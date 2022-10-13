В Госдуме оценили возможность и последствия выхода России из зерновой сделки

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев 13 октября ответил на вопросы «Известий» о том, продолжит ли Россия участвовать в зерновой сделке и какие последствия возникнут, если соглашение будет разорвано.

Ранее, 13 октября, помощник президента России Юрий Ушаков не стал прогнозировать, готова ли Москва продолжать участие в зерновой сделке в текущем виде, но подчеркнул, что вторая часть договора, которая касается экспорта российских удобрений, не выполняется.

Нифантьев отметил, что если западные страны не снимут ограничения на перевозку, страхование и оплату в долларах за продукцию сельского хозяйства России, то Москва перейдет на оплату в рублях, а продукцию поставлять будет только дружественным странам.

«Что касается зерновой сделки, то прекращение ее действия, учитывая абсолютную невменяемость руководства бывшей Украины и их хозяев, я бы оценил как крайне высокую. Совокупность этих факторов, вне всякого сомнения, отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира. Но и пока еще хорошо себя ощущающую Европу это коснется напрямую, увеличив рост цен на продовольствие. Карточек на хлеб в Берлине и Париже пока не будет, но инфляция во всей еврозоне ощутимо усилится», — добавил Нифантьев.

Ранее в этот же день стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает переговоры с представителями Евросоюза, США и Великобритании по устранению препятствий для экспорта удобрений и продовольствия из России.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что необходимы совместные усилия всех стран для продуктивной работы зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.