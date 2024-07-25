Брат подозреваемого в подрыве машины в Москве рассказал о нем

Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке возле жилой многоэтажки в Москве Евгений Серебряков давно интересовался историей Украины. Он знал мову и польский язык, но семье никогда не говорил, что поддерживает Киев. Об этом его старший брат Алексей рассказал в четверг, 25 июля.

«После известных событий 2014 года мы с братом эти вопросы не обсуждали: это приводило к ссорам. СВО он, скажу так, не поддержал», — добавил он в беседе с RT.

По словам Алексея, последние несколько лет он общался с братом в основном на семейных встречах, в том числе из-за разницы в возрасте, поскольку Евгений младше его на семь лет.

«Последний раз общался с ним позавчера, спрашивал его мнение по экономической новости. Я часто с ним консультировался по этой теме», — добавил Алексей.

Он рассказал, что Евгений долгое время работал в нескольких российских банках. А в последнее время говорил маме, что устроился в один из банков из СНГ и ему приходится работать и в Ташкенте, и в Москве.

«Жены и детей у него не было, жил скромно в Москве. Он хорошо зарабатывал, но деньги не были смыслом для него. О финансовых проблемах не говорил. Наоборот, это я занимал у него в прошлом достаточно крупные суммы», — отметил брат задержанного.

Ранее в этот день сообщалось, что Серебряков мог иметь сообщников. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление, пишет «Москва 24».

По данным правоохранителей, преступление планировалось долгое время, подрыв автомобиля не был следствием спонтанного решения.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве накануне. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности, сообщает 360.ru. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Подозреваемый, который заложил взрывчатку, мог, предположительно, приехать к дому военного на такси. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете (СК) РФ рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день россиянин, подозреваемый в подрыве, был задержан в Турции, сообщается на сайте aif.ru. Суд арестовал фигуранта, сообщается на сайте kp.ru.