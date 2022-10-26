В Госдуме не сочли целесообразным продление зерновой сделки

Пока страны НАТО или Евросоюза (ЕС) не пересмотрят свое отношение к зерновой сделке, продлевать ее нецелесообразно, заявил в среду, 26 октября, депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий напомнил, что зерновая сделка — «это жест доброй воли, который оказала Россия», и в частности ее президент.

«Мы надеялись не допустить голода в мире и надеялись, что зерно и семена пойдут в развивающиеся страны, страны Африки. Но судя по тому, куда это зерно уходило, — в страны ЕС — условия сделки, мне кажется, выполнены не были. Целесообразности продлевать эту сделку нет никакой. Если страны НАТО и ЕС пересмотрят свое отношение и, действительно, зерно будет поступать туда, куда оно должно поступать, тогда, наверное, можно вернуться к обсуждению вопроса», — приводит слова Иванова «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции «и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом».

24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перед продлением зерновой сделки должны быть решены все юридические вопросы Москвы по ней.

16 октября в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Целями переговоров были продление и расширение сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 13 октября указал на невыполнение второй части продовольственного соглашения, хотя документ принимался пакетно. Он добавил, что 300 тыс. т удобрений из-за антироссийских санкций находится в европейских портах и их никто не может забрать, хотя Россия готова бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран.

В тот же день депутат Госдумы Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

А 3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.