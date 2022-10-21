Эрдоган указал на отсутствие препятствий для продления зерновой сделки

В настоящее время нет никаких препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. Об этом 21 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку. Я снова убедился в этом на встрече с господином (Владимиром) Зеленским и на встрече с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, нет никаких препятствий для ее преодоления», — сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

Президент Турции также указал, что, по данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия. Известно, что 62% грузов из украинских портов отправились в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток.

«Наименее развитые страны получили 454 626 т пшеницы, что составляет всего 5,7%. Среди продуктов выделяются кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Их доля в общем объеме составляет около 96%», — отметил Эрдоган.

Как рассказал в интервью «Известиям» ранее в пятницу директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы».

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США этому процессу мешают.

18 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что США дали гарантии по выходу российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. Калын также отметил, что Турция продолжает участвовать в переговорах по продлению зерновой сделки. Анкара хочет ее продолжения на шесть месяцев или на один год.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Ранее, 14 октября, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Он добавил, что любые разговоры о возможности нарушения договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.