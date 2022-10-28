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Более 70 судов задержано за время реализации зерновой сделки из-за нарушений

МИД РФ: более 70 судов задержано за время реализации украинской части продуктовой сделки за нарушения и контрабанду
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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За время реализации украинской части зерновой сделки более 70 судов задержаны или отстранены из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает МИД РФ.

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«За время реализации «черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре, и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — отмечается в сообщении министерства о выполнении стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.

Как добавили в МИДе, в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов. Это делается, чтобы ослабить контроль и ускорить процедуру проверки.

«Подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным МИД РФ, российские удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии, а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза (ЕС), ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Президент РФ добавил, что Россия разошлет африканским странам перечень портов, где задержаны российские удобрения объемом 300 тыс. т.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия определится с продлением зерновой сделки до 18 ноября. По ее словам, в настоящее время Москва не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки и Россию это не устраивает.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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