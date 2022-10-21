Реклама
Прямой эфир
Авто
В Китае представили электроседан Venucia D60EV Plus
Общество
Песков заверил в проверке сообщений об отправке мобилизованных без должной подготовки
Мир
Эрдоган указал на отсутствие препятствий для продления зерновой сделки
Общество
В Кремле не назвали точной даты завершения частичной мобилизации
Авто
Число смертельных ДТП снизилось на дорогах Подмосковья на 8%
Армия
Песков заявил об отсутствии планов увеличивать срок службы в армии до 2 лет
Мир
Полиция Норвегии отпустила четырех задержанных за фотосъемку россиян
Мир
В Кремле отметили заинтересованность России и Турции в газовом хабе
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Мир
Москва выдала Минску семерых причастных к экстремизму граждан Белоруссии
Общество
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне
Экономика
«Ростех» нарастил производство техники для армии
Сюжет:

Эрдоган указал на отсутствие препятствий для продления зерновой сделки

0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время нет никаких препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. Об этом 21 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»
Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков — о западных санкциях, борьбе с голодом и значении зерновой сделки

«Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку. Я снова убедился в этом на встрече с господином (Владимиром) Зеленским и на встрече с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, нет никаких препятствий для ее преодоления», — сообщил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

Президент Турции также указал, что, по данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия. Известно, что 62% грузов из украинских портов отправились в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток.

«Наименее развитые страны получили 454 626 т пшеницы, что составляет всего 5,7%. Среди продуктов выделяются кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Их доля в общем объеме составляет около 96%», — отметил Эрдоган.

Как рассказал в интервью «Известиям» ранее в пятницу директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков, Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы».

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако США этому процессу мешают.

18 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что США дали гарантии по выходу российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. Калын также отметил, что Турция продолжает участвовать в переговорах по продлению зерновой сделки. Анкара хочет ее продолжения на шесть месяцев или на один год.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Ранее, 14 октября, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель отметил, что нарушение зерновой сделки явилось бы большой проблемой. Он добавил, что любые разговоры о возможности нарушения договоренности означают то, что «люди должны платить за еду больше».

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022