Мал, да не дал: у россиян возникли сложности с получением ипотеки из-за рассрочки

Россияне сталкиваются с отказами в выдаче им ипотеки и потребкредитов из-за имеющихся у них рассрочек, выяснили «Известия». Понятие это включает в себя разные финансовые продукты, и нередко клиентам оформляют микрозаймы, проценты по которым платят продавцы. С одной стороны, такой формат дает прозрачные условия и контролируется регулятором, но для некоторых банков и само наличие в кредитной истории такой рассрочки делает заемщика менее привлекательным. Выдавать миллионы тому, кто не может разом оплатить покупку за несколько тысяч, да еще и допускает просрочки — рискованно. Условия выдачи ссуд при новых ограничениях ЦБ и высоких ставках сейчас в целом ужесточились. Как избежать последствий от такого активного шопинга — в материале «Известий».

Как рассрочка влияет на одобрение заявки по ипотеке

Рассрочка на приобретение тех или иных товаров, билетов или обучение на тех же онлайн-курсах может стать причиной отказа в одобрении ипотеки. Отдельные участники рынка проводят ее через микрофинансовые организации. И это в целом обычная практика — допускается и вариант с оформлением потребкредита. Оба этих вида финуслуг контролирует ЦБ, чего не скажешь пока о новом виде — BNPL-сервисах, в которых тоже платят частями, регулятор сейчас как раз выступает за то, чтобы и его условия сделать максимально прозрачными.

В последнее время участились случаи, когда из-за таких небольших и с виду необременительных займов возникали трудности с оформлением ипотеки, сообщила представитель Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович. Клиенты сталкивались с многочисленными отказами по заявкам из-за большого числа рассрочек в кредитной истории, которые после проверки оказались микрозаймами.

— Такие кейсы не редкость. Самое опасное в покупках в рассрочку то, что из-за этого могут не одобрить крупный заем вроде ипотеки или автокредита, — подтвердил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пользователи форума «Банки.ру» также сообщают о снижении кредитного рейтинга и проблемах с получением ипотеки после оформления рассрочки. «Известия» изучили их жалобы. Например, клиент Ozon пишет, что его кредитный рейтинг из-за рассрочки упал с 549 до 349 баллов (максимум — 999), а затем ему отказали в ипотеке. У другого пользователя после оформления услуги рейтинг сократился с 900 до 324 баллов. Заемщик заверяет, что с 2008 года он брал много кредитов и у него не было просрочек.

Рассрочка на Ozon де-юре предоставляется дочерней микрокредитной компанией «Озон Кредит», разъяснил директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. Об этом клиентам пишут и представители службы поддержки Озона, отвечая на жалобы пользователей. «Известия» обратились с запросом в компании, которые предоставляют такие услуги.

По своей сути рассрочка, которая традиционно предлагалась покупателям в большинстве торговых точек — краткосрочный потребительский кредит или заем, пояснила глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. При покупке товара покупатель подписывает договор с банком или МФО, где устанавливаются ставка ссуды, ее сумма и периодичность платежей.

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— В отличие от классического кредитования оплату процентов берет на себя продавец. Это делается для привлечения покупательского спроса, — пояснила Инна Солдатенкова.

Через МФО как правило оформляется рассрочка на небольшие суммы, а более дорогие товары проходят через банковские POS-кредиты, рассказал директор «Экскурс групп», член «Деловой России» Алексей Свистов.

При этом не всегда оплата конкретного товара по частям — это рассрочка. Так, BNPL-сервисы — это не кредитные продукты и информация о них не отражается в кредитной истории клиентов, уточнили в пресс-службе «Яндекс Банка».

У разных участников рынка ситуация может отличаться, пояснил Алексей Свистов. Например, рассрочка в «Яндекс Практикуме» — беспроцентная, а в Skillbox — оформляется через кредит.

Почему банки видят риски в рассрочках

— Банки считают микрозаймы признаком финансовых трудностей заемщика, особенно если были просрочки по платежам, — пояснил независимый эксперт Федор Сидоров.

Специалисты объясняют: кредиторов тоже можно понять. Их логика проста — если претендент на ипотеку суммой в несколько миллионов рублей оформляет в рассрочку покупки стоимостью менее 40 тыс. и еще и не успевает вовремя вносить платежи, его способность выплачивать крупный кредит можно считать ничтожной, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота.

Это естественно, что у банков вызывает вопросы платежеспособность клиентов, которые выбирают оплачивать по частям даже небольшие покупки на маркетплейсах.

Для некоторых финансовых организаций принципиально важно отсутствие микрозаймов в кредитной истории, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Наличие там рассрочки даже без просроченных выплат может привести к отказу по заявке.

В 2024 году условия оформления ипотечных и потребительских кредитов ужесточили, добавил Владимир Чернов. Также на это повлияло введение Центробанком макропруденциальных лимитов на выдачу ссуд заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% (если человек направляет на погашение долгов больше 80% доходов). «Известия» направили запрос в Банк России о влиянии рассрочки на одобрение кредитов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заемщикам, которые часто обращаются за микрозаймами, действительно сложнее получить ссуды, заявил Николай Филиппов из ОКБ. В отношении них применяют более жесткие процедуры оценки кредитоспособности, поскольку в среднем доля просрочек в этом сегменте в разы выше, чем по классическим банковским продуктам.

Частое обращение заемщика в МФО ухудшает его кредитный рейтинг и снижает вероятность выдачи ссуды в целом, подтвердил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Наличие микрозайма не заблокирует возможность выдачи на 100%, но этот параметр однозначно учитывается на стадии рассмотрения заявки, добавили в пресс-центре МТС Банка.

При анализе кредитной истории заемщика банки даже не видят, рассрочки это были или нет — они расценивают их как потребительские кредиты или микрозаймы, пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

— Влияние рассрочки на кредитную историю особенно критично для клиентов, которые пытаются взять ипотеку. Банки очень внимательно относятся к рискам по ипотечному портфелю, так как это длительные и крупные кредиты, — подчеркнул независимый эксперт Федор Сидоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иногда рассрочка настолько незначительна, что заемщики просто забывают о ней и в итоге пропускают регулярные платежи, отметил Алексей Кричевский. Таких покупок может быть несколько, что еще усложняет график выплат.

Однако не важно, оформляется рассрочка через МФО или через банк — просрочка по ней в любом случае станет серьезным препятствием при оформлении ипотеки, предупредил Федор Сидоров. Это подтверждают в Российской гильдии риелторов (РГР).

Когда решится ли проблема с рассрочкой при оформлении ипотеки

В банках уже понимают, что товары, билеты или обучение в рассрочку чаще всего оформляют как микрозаем, подчеркнула Юлия Максимович из РГР. При ручном рассмотрении заявки на ипотеку будет учитываться их количество, периодичность и ставка, по которой их можно отличить от обычной ссуды в МФО.

Сейчас ОКБ не учитывает факт получения микрозаймов при расчете кредитных рейтингов, сообщил его представитель. В других крупных БКИ на запрос «Известий» не ответили. Также скоринг-системы каждого банка по собственным алгоритмам оценивают заемщиков.

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На кредитном рынке в условиях высоких ставок происходит борьба за качественных заемщиков, отметила Инна Солдатенкова из «Банки.ру». Если у клиента нет просрочек и он проходит по основным параметрам, на микрозаймы в кредитной истории в целом могут закрыть глаза.

Тем не менее для ипотечных брокеров рассрочка стала «новым паразитом», который портит кредитные рейтинги заемщиков, отметила Юлия Максимович. С другой стороны, ужесточение лимитов ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой заставляет банки отказываться от мифа, что клиент с микрозаймом априори рискованный, заключил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Времена меняются, и те, кто продолжат стоять на такой позиции сегодня, проиграют конкурентам завтра.