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Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
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Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы

Вершинин: Россия не возражает против второго тура черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Россия не возражает против второго тура черноморской зерновой инициативы после истечения срока 18 марта, но только на 60 дней. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.

В понедельник в Женеве начались консультации по ситуации с зерновой сделкой. От ООН в них участвовали глава управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс и генеральный секретарь конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

«Мы подчеркнули, что российская сторона не возражает против очередного срока продления, но он будет 60 дней, а не 120, как было ранее», — сказал Вершинин.

Замминистра отметил, что консультации по зерновой сделке были непростыми и при решении о новом продлении зерновой сделки Россия будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции.

Днем ранее в министерстве подчеркнули, что позиция Москвы в данном вопросе неизменна: договоренности, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года, должны выполняться в связке. В то же время в МИДе добавили, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, а российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.

До этого, 2 марта, в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

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При этом, как заявил 6 марта председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, Москва может обойтись без участия в зерновой сделке, поскольку у нее есть другие способы реализации своей продукции. Он также добавил, что первоначальные договоренности по сделке, поставленные Россией, игнорируются. Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта.

Согласно данным минобороны Турции, с момента начала реализации зерновой сделки из портов Украины было вывезено свыше 23,4 млн т сельхозпродукции. 40% продовольствия отправилось в страны Европы, 30% — в страны Азии, 13% — в Турцию, 12% — в Африку и 5% — в страны Юго-Восточной Азии. При ее транспортировке было задействовано 790 судов.

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