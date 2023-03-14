Грушко сообщил о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка продлена, подтвержден ее пакетный характер. Об этом 14 марта заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Наш заместитель министра Сергей Вершинин, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена. Условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — сообщил он журналистам.

По его словам, РФ продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, переговоры по зерновой сделке продолжаются.

13 марта замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил «Известиям» после консультаций с представителями ООН в Женеве, что Россия не возражает против второго тура черноморской зерновой инициативы после истечения срока 18 марта, но только на 60 дней. При решении о новом продлении зерновой сделки Россия будет опираться на то, насколько эффективно выполняется часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции, уточнил он.

В тот же день представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН продолжает выступать за реализацию зерновой сделки, а также экспорт российского продовольствия и удобрений.

До этого, 9 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России остаются вопросы по реализации зерновой сделки, которые она продолжит поднимать на переговорах.

2 марта в МИД РФ заявили, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.