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В Госдуме предупредили о рисках в случае нерешения проблем по зерновой сделке

Депутат Гаврилов: нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к резкому росту цен на продукцию
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к удорожанию продукции. Об этом 14 марта «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, зерновая инициатива «с момента подписания имела очень неплохие перспективы до недавнего времени».

«К сожалению, все усилия нашей страны, в том числе в части законодательства, — были приняты изменения для разблокировки страховых платежей страховым брокерам, и готовность экспортеров обеспечить рынок развивающихся стран зерном и удобрениями — столкнулись с препятствиями, которые не решены до сих пор. Речь идет об обеспечении расчетов и разблокировки SWIFT, давлении на импортеров в части кредитования импорта поставки зерна, страховании и цене фрахта», — сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что всё это приводит к повышению рисков и удорожанию продукции. Львиная доля зерна осела в Европе, что усиливает противоречия между Африкой и европейскими странами, добавил он.

«Энтузиазм наших компаний (например, Уралхим), с которым были встречены договоренности по сделке, демонстрирует высокий уровень ожиданий от сделки, поэтому мы полагаем, что крайне важно разблокировать все проблемные вопросы. В случае их нерешения в ближайший месяц эти факторы спровоцируют резкий рост цен на зерно и удобрение, невостребованными останутся производственные мощности, возрастет социальное напряжение», — заключил Гаврилов.

Женевский гамбит: почему Россия не против продления зерновой сделки
Правда, в этот раз — не на 120 дней, а лишь на 60

Ранее в этот день замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки. По его словам, РФ продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, переговоры по зерновой сделке продолжаются.

13 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил «Известиям» после консультаций с представителями ООН в Женеве, что Россия не возражает против второго тура черноморской зерновой инициативы после истечения срока 18 марта, но только на 60 дней. При решении о новом продлении зерновой сделки Россия будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции, уточнил он.

Вместе с этим 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России остаются вопросы по реализации зерновой сделки, которые она продолжит поднимать на переговорах.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.

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