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- Идентичное сомнение: взрыв машины в Москве оказался схож с покушением на экс-сотрудника СБУ
Идентичное сомнение: взрыв машины в Москве оказался схож с покушением на экс-сотрудника СБУ
Самодельное взрывное устройство, с помощью которого 24 июля в Москве подорвали машину российского военнослужащего, оказалось аналогично тому, что использовалось при покушении на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в апреле этого года. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. При этом, когда произошел взрыв, подозреваемый в организации покушения Евгений Серебряков уже летел в турецкий Бодрум, уточнил наш собеседник. По его словам, сейчас уточняется механизм запуска взрывного устройства.
Знакомый почерк
Следствие сопоставляет данные о двух резонансных взрывах, которые произошли в последнее время в Москве, сообщили источники «Известий». Речь о двух покушениях — на российского военнослужащего на северо-западе Москвы, которое произошло 24 июля, и на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, случившееся в апреле этого года.
В обоих случаях злоумышленники заложили под автомобилями взрывное устройство. И, по данным источника, они практически идентичны.
Покушение на офицера ВС РФ произошло 24 июля возле многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Сидевшему за рулем внедорожника военному оторвало ступни, а его жена, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства, которое было установлено в машине под водительским сиденьем. Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.
А покушение на Василия Прозорова произошло в Москве в апреле 2024 года. Бывший украинский офицер с 1999 по 2018 год работал в СБУ, в том числе в ее центральном аппарате — в штабе антитеррористического центра. Прозоров при взрыве получил ранение ноги.
В покушении на российского военного подозревается 29-летний Евгений Серебряков. Являются ли оба взрыва связанными между собой, пока неизвестно, отметил источник. Но, по его словам, Серебряков мог действовать в составе организованной группы.
— Когда его завербовали и какое конкретно задание он получил, следователи еще будут выяснять, — отметил источник. — Сейчас известно, что, когда бомба взорвалась, он уже летел в Бодрум. Конструкцию взрывного устройства и механизма инициации предстоит установить экспертам — взрывотехникам ФСБ.
Серебрякова задержали прямо в день покушения, но уже в Турции, сейчас решается вопрос о его передаче российской стороне. Подозреваемый прилетел рейсом Москва – Бодрум в 9:40 по местному времени. Правоохранительные органы установили его личность по камерам видеонаблюдения и благодаря интеллектуальной системе распознавания лиц. После этого, спустя несколько часов после прилета, турецкие силовики в координации с российскими коллегами и Интерполом провели задержание, сообщил глава МВД Турции в своих соцсетях.
Вечером 24 июля Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте Евгения Серебрякова. На сайте суда отмечается, что ему вменяют статьи о покушении на убийство и незаконный оборот оружия.
«Взрывная» экономика
Евгений Серебряков родился 28 мая 1995 года в Урюпинске. В школе он был примерным учеником — получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Эта информация есть на сайте лицея Урюпинска.
«Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении администрации учебного заведения.
В 2011 году на Всероссийских чтениях юных туристов-краеведов работу Серебрякова отметили дипломом II степени в секции «Военная история». В 2012-м лицеист выиграл экономическую олимпиаду, благодаря чему поступил на бюджетное отделение в Высшую школу экономики.
Задержание Евгения Серебрякова
— Кроме того, у него слабое здоровье — астма, — рассказал источник «Известиям». — Еще он регулярно посещал католическую церковь на Малой Грузинской улице в Москве. Там общался с поляками и западными украинцами. Последние два года активно посещал Ташкент, Грузию и Армению.
«Известия» поговорили с братом подозреваемого Алексеем Серебряковым. По его словам, ему не сообщали о задержании Евгения.
— Со мной никто не связывался, — сказал он. — У меня нет никаких официальных подтверждений, что мой брат задержан и является фигурантом уголовного дела.
При этом Алексей отметил, что после событий 2014 года они с братом старались не общаться на политические темы, так как это приводило к ссорам. СВО, по словам Алексея, Евгений Серебряков не поддерживал.
Выдача есть
Между Россией и Турцией действует соглашение о выдаче преступников, однако в 90-е и нулевые годы в этой стране скрывались многие бандиты и боевики и Турция их не выдавала, рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.
— Сегодня правительство Турции более лояльно и в большинстве подобных случаев быстро выдает преступников, — сказал он.
Россия и Турция охотно выдают друг другу преступников, отметил в беседе с «Известиями» и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Сроки экстрадиции зависят от скорости направления документов, процедуры принятия решения, предусмотренной местным законодательством, и текущей политической конъюнктуры в отношениях двух стран, добавил управляющий партнер адвокатского бюро «Карпов, Тараборин и партнеры» Дмитрий Тараборин.
По словам юристов, срок, который будет грозить подозреваемому за организацию взрыва, зависит от квалификации его действий. Если следствие признает преступление терактом, наказание может достигать 20 с лишним лет лишения свободы, рассказал Алексей Гавришев.
— У терактов всегда однозначные мотивы — это совершение общественно опасных действий, направленных на подрыв национальной безопасности, устрашение населения, в том числе с целью воздействия на принятие решений государственных органов, — сказал адвокат.
В случае признания виновным Серебрякову может быть назначено суровое наказание вплоть до пожизненного заключения, считает Дмитрий Тараборин.