«Я за себя»: почему президент Уганды отказался выступить против Москвы

«Африканским проблемам — африканское решение»: страны континента должны разбираться со своими трудностями без вмешательства извне. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 26 июля на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени . Это государство стало третьим в большом африканском турне шефа российской дипломатии. Угандийский лидер напомнил, что Россия поддерживает антиколониальное движение уже свыше 100 лет, и подчеркнул: Кампала не станет поддаваться внешнему давлению и занимать антироссийскую позицию . Сергей Лавров заявил: продовольственный и энергетические кризисы, которые жестко сказываются в том числе на Уганде, не связаны со спецоперацией РФ на Украине и вызваны пандемией и «незаконными санкциями Запада против экспорта российского продовольствия».

Антиколониализм объединяет

« Я не прозападный и не провосточный, я за себя , и это единственный возможный ответ для серьезного политического деятеля», — обозначил свою позицию Йовери Мусевени, открывая встречу с главой МИД России.

— В XIX веке вся Африка была колонизована , кроме Эфиопии. До этого последние 500 лет континент страдал от рабства. Россия поддерживала антиколониальное движение с самого его начала , — напомнил глава государства.

Уганда обрела независимость от Великобритании лишь в 1962 году, СССР стал одной из первых стран, признавших ее независимость. В октябре 2022 года Москва и Кампала отметят 60-летие дипотношений. Сейчас же, отметил президент Мусевени, некоторые страны призывают Уганду порвать связи с Россией.

Я за себя Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Мусевени во время встречи в Энтеббе, Уганда Фото: REUTERS/Isaac Kasamani

— Но как мы можем быть против тех, кто нас поддерживал последние сто лет? Мы простили даже наших колонизаторов, тех, что держали наш народ в рабстве, потому что мы за то, чтобы двигаться дальше, — заявил президент. — Почему же мы должны быть против России, которая ничего плохого нам не сделала?

Глава МИД РФ, в свою очередь, заявил: «Запад по-прежнему действует согласно инстинктам колониальной политики и заставляет весь мир выбирать стороны — ты с ними или против них».

Позиция России, уточнил он, заключается в следующем: «У африканских проблем должно быть африканское решение ». Эти страны сами должны определять, как бороться с трудностями, а международное сообщество, по мнению главы МИД РФ, может помогать Африке в обеспечении миротворческих сил.

В обновленной концепции внешней политики России, подчеркнул министр, роль Африки существенно повысится , и это будет сделано «вне зависимости от отношений Москвы с Западом».

Сейчас страны Африки занимают подчеркнуто нейтральную позицию либо поддерживают Россию в текущем противостоянии с Западом, отметила в беседе с «Известиями» профессор ВШЭ, африканист Ирина Филатова.

— Отношение у африканских стран к России иное, чем у Европы и США, во многом благодаря памяти о советской помощи региону . Однако эти страны стараются соблюдать баланс между поддержкой РФ и Западом, поскольку им выгодна торговля с обеими сторонами и они не готовы ее терять, — пояснила эксперт.

Два миллиона лет борьбы

24 июля российский МИД сообщил, что послы США и ЕС рекомендовали политикам Лиги арабских государств (ЛАГ) воздержаться от совместных заявлений и фотографий с российской делегацией . По мнению Лаврова, такой демарш был нужен Западу, чтобы «показать изолированность России».

Через два дня, 26 июля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс озвучил позицию США, согласно которой «Россия уже становится изгоем».

Однако во время визита Сергея Лаврова в Египет попытка организовать такой демарш успехом не увенчалась — скорее, наоборот.

— Представители ЛАГ устроили показательную церемонию рукопожатий Сергея Лаврова с каждым постпредом при лиге . С каждым из них российский министр сделал фотографию — тем самым рекомендации западных посольств были полностью саботированы по инициативе самой арабской стороны , — рассказал высокопоставленный источник «Известий».

Я за себя Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Мусевени на пресс-конференции по итогам переговоров в Энтеббе, Уганда Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Журналисты спросили президента Мусевени, рекомендовали ли и ему не делать фотографий с российским министром.

— Они не настолько глупы, чтобы просить от меня такого, поскольку они знают мою позицию, — ответил угандийский лидер. — Как вы знаете, человечество произошло из этой части Африки 2 млн лет назад. И 2 млн лет человек здесь сражается с давлением природы: засухами, голодом, болезнями. И с давлением других людей . Мы сотрудничаем с другими странами исходя из двусторонних интересов, поскольку это выгодно.

Среди таких интересов — сотрудничество в сфере космоса: например, Россия поможет Уганде отправить на орбиту первый спутник страны. Также РФ откроет в африканской республике лабораторию для изучения эпидемических заболеваний.

«Не верьте лозунгам»

В центре обсуждения на встрече Лаврова с Мусевени оказался продовольственный кризис. Три из четырех вопросов угандийских журналистов главе МИД РФ были связаны с поставками зерновых .

Сергей Лавров отметил, что причины кризиса не связаны со спецоперацией РФ на Украине, и призвал журналистов не верить «лозунгам, которые вбрасывает западная пропаганда».

— Единственное, как украинская ситуация связана с кризисом, — это незаконные агрессивные санкции Запада против России, которые заблокировали всю логистическую систему . Для решения продовольственного кризиса нужно обеспечить бесперебойные поставки российского зерна потребителям, убрав все препоны, — подчеркнул Лавров.

Министр также обвинил Запад в том, что «он все проблемы сваливает на РФ». По словам политика, это «началось в 2016 году, когда еще никакой Украины нет, а Трампа избрала Россия».

— ЕС на протяжении 7–8 лет говорил, что РФ использует газ как оружие, не приводя никаких примеров, параллельно делая всё, чтобы ограничить пропускную способность «Северного потока – 2». Польша отказалась получать газ по трубопроводу, Украина сократила в два раза транзит, а всё равно виновата Россия, — резюмировал глава МИДа.

Я за себя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Он также прокомментировал поставки турбины «Северного потока» Siemens из Канады в ФРГ и заявил, что Берлин «нарушает правила безопасности газопровода» и эту ситуацию РФ считает «странной».

— СП-2 был полностью готов, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Но он был просто закрыт по исключительно политическим причинам. Когда всё уже было, Еврокомиссия задним числом приняла нормативы , — объяснил министр причины энергетического кризиса.

Лавров также напомнил: подписанное 22 июля Россией, Украиной, Турцией и ООН зерновое соглашение предполагает снятие ограничений и с российского экспорта продовольствия.

Министр заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, и уточнил, что все боевые действия заканчиваются за столом переговоров. Однако диалог с Украиной заморожен с 29 марта, когда делегации РФ и Украины достигли соглашения по украинскому проекту. Глава МИД РФ уточнил, что Москва тогда согласилась с подходом Киева.

— Однако США, ЕС и Великобритания запретили Киеву договариваться с Россией на тех условиях, которые мы обсудили, — пояснил министр.

Украина отрицает возможность переговоров на данном этапе, в МИД страны уточнили, что «не видят в этом смысла».

Голод и бунты

Причина, по которой зерновой вопрос так волновал африканских журналистов, — неконтролируемый рост цен на хлеб и бензин . С февраля продукты подорожали более чем на 70% , что вызвало серьезные социальные волнения. С 23 июля в крупнейших городах страны идут «хлебные бунты» : в Кампале и Джиндже на границе Уганды и Кении протестующие перекрыли центральные улицы и ворвались в продуктовые магазины, требуя снизить цены. Власти обвинили манифестантов в антиправительственном заговоре.

В супермаркете Carrefour в центре Энтеббе (это 50 км от столицы) за одну буханку хлеба, как убедился корреспондент «Известий», просят почти $3. Литр бензина обойдется в 7 тыс. угандийских шиллингов (почти $2) — это один из самых высоких показателей во всей Африке. Хотя еще в феврале литр бензина стоил 3,6 тыс. шиллингов. Для Уганды, где около 30% населения проживает за чертой бедности, $2 за бензин и $3 за хлеб — это баснословные деньги .

Я за себя Фото: REUTERS/World Food Programme

Помимо роста цен и дефицита муки, север страны столкнулся с засухой: 25 июля лидеры нескольких регионов заявили, что за последние пять месяцев в Карамодже от голода, вызванного засухой, умерло свыше 900 человек.

Реагируя на эти заявления, президент Мусевени предложил народу «есть кассаву (маниок), если нет хлеба». Политик отказался субсидировать топливо и заявил: вмешательство «может ввести людей в заблуждение, заставляя их продолжать потреблять без экономии».

Президент соседней Кении Ухуру Кеньятта рисковать и ждать «хлебные бунты» в стране не стал и установил потолок цен на розничную продажу кукурузной муки и газа.