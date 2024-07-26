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У россиян возникли сложности с получением ипотеки из-за рассрочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рассрочка на приобретение тех или иных товаров, билетов или обучение на тех же онлайн-курсах может стать причиной отказа в одобрении ипотеки, выяснили «Известия». Отдельные участники рынка оформляют ее через микрофинансовые организации, из-за чего даже вполне платежеспособный заемщик выглядит для банка уже менее привлекательным.

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В последнее время участились случаи, когда из-за рассрочки возникали трудности с оформлением ипотеки, сообщила представитель Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович. Клиенты сталкивались с многочисленными отказами по заявкам из-за большого числа рассрочек в кредитной истории, которые после проверки оказались микрозаймами.

«Такие кейсы — не редкость. Самое опасное в покупках в рассрочку то, что из-за этого могут не одобрить крупный заем вроде ипотеки или автокредита», — подтвердил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Пользователи форума «Банки.ру» также сообщают о снижении кредитного рейтинга и проблемах с получением ипотеки после оформления рассрочки. «Известия» изучили их жалобы. Например, клиент Ozon пишет, что его кредитный рейтинг из-за рассрочки упал с 549 до 349 баллов (максимум — 999), а затем ему отказали в ипотеке. У другого пользователя после оформления услуги рейтинг сократился с 900 до 324 баллов.

«Банки считают микрозаймы признаком финансовых трудностей заемщика, особенно если были просрочки по платежам», — пояснил независимый эксперт Федор Сидоров.

Специалисты объясняют: кредиторов тоже можно понять. Их логика проста — если претендент на ипотеку суммой в несколько миллионов рублей оформляет в рассрочку покупки стоимостью менее 40 тыс. и еще и не успевает вовремя вносить платежи, его способность выплачивать крупный кредит можно считать ничтожной, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Это естественно, что у банков вызывает вопросы платежеспособность клиентов, которые выбирают оплату по частям даже небольших покупок на маркетплейсах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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