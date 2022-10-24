Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке

Перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 24 октября после переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Бразимом Тахой.

«Мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые мной вопросы будут удовлетворительным образом решены», — сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября. По данным на 20 октября, в рамках инициативы черноморского зернового коридора 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн т зерна и другого продовольствия, рассказал он.

Днем ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США наносят удар по мировой продовольственной безопасности, когда блокируют экспорт российской агропродукции. Она отметила, что Россия готова поставлять продовольствие и удобрения, чтобы продовольственная безопасность не подвергалась угрозам, однако Вашингтон этому мешает.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций с представителями ООН отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки, заключенной летом в Стамбуле.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.