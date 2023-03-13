В ООН выступили за продолжение зерновой сделки

ООН продолжает быть полностью привержена реализации зерновой сделки, а также экспорту российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил в понедельник, 13 марта, представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация явно показывает, как сделка способствует снижению глобальных цен на продовольствие. Поэтому мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Что касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции, то, как завил представитель генсека, ООН работает в этом направлении с Евросоюзом (ЕС), Великобританией, США и другими сторонами, чтобы добиться полного выполнения соглашения.

«Мы продолжаем усилия, но, очевидно, многие вещи находятся не во власти ООН», — добавил Дюжаррик.

Ранее в понедельник в Женеве начались консультации России и ООН по ситуации с зерновой сделкой. Представляющий российскую сторону замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что консультации были непростыми. Москва подтвердила свое намерение и далее участвовать в зерновой сделке, но выступила против очередного срока ее продления. По словам Вершинина, соглашение будет продлено на 60 дней, а не на 120, как планировалось раньше.

До этого, 2 марта, в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после ее заключения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия. Вместе с тем официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не отказывается от своих обязательств по зерновой сделке, если другие ее участники готовы исполнять договоренности на равноправной основе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта. Согласно соглашению, автоматическое продление сделки возможно при отсутствии возражений какой-либо из сторон.