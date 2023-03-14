Захарова объяснила сокращение срока продления зерновой сделки

Сокращение срока продления зерновой сделки со 120 до 60 дней обусловлено нарушениями в реализации второй ее части, касающейся России. Об этом 14 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

«Сокращение обоснованно именно тем перекосом, который мы видим по соблюдению части по вывозу украинского зерна и абсолютно не соответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что этот перекос должен быть устранен.

О продлении зерновой сделки на 60 дней ранее в этот день заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех преград для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть сделки, касающаяся российской стороны, до сих пор не выполнена, несмотря на все усилия генсека ООН Антониу Гуттерриша. Представитель Кремля добавил, что сделка «не может стоять на одной ноге».

Также 14 марта председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в разговоре с «Известиями», что нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к удорожанию продукции.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.