасообщения в регионе, подчеркнула профессор кафедры информационной экономики экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) Ольга Чернова.

После начала СВО авиавласти России закрыли воздушное пространство страны в том числе на западной границе с Украиной и Белоруссией для гражданских самолетов. Также из-за близости линии соприкосновения было приостановлено сообщение между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Ростовом-на-Дону. Сейчас железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска вновь функционирует.

Строительство может обойтись примерно в 30 млрд рублей, при этом вопрос безопасности транспортировок в этом регионе должен быть обеспечен военными, полагают специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Береговое отношение: сенаторы предложили построить морской терминал в Азовском бассейне

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