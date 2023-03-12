МИД РФ прокомментировал «Известиям» заявления Киева о продлении зерновой сделки

Россия не принимала участия в переговорах о продлении зерновой сделки, срок которой заканчивается 18 марта. Так «Известиям» 12 марта прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ сообщение Reuters о том, что Киев начал соответствующие переговоры.

«О высказываниях различных сторон, в том числе киевского режима, по поводу продления «черноморской инициативы», второй срок (120 дней) действия которой истекает 18 марта, нам известно. Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей, не велись», — ответили в МИДе.

В министерстве подчеркнули, что позиция Москвы в данном вопросе неизменна: договоренности, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года, должны выполняться в связке.

В МИДе также добавили, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, а российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.

До этого, 9 марта, глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Анкара проводит переговоры с Москвой, Киевом и Организацией Объединенных Наций (ООН) по продлению зерновой сделки. Тогда, министр выразил надежду, что сделка будет продлена, подчеркнув, что Турция продолжает свои усилия по сохранению соглашения.

Ранее в тот день в МИД РФ сообщили, что консультации по зерновой сделке пройдут в Женеве 13 марта. Переговоры пройдут с участием России и ООН.

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России остаются вопросы по реализации зерновой сделки, которые она продолжит поднимать на переговорах.

Ранее, 2 марта, в МИД РФ также указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.