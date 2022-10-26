Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку, заявил 26 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — заявил Столтенберг.

24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время нет препятствий, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой завершается 19 ноября.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 октября указал на невыполнение второй части продовольственного соглашения, хотя документ принимался в пакетном характере. Он добавил, что 300 тыс. т удобрений из-за антироссийских санкций находится в европейских портах и их никто не может забрать, хотя Россия готова бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран.

В тот же день депутат Госдумы Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

А 3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.