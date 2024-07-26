Идентичное сомнение: взрыв машины в Москве оказался схож с покушением на экс-сотрудника СБУ

Самодельное взрывное устройство, с помощью которого 24 июля в Москве подорвали машину российского военнослужащего, оказалось аналогично тому, что использовалось при покушении на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в апреле этого года. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. При этом, когда произошел взрыв, подозреваемый в организации покушения Евгений Серебряков уже летел в турецкий Бодрум, уточнил наш собеседник. По его словам, сейчас уточняется механизм запуска взрывного устройства.

Знакомый почерк

Следствие сопоставляет данные о двух резонансных взрывах, которые произошли в последнее время в Москве , сообщили источники «Известий». Речь о двух покушениях — на российского военнослужащего на северо-западе Москвы, которое произошло 24 июля, и на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, случившееся в апреле этого года.

В обоих случаях злоумышленники заложили под автомобилями взрывное устройство. И, по данным источника, они практически идентичны.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Покушение на офицера ВС РФ произошло 24 июля возле многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Сидевшему за рулем внедорожника военному оторвало ступни, а его жена, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства, которое было установлено в машине под водительским сиденьем. Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.

А покушение на Василия Прозорова произошло в Москве в апреле 2024 года. Бывший украинский офицер с 1999 по 2018 год работал в СБУ, в том числе в ее центральном аппарате — в штабе антитеррористического центра. Прозоров при взрыве получил ранение ноги.

В покушении на российского военного подозревается 29-летний Евгений Серебряков. Являются ли оба взрыва связанными между собой, пока неизвестно, отметил источник. Но, по его словам, Серебряков мог действовать в составе организованной группы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Когда его завербовали и какое конкретно задание он получил, следователи еще будут выяснять, — отметил источник. — Сейчас известно, что, когда бомба взорвалась, он уже летел в Бодрум. Конструкцию взрывного устройства и механизма инициации предстоит установить экспертам — взрывотехникам ФСБ.

Серебрякова задержали прямо в день покушения, но уже в Турции, сейчас решается вопрос о его передаче российской стороне. Подозреваемый прилетел рейсом Москва – Бодрум в 9:40 по местному времени. Правоохранительные органы установили его личность по камерам видеонаблюдения и благодаря интеллектуальной системе распознавания лиц. После этого, спустя несколько часов после прилета, турецкие силовики в координации с российскими коллегами и Интерполом провели задержание, сообщил глава МВД Турции в своих соцсетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вечером 24 июля Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Евгения Серебрякова. На сайте суда отмечается, что ему вменяют статьи о покушении на убийство и незаконный оборот оружия.

«Взрывная» экономика

Евгений Серебряков родился 28 мая 1995 года в Урюпинске. В школе он был примерным учеником — получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Эта информация есть на сайте лицея Урюпинска.

«Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении администрации учебного заведения.

В 2011 году на Всероссийских чтениях юных туристов-краеведов работу Серебрякова отметили дипломом II степени в секции «Военная история». В 2012-м лицеист выиграл экономическую олимпиаду, благодаря чему поступил на бюджетное отделение в Высшую школу экономики.

Задержание Евгения Серебрякова Фото: t.me/turkeyabout

— Кроме того, у него слабое здоровье — астма, — рассказал источник «Известиям». — Еще он регулярно посещал католическую церковь на Малой Грузинской улице в Москве. Там общался с поляками и западными украинцами. Последние два года активно посещал Ташкент, Грузию и Армению.

«Известия» поговорили с братом подозреваемого Алексеем Серебряковым. По его словам, ему не сообщали о задержании Евгения.

— Со мной никто не связывался, — сказал он. — У меня нет никаких официальных подтверждений, что мой брат задержан и является фигурантом уголовного дела.

При этом Алексей отметил, что после событий 2014 года они с братом старались не общаться на политические темы, так как это приводило к ссорам. СВО, по словам Алексея, Евгений Серебряков не поддерживал.

Выдача есть

Между Россией и Турцией действует соглашение о выдаче преступников, однако в 90-е и нулевые годы в этой стране скрывались многие бандиты и боевики и Турция их не выдавала, рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

— Сегодня правительство Турции более лояльно и в большинстве подобных случаев быстро выдает преступников , — сказал он.

Фото: ТАSS/EPA/NECATI SAVAS

Россия и Турция охотно выдают друг другу преступников, отметил в беседе с «Известиями» и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Сроки экстрадиции зависят от скорости направления документов, процедуры принятия решения, предусмотренной местным законодательством, и текущей политической конъюнктуры в отношениях двух стран, добавил управляющий партнер адвокатского бюро «Карпов, Тараборин и партнеры» Дмитрий Тараборин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам юристов, срок, который будет грозить подозреваемому за организацию взрыва, зависит от квалификации его действий. Если следствие признает преступление терактом, наказание может достигать 20 с лишним лет лишения свободы, рассказал Алексей Гавришев.

— У терактов всегда однозначные мотивы — это совершение общественно опасных действий, направленных на подрыв национальной безопасности, устрашение населения, в том числе с целью воздействия на принятие решений государственных органов, — сказал адвокат.

В случае признания виновным Серебрякову может быть назначено суровое наказание вплоть до пожизненного заключения, считает Дмитрий Тараборин.