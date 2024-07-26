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В Молдавии увеличится число получателей надбавок от РФ

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Фото: РИА Новости
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Надбавки к пенсиям и зарплатам госслужащих от России через Промсвязьбанк (ПСБ) сейчас получают в Гагаузии, Тараклии и Оргееве, в будущем их будут выплачивать жителям и других регионов Молдавии, сообщила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.

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«Изначально мы планировали, чтобы надбавки получили около 50–60 тыс. человек. Сейчас принимаются заявки, и к концу года мы охватим 100% населения, которые попадают в категорию граждан, которые могут рассчитывать на помощь в Гагаузии. Также планируем, чтобы получили надбавки все, кто попадает под категорию еще в двух регионах: в Оргееве и Тараклии. К концу 2024 года мы охватим все слои населения в этих трех регионах, а дальше будем двигаться в другие части Молдовы», — сказала она.

Кишинев неоднократно пытался сказать народу, это помощь от России — единоразовый проект, но недавно РФ передала автономии третий транш помощи, вскоре ожидается четвертый, добавила Евгения Гуцул.

Промсвязьбанк 22 апреля 2024 года открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Евгении Гуцул «Известиям»:

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