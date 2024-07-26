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Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту

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Фото: Global Look Press/Then Chih Wey
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Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе, сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.

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Международный олимпийский комитет (МОК) официально приравнял компьютерные игры к спорту и 24 июля сообщил, что первая киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году. Сейчас Россия не может участвовать в спортивных соревнованиях, организованных Международным олимпийским комитетом или континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов других стран.

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Там также сообщили, что поддерживают любую популяризацию киберспорта, но ранее в МОК говорили о готовности включить в Олимпиаду только симуляторы традиционных видов спорта. При этом наиболее популярные в мире Dota 2 или Counter-Strike коллеги из МОК даже не рассматривали.

Участие спортсменов сборной команды РФ на первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году маловероятно.

«Однако вполне возможно, что МОК в преддверии их открытия анонсирует возможность выступления индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе», — сказал «Известиям» директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

МОК не ок: Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту

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