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Зерно-то уже кончилось: РФ и Эфиопия будут решать проблему с продовольствием

Как Африка поддержала Россию в санкционной борьбе с Западом
Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
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Россия выступает против построения однополярного мира, основанного исключительно на интересах Запада. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время визита в Эфиопию, которая завершает африканское турне министра. Его коллега Демеке Меконнен сказал «Известиям», что министры обсудили влияние продовольственного кризиса на Африку и договорились вместе искать решение. «Визит российского главы МИД прошел очень вовремя», — отметил Меконнен и подчеркнул, что Россия уже сто лет поддерживает Эфиопию.

Поставки прекратились

На въезде в резиденцию президента Эфиопии — четырехметровая статуя павлина. Прямо через забор от здания — оживленная эфиопская трасса, по которой местный мальчик гонит стадо коз. Пока наш журналистский автобус стоит в пробке, к окнам подбегают дети 6-7 лет и жестами (рука к губам) просят подать им на хлеб.

Старейшая независимая страна Африки — 2 тыс. лет государственности, берущей начало от Аксумского царства, — переживает тяжелый продовольственный кризис. Свыше 60% своего зерна страна импортировала из Черноморского региона — 300 тыс. т с Украины и 26 тыс. т из России. С февраля поставки фактически прекратились, потому страна активно ищет альтернативных импортеров.

Катастрофически сказался на ситуации и конфликт Народно-освободительного фронта Тиграя (НОФТ) с национальной армией Эфиопии. Он продолжался в течение всего 2021 года и привел к сотням погибших с обеих сторон и тысячам беженцев из штатов Тиграй, Амхара и Афар. Два последних как раз и считаются житницей Эфиопии, которая производит около 5 млн т пшеницы в год и закупает за рубежом около 1,7 млн ежегодно.

Потому именно продовольственная безопасность стала одной из главных тем на переговорах глав МИД России и Эфиопии.

Зерно-то уже кончилось
Конго

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Ойо, Республика Конго, 25 июля 2022 года

Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Сергей Лавров повторил слова, произнесенные им накануне в Уганде и Конго — «текущий кризис продовольствия никак не связан с российской спецоперацией на Украине». Главными причинами Лавров назвал действия Запада во время пандемии, а именно «неконтролируемую печать правительствами США, ЕС и Японии ничем не подкрепленных долларов», а также «непродуманный переход на зеленую энергетику».

Глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен уточнил, что «Россия последние сто лет поддерживает африканскую страну» и развивает сотрудничество в космосе, медицине и сфере ядерных технологий.

Визит российского коллеги прошел очень вовремя, — заявил «Известиям» министр Меконнен. — У нас были очень продуктивные переговоры. Мы обсудили национальные, региональные и глобальные вопросы. Затронули текущий продовольственный кризис и сопутствующие ему вопросы, чтобы вместе решать эту проблему.

Министры высадили в саду российского посольства два хвойных дерева, как символ растущих и крепнущих отношений двух стран.

В этот день Лавров встретился и с президентом Эфиопии Сахлеворк Зевде — первой женщиной, возглавившей страну. Сейчас она — единственная женщина-президент в Африке.

— Мы ценим наши отношения с Эфиопией, у которых длинная и богатая история. Мы неоднократно друг друга поддерживали в сложных ситуациях, в различных исторических периодах, наши народы традиционно близки, — подчеркнул глава МИД на встрече.

Дипломатический центр Африки

Эфиопия — единственная среди африканских стран, которая сохранила свою свободу и не стала ничьей колонией (за исключением кратковременной итальянской оккупации с 1936 по 1941 год). Потому для Африки она считается символом антиколониального движения. И именно поэтому многие страны континента, получившие независимость от европейских метрополий в 1960-е годы, взяли для своих флагов цвета национального флага Эфиопии: красный, желтый и зеленый.

Зерно-то уже кончилось
Эфиопия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльнар Байназаров

Когда в 1963 году президент Ганы предложил создать Организацию Африканского единства (ОАЕ), штаб-квартиру практически без раздумий решили разместить в Аддис-Абебе. С тех пор столица Эфиопии считается еще и дипломатической столицей Африки — этот статус за ней сохранился и после того, как ОАЕ в 2002 году реформировалась в Африканский союз.

Выступая перед дипкорпусом союза в здании российского посольства, Сергей Лавров подробно рассказал собравшимся, почему Москва начала свою спецоперацию на Украине.

Министр отметил: «Россия с 2013 года показывала западным коллегам «красные линии», указывая, что создание русофобского государства на Украине — это прямая угроза России. Когда РФ выразила свою обеспокоенность растущим накачиванием украинской территории западным оружием и стремлением Киева стать частью НАТО, в альянсе заявили, что это «не дело России», и Украина должна сама решать, в каком альянсе ей быть.

Любая страна может выбирать альянсы, но ни одна страна не имеет права повышать свою безопасность за счет других стран, никто не может доминировать в сфере безопасности в Европе, — подчеркнул глава МИД РФ.

Украинские власти, продолжил министр, запрещали использование русского языка в культуре, обучении и быту. Россия с 2015 года была привержена выполнению Минских соглашений, чтобы сохранить единую Украину. Но Киев, как отметил Лавров, «игнорировал и саботировал их».

— Параллельно с этим нарушениями Минских договоренностей, Украина стала собирать на востоке страны вооруженные силы. Когда мы поняли, что у жителей востока Украины не будет равных прав, не будет выполнения договоренностей, мы поняли, что единственный способ сохранить людей на востоке Украины — признать их независимость. Главная цель спецоперации — устранить любую возможность использования украинской территории для создания угрозы России, — подчеркнул российский министр.

Зерно-то уже кончилось
Эфиопия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сажает дерево у посольства России в Аддис-Абебе, Эфиопия, 27 июля 2022 года

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

При этом он назвал страны Запада «ненадежными партнерами» и обвинил их в нежелании следовать принципам ООН, а вместо этого руководствоваться «понятиями».

— Эти понятия отличаются от раза к разу, нет принципа единого правоприменения, кроме одного: если я что-то хочу, ты должен подчиниться. Не подчинишься, будешь наказан. Это их подход к миру. Это и есть однополярный мир, — пояснил свою точку зрения Лавров. — Большая часть мира не хочет жить так, будто вернулись колониальные времена.

Пытаясь арестовать российские резервы, резюмировал министр, Запад сам нарушает свои же правила, закрепленные Всемирной торговой организацией: неприкосновенность частной собственности, свободный рынок.

— Сегодня им не нравится Россия, завтра экзистенциальным врагом объявят Китай или еще кого-то, кто не готов подчиняться их видению мира. На саммите НАТО в Мадриде страны по сути объявили о назначении общих врагов, — заключил министр.

Об аналогичном лицемерии, правда уже стран Африки, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон — французский лидер также проводит турне по континенту.

Он обвинил Африку в том, что она однозначно не осудила «одностороннюю агрессию» России в отношении Украины, как это делает ЕС. Макрон назвал продовольственный кризис одним из «орудий войны» России и отклонил предположения камерунских журналистов, что в кризисе виноваты западные санкции.

Африканские дипломаты, в свою очередь, интересовались у Лаврова будущим энергетики: большинство стран континента импортирует нефть и газ, потому выросшие цены на топливо сильно ударили по нему. Особенно по Эфиопии, где 24% из 103 млн населения проживает за чертой бедности.

Зерно-то уже кончилось
Уганда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Мусевени на прогулке во время встречи в Энтеббе, Уганда, 26 июля 2022 года

Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Представитель соседнего с Эфиопией Южного Судана попросил Лаврова, чтобы РФ помогла снять санкции против его страны на уровне СБ ООН. В ответ министр уточнил: «страны, которые ввели против вас оружейное эмбарго, это те же силы, что хотят исключить Россию из Совбеза».

По мнению ведущего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, сейчас необходимость возвращения к Африке уже становится очевидной.

База для сотрудничества есть, его надо только развивать. Сам по себе визит главы нашего МИД Сергея Лаврова в страны Африки — только подтверждение того, что наша страна начинает принимать это направление как одно из ключевых, — уточнил эксперт.

По мнению эксперта, у наших стран есть потенциал для сотрудничества в новых сферах — космос, атом, технологии и туризм. В Эфиопии работают российские медики для изучения и борьбы с эпидемическими заболеваниями.

Из Аддис-Абебы российский министр направился в Ташкент, где примет участие в СМИД ШОС.

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