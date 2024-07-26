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В посольстве Израиля в РФ исключили переговоры с Ираном

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Переговоров с Исламской Республикой Иран сейчас быть не может, заявила «Известиям» посол Израиля в России Симона Гальперин.

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«Нет и не может быть переговоров с режимом, который нацелен на уничтожение Израиля. Иран не только в открытую заявляет о своем намерении стереть Израиль с лица земли, но и активно действует в этом направлении. Это происходит как напрямую, в ходе атаки иранских беспилотников и ракет на Израиль в апреле, так и косвенно, с помощью прокси, то есть через вооружение и спонсирование боевиков ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Мы все видим ужасающие результаты этих действий. Начиная с теракта в Буэнос-Айресе 30 лет назад (18 июля 1994 года террорист-смертник взорвал бомбу у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Погибли 85 человек. — Ред.) и до сегодняшнего дня продолжаются кровавые атаки против еврейских и израильских целей по всему миру — в Азии, на Ближнем Востоке, в Израиле, в Европе и повсеместно», — подчеркнула дипломат.

Очередная эскалация между Израилем и Ираном произошла при президенте Исламской Республики Эбрахиме Раиси, который погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года. Инаугурация избранного президента Масуда Пезешкиана пройдет 30 июля.

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Сезон неохоты: Израиль исключает переговоры с Ираном

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