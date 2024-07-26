«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве

Следствие сопоставляет данные о двух резонансных взрывах, которые произошли в Москве весной и летом текущего года, сообщили источники «Известий». Речь о двух покушениях — на российского военнослужащего на северо-западе Москвы 24 июля и на экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в апреле.

В обоих случаях злоумышленники заложили под автомобилями взрывное устройство. И, по данным источника в правоохранительных органах, они практически идентичны.

В покушении на российского военного подозревается 29-летний Евгений Серебряков. Его задержали в день покушения, 24 июля, в Турции, решается вопрос о его передаче российской стороне.

Вечером 24 июля Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Серебрякова. На сайте суда отмечается, что ему вменяют статьи о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Являются ли оба взрыва связанными между собой, пока неизвестно, отметил источник. Но, по его словам, Серебряков мог действовать в составе организованной группы.

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Идентичное сомнение: взрыв машины в Москве оказался схож с покушением на экс-сотрудника СБУ