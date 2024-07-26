Сезон неохоты: Израиль исключает переговоры с Ираном

О переговорах с Ираном сейчас не может идти речи, сказала «Известиям» посол Израиля в России Симона Гальперин. Более того, еврейское государство намерено сколотить коалицию против Ирана, где скоро пройдет инаугурация нового президента. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая перед конгрессом США, предложил создать военный альянс для противостояния «иранской угрозе» наподобие НАТО. По мнение экспертов, новый глава страны может смягчить внешнюю политику Исламской Республики, так как Тегеран не заинтересован в полномасштабной войне.

Израиль исключил переговоры с Ираном

На фоне продолжающейся эскалации ни Израиль, ни Иран, по всей видимости, не собираются делать первый шаг в сторону урегулирования конфликта. В частности, как заявила «Известиям» посол Израиля в РФ Симона Гальперин, никаких переговоров с иранским правительством быть не может.

— Нет и не может быть переговоров с режимом, который нацелен на уничтожение Израиля. Иран не только в открытую заявляет о своем намерении стереть Израиль с лица земли, но и активно действует в этом направлении. Это происходит как напрямую, в ходе атаки иранских беспилотников и ракет на Израиль в апреле, так и косвенно, с помощью прокси, то есть через вооружение и спонсирование боевиков ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов. Мы все видим ужасающие результаты этих действий. Начиная с теракта в Буэнос-Айресе 30 лет назад (18 июля 1994 года террорист-смертник взорвал бомбу у здания Аргентинского еврейского культурного центра. Погибли 85 человек. — «Известия») и до сегодняшнего дня продолжаются кровавые атаки против еврейских и израильских целей по всему миру — в Азии, на Ближнем Востоке, в Израиле, в Европе и повсеместно, — сказала дипломат.

Более того, Израиль даже намерен противостоять Ирану, причем не в одиночку. На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом в США, в стан главного союзника на Ближнем Востоке. Помимо ожидаемой просьбы об ускорении военных поставок для борьбы с ХАМАС, израильский лидер, выступая перед конгрессом США, предложил создать военный альянс для противостояния «иранской угрозе». На пресс-конференции после заседания ​​Нетаньяху сравнил будущий союз с НАТО.

«Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», — пояснил политик. Нетаньяху добавил, что любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение в эту коалицию, которую он в связи с этим заранее обозначал как «Альянс Авраама». По словам премьера, такой союз может стать продолжением «Соглашений Авраама» — серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. В 2020 году такие соглашения с Израилем заключили Объединенные Арабские Эмираты, а чуть позже — Бахрейн и Марокко, причем подписание прошло при посредничестве Дональда Трампа.

Стоит отметить, что встреча с бывшим и, с большей долей вероятности, будущим президентом США включена в программу поездки Нетаньяху, наряду с переговорами с действующим главой Белого дома Джо Байденом, вице-президентом США, а теперь еще и вероятным кандидатом от демократов Камалой Харрис, а также госсекретарем Энтони Блинкеном. Встреча с Трампом должна пройти в его поместье во Флориде Мар-а-Лаго.

Примечательно, что экс-президент США, будучи на посту, также делал ставку на Иран как на главный дестабилизирующий фактор в регионе. В 2018 году позицию Трампа красноречиво подчеркнул односторонний выход США из ядерной сделки и возвращение санкций против Тегерана. Кроме того, при Трампе в январе 2020 года ВВС США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

Может ли быть потепление при новом президенте Ирана

Очередной виток напряженности между Израилем и Ираном начался при президенте Исламской Республики (Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года). В основном он выражается в противостоянии Израиля и поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», базирующейся в Ливане.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после 7 октября 2023 года, когда Израиль начал операцию в Газе в ответ на атаку ХАМАС. «Хезболла» выступила на стороне палестинцев. Однако несколько месяцев назад Тегеран напрямую обозначил свою позицию: в ночь на 14 апреля Иран впервые атаковал Израиль со своей территории с помощью беспилотников и ракет. По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), было выпущено свыше 300 дронов и ракет, 99% из которых удалось сбить. Это был ответ Ирана на удар израильский армии 1 апреля, в результате чего оказался разрушен консульский отдел иранского посольства в Дамаске — погибли 13 человек. Тогда Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль должен быть наказан.

Важно помнить, что именно Хаменеи — первое лицо государства, и потому определяет внешнюю и внутреннюю политику Ирана. Президент же, по сути, выступает гарантом системы сдержек и противовесов. Именно поэтому от новоизбранного президента Масуда Пезешкиана, которому предстоит вступить в должность 30 июля, не ожидают радикальной смены политики. «Известия» отправили запрос в МИД Ирана с просьбой прокомментировать позицию нового президента по возможным переговорам с Израилем.

После оглашения результатов выборов он заявил, что продолжит оказывать поддержку «силам сопротивления» в регионе, включая «Хезболлу». «Я уверен, что движения сопротивления в регионе не позволят этому (израильскому. — «Известия») режиму продолжать свою воинственную и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона», — подчеркнул Пезешкиан.

Нынешняя государственная структура Ирана, установившаяся в 1979 году, показала свою устойчивость, и маловероятно, что иерархия, а следовательно и внешняя политика изменится. Однако, как считает научный руководитель Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Руслан Мамедов, дальнейшей эскалации при этом ожидать не стоит — по крайней мере до выборов президента США в ноябре, итоги которых, безусловно, окажут влияние на конфликт.

— Основная динамика будет разворачиваться вокруг этих выборов и занятия позиции новой администрации. Иран, скорее всего, готовит почву: сейчас все сценарии развития событий на столе, и они готовятся к худшему. Но я думаю, что основные действия и демонстрации уже произведены, в первую очередь я говорю про эскалацию в апреле. Подобной напряженности между Ираном и Израилем мы больше пока не видели. Это значит, что израильский генералитет тоже решил пока отойти от наиболее жестких методов, по крайней мере не выходить за условные границы конфликта в Газе, — отметил Мамедов.

Иран не заинтересован в полномасштабной войне с Израилем, подчеркивает эксперт. Именно поэтому ракетная атака в апреле, по сути, единственный прямой ответ Тегерана. Об этом говорит и то, что власти страны за три дня уведомили соседние государства о запланированных ударах, в том числе Иорданию, считает иранский политолог Амир Чахаки.

— Открытых переговоров между Ираном и Израилем не будет, но можно ожидать снижения уровня конфликта начиная с августа — после вступления Пезешкиана в должность, который считается реформатором. Хаменеи, можно сказать, готов работать с Пезешкианом для того, чтобы облегчить тяжелые отношения между гражданами и государством. Выбор в пользу Пезешкиана — это сигнал от Хаменеи Западу, что он готов смягчить внешнюю политику, — поделился мнением Чахаки.

По словам эксперта, Иран при необходимости установления контакта с Израилем может передать определенное послание через третьи страны, как это было уже с Иорданией. Таким посредником могут выступить даже США, которые имеют серьезное влияние на Израиль, резюмировал Амир Чахаки.