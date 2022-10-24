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Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке

Лавров: перед продлением зерновой сделки необходимы юридические решения всех вопросов Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 24 октября после переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Бразимом Тахой.

«Мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые мной вопросы будут удовлетворительным образом решены», — сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. По данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия, рассказал он.

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Днем ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США наносят удар по мировой продовольственной безопасности, когда блокируют экспорт российской агропродукции. Она отметила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако Вашингтон этому мешает.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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