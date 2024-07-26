Береговое отношение: сенаторы предложили построить морской терминал в Азовском бассейне

В Совете Федерации предложили построить терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск, узнали «Известия». Эксперты считают, что расширение морской инфраструктуры в Азовском бассейне поможет увеличить объемы перевозок грузов на новые территории и в Крым на четверть — до уровня выше 110–115 млн т в год. Строительство может обойтись примерно в 30 млрд рублей, при этом вопрос безопасности транспортировок в этом регионе должен быть обеспечен военными, полагают специалисты.

Новый поворот

Россия может нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря — предложение построить новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск направил в профильные ведомства комитет Совета Федерации по экономической политике. С документом ознакомились «Известия». В Совфеде считают, что мера улучшит экономическую связанность территорий РФ.

«Известия» направили запросы в правительство, Минтранс, а также в регионы, имеющие выход к Азовскому морю. В кабмине уточнили, что письмо не поступало.

— Строительство нового терминала и запуск паромных переправ помогут наладить новые логистические маршруты и ускорить передвижение грузов, снимут часть нагрузки на Крымский мост летом, в туристический сезон. Не нужно будет ехать с фруктами или зерном лишние сотни километров по Крымскому мосту, не нужно будет добираться в Бердянск мимо Мариуполя через всю зону обстрелов. Сейчас расстояние Приморско-Ахтарск – Бердянск составляет более 500 км, а дорога занимает почти восемь часов. Это время, бензин, усталость водителей, вопросы безопасности передвижения, — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

Запуск паромного сообщения позитивно скажется на экономическом развитии регионов Приазовья, будет способствовать выстраиванию кооперационных связей между различными предприятиями макрорегиона и скорейшей тесной интеграции новых регионов в РФ, добавил сенатор.

Развитие транспортной инфраструктуры Приазовья важно в условиях проблем обеспечения эффективных пассажиро- и грузопотоков на юге России на фоне ограниченного авиасообщения в регионе, подчеркнула профессор кафедры информационной экономики экономического факультета ЮФУ Ольга Чернова.

— Регионы Приазовья привлекают множество новых жителей. Увеличение населения создает дополнительные возможности для развития региона, в том числе и его инфраструктуры, а совершенствование транспортной сети будет способствовать дальнейшему социально-экономическому росту, позволяя эффективно интегрировать новых жителей и максимально использовать потенциал растущего человеческого капитала, — добавила специалист.

Справка «Известий» После начала СВО авиавласти России закрыли воздушное пространство страны в том числе на западной границе с Украиной и Белоруссией для гражданских самолетов. Также из-за близости линии соприкосновения было приостановлено сообщение между ДНР и Ростовом-на-Дону. Сейчас железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска вновь функционирует.

— Совокупный грузооборот портов Азовского моря по итогам 2023 года составил около 85 млн т. Учитывая, что современные терминалы обладают мощностью в 25–30 млн т и больше, Россия может нарастить перевозки в Азовском море на четверть, до уровня выше 110–115 млн т в год, — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Особенности региона

Впрочем, по словам Дмитрия Гусева, сегодня даже имеющиеся портовые мощности Азовского моря недозагружены. Это связано в том числе с недостаточно развитой смежной инфраструктурой — необходимо наращивать мощность железнодорожного и речного транспорта региона, чтобы обеспечивать доставку в порты грузов и повышать их востребованность.

— Уже сейчас наши стивидорные компании заявляют о готовности нарастить перевалку грузов через существующие портовые мощности, но этому препятствуют существующие инфраструктурные ограничения — энергодефицит и ограниченность возможностей подъездных путей, — отметил зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов.

Строительство нового терминала может обойтись в 30 млрд рублей и выше, полагает экономист Андрей Лобода. Оно может быть экономически целесообразным только в контексте снижения рисков доставки грузов сухопутными и железнодорожными маршрутами и создания альтернативного транспортного пути, сообщили «Известиям» аналитики Freedom Finance Global.

Россия надежно защищает территории Приазовья, отметил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— У нас работает система ПВО. Сегодня украинцы не стреляют по Мариуполю, видимо, не получается у них это делать. Что касается угрозы безэкипажных катеров, то они, прежде чем зайти в Азовское море, должны пройти под Керченским мостом, а там их уже не пропустят, — пояснил эксперт.

Территория, рассматриваемая для нового терминала, достаточно далеко находится от линии соприкосновения, отметил военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

Вопросы безопасности касаются работы наших военных и они справляются с возложенными на них задачами, заключил Сергей Алтухов.

Портовая инфраструктура

Сегодня морскими портами Азовского бассейна являются Ростов-на-Дону, Таганрог, Бердянск, Мариуполь, Темрюк, Геническ, Азов, Ейск и Кавказ. Маршруты из портов бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки, Ближнего Востока.

— Портовая инфраструктура обеспечивает обработку фактически всех видов грузов — в основном это уголь, строительные материалы, зерно, топливо. В последние годы в России выросло производство зерновых, так что на порты Азовского моря ложится часть возросшей нагрузки по перевалке зерна, идущего на экспорт, — отметил «Известиям» экономист Андрей Лобода.

Ранее в Минтрансе заявляли, что сбалансированное развитие морских портов — один из приоритетов в работе министерства. В июне глава ведомства Роман Старовойт заявил, что мощность морских портов России планируется увеличить на 232 млн т в год в период 2025–2030 годов.

Идея строительства нового терминала паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск выглядит стратегически обоснованной и может иметь значительный экономический и логистический эффект, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Новый терминал укрепит транспортную связанность регионов, что важно для интеграции новых территорий и Крыма в экономическое пространство России. Это позволит более эффективно распределять ресурсы и грузы по территории страны. Например, улучшенная логистика на Азовском море может снизить время доставки грузов на 20–30%, — отметил эксперт.

Новые российские территории нуждаются не только в восстановлении, но и в развитии и подобные инфраструктурные проекты, конечно, будут этому способствовать, отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.