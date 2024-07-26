МОК не ок: Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе, сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России. Международный олимпийский комитет ранее объявил, что проведет первые соревнования под своей эгидой в 2025 году в Саудовской Аравии. Решением МОК наша страна не может принимать участие в любых мероприятиях организации, поэтому единственная оставшаяся возможность для россиян выступить в Эр-Рияде — сделать это в качестве нейтрального спортсмена. Однако в Федерации компьютерного спорта заявили, что они готовы выступать только под флагом РФ.

Несолоно кликавши

Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал компьютерные игры видом спорта и 24 июля сообщил, что проведет первую киберолимпиаду в Саудовской Аравии в 2025 году. При этом деталей мероприятия в организации не раскрыли. Однако уже сейчас можно сказать, что российские киберспортсмены смогут выступить на Играх только в нейтральном статусе. На данный момент Россия не может принимать участие в спортивных мероприятиях, организованных Международным олимпийским комитетом или континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов других стран.

— Участие спортсменов сборной команды РФ на первых Олимпийских киберспортивных играх в 2025 году маловероятно. Однако вполне возможно, что МОК в преддверии их открытия анонсирует возможность выступления индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе, — сказал «Известиям» директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

При этом в Федерации компьютерного спорта России «Известиям» однозначно заявили, что готовы выступать на первой киберолимпиаде только под флагом нашей страны.

— Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся, — сообщили в пресс-службе организации.

Там также отметили, что приветствуют любую популяризацию киберспорта, однако ранее в МОК говорили, что готовы интегрировать в Олимпиаду исключительно симуляторы традиционных видов спорта. И если те же футбол, хоккей или баскетбол еще могли бы быть интересны зрителям, то киберспортивное метание копья вряд ли будет интересно. При этом популярные во всем мире Dota 2 или Counter-Strike коллеги из МОК не рассматривали.

С позицией федерации согласны и представители команды FLuffy Gangsters — чемпиона России по Counter-Strike 2018 года.

— Ни моя организация, ни мои игроки не будут ставить свои интересы выше интересов государства в такой тяжелый момент и участвовать в Играх в нейтральном статусе. Киберспорт до последнего был аполитичен. Игроки, которые согласятся на эти условия, вряд ли почувствуют поддержку, но и сильно обижать их тоже не будут, — сказал генеральный директор киберспортивной организации Андрей Сазанов, известный под псевдонимом And1k.

А может, поехать?

Однако некоторые представители российского компьютерного спорта считают, что участие в первых Олимпийских кибериграх, пусть и в нейтральном статусе, пойдет России только на пользу.

— Если команда приедет выступать на Олимпийские игры по киберспорту под нейтральным флагом, то всё равно все прекрасно будут знать, откуда эти игроки. И наши болельщики будут их точно так же поддерживать, — сказал основатель организации Falcon eSports Роман Дорогавцев.

По его мнению, Саудовская Аравия — одно из самых подходящих мест для таких соревнований, куда было бы удобно добираться киберспортсменам из нашей страны.

«Известия» обратились в Олимпийский комитет и Министерство спорта России с просьбой прояснить их позицию по участию нашей сборной в киберолимпиаде. Редакция также направила запрос о возможности участия в играх России в Международный олимпийский комитет.

Сегодня российские кибератлеты — одни из сильнейших в мире. Им принадлежат рекорды в самых популярных дисциплинах. Так, команда Team Spirit дважды выигрывала главный в мире турнир по Dota 2 — The International. Эти игроки входят в список богатейших киберспортсменов в мировых рейтингах. А их коллеги из российской команды Virtus.pro побеждали на IEM RIO Major 2022 — важнейшем соревновании в серии крупнейших турниров по Counter-Strike. Без участия спортсменов такого уровня любое крупное соревнование, даже Олимпийские игры, нельзя считать на 100% представительным, подчеркнул Роман Дорогавцев.

— Российские киберспортсмены очень сильны, поэтому если им запретят выступать на киберолимпиаде, то киберспорт очень сильно потеряет. Могу сказать, даже больше, чем потерял традиционный спорт от отсутствия нашей сборной, — сказал руководитель фиджитал «Игр будущего» Игорь Столяров.

В любом случае неучастие сборной России в киберспортивной Олимпиаде не приведет к изоляции наших спортсменов. В 2025 году планируется серия клубных турниров, где РФ будет принимать участие, — от традиционных международных соревнований по Dota 2, Counter-Strike, Apex Legends до «Игр будущего».

«Игры будущего» – 2024 прошли в Казани с общим призовым фондом в $10 млн. В следующем году соревнования состоятся в Дубае.