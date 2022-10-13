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В ООН заявили о связи с Евросоюзом и США по упрощению экспорта удобрений РФ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает переговоры с представителями Евросоюза (ЕС), США и Великобритании по устранению препятствий для экспорта удобрений и продовольствия из России. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь находится на связи с представителями ЕС, Соединенного Королевства и США, чтобы помочь устранить последние препятствия для упрощения торговли российским зерном и удобрениями», — рассказал Дюжаррик на брифинге, трансляция которого велась на Youtube-канале ООН.

По его словам, альянс продолжает «движение по данной траектории».

Дюжаррик напомнил, что 16 октября заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс отправится в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке. Вместе с ним российскую столицу посетит генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен

Ранее 13 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку. Они обговорили возможное взаимодействие по созданию списка беднейших стран для поставок продовольствия.

В начале октября Гринспен также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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