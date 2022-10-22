ООН сообщила об отправке 47% пшеницы с Украины в развивающиеся страны

В развивающиеся страны направлено 47% экспортируемой с Украины пшеницы. При этом в целом из 8,3 млн т экспортированного продовольствия в рамках стамбульских договоренностей 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% — с высоким. Об этом 22 октября сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).

«По состоянию на сегодня общий объем экспорта зерна и другого продовольствия из украинских портов в рамках [черноморской] инициативы составил 8 284 220 тонн. 50% из этого объема направлено в страны с высоким уровнем дохода, 24% в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, а 25% — в страны со средним уровнем», — приводит ТАСС данные организации.

Еще 1% продовольствия отправляется в страны «с различным уровнем дохода».

В представительстве отметили, что передаваемые в центр маршруты поставок могут быть не окончательными и зерно может отправиться по другим направлениям.

Ранее, 21 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет никаких препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. Президент Турции указал, что, по данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия.

Директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков ранее в пятницу рассказал в интервью «Известиям», что Украина смогла вывести 7,8 млн т зерна по линии «Черноморской зерновой инициативы».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.