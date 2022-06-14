Морской толк: как Мариупольский порт вернулся к работе

Порт Мариуполя — стратегически важная точка Донецкой Республики. Эта гавань обеспечит Луганск, Донецк и Запорожскую область надежным транспортным маршрутом. По нему пойдут экспортные поставки металлов, пшеницы и угля, плюс начнется импорт важных для промышленности, социальной и бытовой сферы товаров. Украинские вооруженные формирования до последнего боролись за порт и предприняли все усилия, чтобы уничтожить инфраструктуру и сделать его акваторию недоступной. Но за полтора месяца российские военные моряки не только выбили противника, но и полностью вернули морские ворота Мариуполя в рабочее состояние. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в порту и узнал, как проходила уникальная операция по его восстановлению.

Важнейшая артерия

— С 28 мая порт работает в нормальном режиме , — рассказывает нам глава Донецкой Республики Денис Пушилин.

Мы стоим в порту Мариуполя . Здесь я был в начале апреля , когда еще шли бои . Тогда союзные разведывательные группы только зашли в порт и обнаружили там корабли и их экипажи, которые с 24 февраля насильно удерживали вооруженные формирования Украины (ВФУ).

12 апреля в районе порта развернулись тяжелые бои . Российские и донецкие военные выбивали ВФУ и отрезали гавань Мариуполя от завода «Азовсталь». Помимо артиллерии стороны активно использовали в том бою бронемашины, танки, бронетранспортеры.

Сейчас, спустя полтора месяца, об этих столкновениях напоминают только разбитые здания . Территорию порта уже очистили от мин и снарядов, осколки и обломки убрали, остатки сгоревшей техники вывезли. Работники морской гавани свободно перемещаются по территории, ездят машины, идет погрузка и отгрузка грузов.

Морской толк 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Порт Мариуполя полностью разминирован. Отсюда было убрано 12 тыс. взрывоопасных предметов , — говорит глава ДНР Денис Пушилин. — Теперь сюда нужно подвести электроэнергию и воду. По предварительным планам, на это уйдет две-три недели.

У Донецкой Республики большие планы на порт Мариуполя . До конца года через него рассчитывают отгрузить не меньше 1 млн тонн грузов. Из республики на экспорт пойдет уголь, железо, зерно. В ДНР же морским путем будут поставлять строительные материалы , которые пойдут на восстановление территории республики, освобожденной от украинских боевиков.

Главную роль в освобождении, а потом и восстановлении порта Мариуполя сыграли российский военные моряки Новороссийской военно-морской базы . Они провели уникальную операцию по очистке гавани от подводных заграждений и затопленных украинскими силами судов. Сейчас новороссийцы обеспечивают безопасность этой гавани.

Взорвать и разобрать

Еще до начала специальной военной операции украинские вооруженные формирования заминировали большинство пляжей в Мариуполе и установили на них инженерные заграждения.

— Боялись, что мы будем проводить морской десант, — рассказывает офицер российского ВМФ с позывным «Мотор». — Особенно досталось Белосарайской косе. Тут самые плотные минные поля. В основном украинцы использовали противодесантные мины ПДМ-1. Одна такая мина легко уничтожит не только бронетранспортер на плаву, но и повредит корабль.

В первый день специальной военной операции в акватории порта ВФУ затопили несколько кораблей , в том числе и два тяжелых морских крана. В результате в гавани оказались запертыми несколько грузовых кораблей, чьи экипажи оказались в заложниках у Киева.

Морской толк 2 Затопленное судно в порту Мариуполя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Наша поисково-спасательная служба и водолазы провели уникальную операцию, — рассказывает командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов. — Самыми тяжелыми для подъема были два плавкрана, которые украинцы затопили в Мариуполе . Это «Евгений Петров» и «Астрахань-5».

Российские военные моряки решили разделывать эти суда под водой и поднимать по отдельным элементам . Для этого водолазы закладывали взрывчатку на борт плавкранов, а отделившиеся после взрыва части уже поднимали на поверхность.

Сейчас обломки «Евгения Петрова» и «Астрахани-5» не мешают судоходству. Они сложены на одном из причалов, позже их отправят на разбор и дальнейшую переплавку.

Самое смешное, что пленниками Мариупольского порта стали и три военных корабля военно-морских сил Украины: два бронекатера «Гюрза» и корабль управления «Бердянск». Украинские моряки рассчитывали, что малая осадка катеров позволит им выходить из порта несмотря на подводные заграждения. Но их расчеты оказались ошибочными. Обе «Гюрзы» так и остались у причалов. Одну потопили в ходе боев, а вторая стала трофеем российского ВМФ. Такая же судьба постигла и катера украинской Прикордонной службы. Часть плавсредств киевских пограничников была захвачена, а часть ушла на дно.

Под надежной охраной

Сейчас, когда работа порта Мариуполя восстановлена, Новороссийская военно-морская база обеспечивает здесь безопасность.

Военные моряки приглашают нас пройти по гавани на судне. Как только мы отошли от причала, нас сразу же берет под охрану российский бронекатер проекта 1204 «Шмель». У него низкий корпус, на борту установлены пушки, реактивные системы залпового огня и крупнокалиберные пулеметы. Такие «Шмели» охраняют всю акваторию порта.

Морской толк 3 Бронекатер «Шмель» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Защита действительно нужна: здесь знают, что украинские боевики способны на любое безумство. На Черноморском флоте все хорошо помнят историю «маньяка». 9 апреля, когда ВФУ отчаянно цеплялись за морской порт Мариуполя, к Керченскому проливу шел сухогруз «Апач», приписанный к мальтийскому порту Валетта. В 22 часа в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс и попытался прорваться в блокированный с моря порт. На берегу украинские боевики зажгли сигнальные огни, а с «Апача» на берег шел радиосигнал «Я «Маньяк», иду на помощь». Правда, рейд «маньяка» закончился неудачей. Российский ВМФ остановил сухогруз и отбуксировал в порт.

Мы проходим мимо грузовых причалов. У стен уже стоят первые сухогрузы. При нас портовые краны загружают свернутый в рулоны листовой металл. Из трюмов судов же на берег сгружают гуманитарную помощь и первые партии строительных материалов .

Морская смерть

Между тем море продолжает представлять смертельную опасность для жителей Мариуполя. Пока еще не все пляжи очищены от украинских минных заграждений.

— Украинцы используют ПДМ-1, — рассказывает нам российский офицер ВМФ с позывным «Мотор». — У этих мин стоят специальные штыри. Если их отклонить на определенный угол, то происходит взрыв. При установке ПДМ украинцы укоротили эти штыри. Тут, в Азовском море, в особенности у берега, глубина небольшая. Чтобы штыри не торчали из воды, их обрезали . Но в этом опасность в первую очередь для мирных жителей, которые не видят на воде мин.

За несколько дней до нашего приезда на одном из пляжей Белосарайской косы произошла трагедия. Бабушка привела внука поплавать на надувном матрасе, хотя на пляже и стояли предупреждающие об опасности знаки . Мин не было видно, и женщина решила, что место безопасное, но и внук, и его бабушка подорвались и погибли . У укороченных штырей-взрывателей увеличилась чувствительность, поэтому даже легкий надувной матрас привел к срабатыванию мины.

Морской толк 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По словам «Мотора», очисткой пляжей от мин занимается МЧС Донецкой Республики. Но у спасателей нет такого опыта, поэтому на помощь пришел флот. Для разминирования создают импровизированные тральные группы. Между двумя плавающими транспортерами ПТС натягивают противоминный трал. Эти устройства сделали в мастерских Мариупольского порта по специальному заказу. Один ПТС идет по берегу, а второй плывет по морю на безопасном расстоянии, и натянутый между ними трал зацепляет штыри-детонаторы.

При взрыве мины ПДМ-1 в воздух поднимается столб воды высотой в 30–40 метров. И даже на расстоянии в сотню метров взрывная волна ощутимо бьет тебя в грудь. По словам военных, обломки могут падать в радиусе несколько сотен метров. Но, как уверяет наш офицер с позывным «Мотор», российский флот справится и с этим.