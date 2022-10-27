Россия определится по зерновой сделке до 18 ноября

Москва примет решение по вопросу продления зерновой сделки до 18 ноября, исходя из фактов, заявила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

По ее словам, в настоящее время Москва не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки и Россию это не устраивает.

«Мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, она выполняется. Плюс-минус, со своими проблемами, базово она выполняется. Но внутри этого выполнения, по итогам этого выполнения мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад», — сказала Захарова.

При этом она отметила, что, несмотря на все заявления Запада о том, что проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений нет, «проблемы, конечно, есть».

«Соответственно, до 18 ноября мы будем определяться [по продуктовой сделке], исходя из фактологических данных», — заявила Захарова.

Накануне, 26 октября, депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что пока страны НАТО или Евросоюза (ЕС) не пересмотрят свое отношение к зерновой сделке, продлевать ее нецелесообразно. Парламентарий напомнил, что зерновая сделка — «это жест доброй воли, который оказала Россия», и в частности ее президент.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции «и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом».

24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 октября указал на невыполнение второй части продовольственного соглашения, хотя документ принимался пакетно. Он добавил, что 300 тыс. т удобрений из-за антироссийских санкций находится в европейских портах и их никто не может забрать, хотя Россия готова бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран.

В тот же день депутат Госдумы Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

А 3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.