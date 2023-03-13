Женевский гамбит: почему Россия не против продления зерновой сделки

Москва не будет препятствовать продлению зерновой сделки, однако в этот раз пролонгация составит не 120 дней, как это было в ноябре 2022 года, а лишь 60 . Об этом российская сторона сообщила по итогам переговоров с ООН, которые состоялись 13 марта в Женеве. Впрочем, разногласия так и не были улажены: РФ по-прежнему настаивает на исполнении обеих частей сделки «в связке», а не только аспектов, касающихся вывоза украинского продовольствия . Впрочем, в экспертном сообществе уверены в продлении договоренностей, поскольку РФ, как и другие их участники, заинтересована в дальнейшем функционировании стамбульских соглашений.

Новая попытка

13 марта завершился очередной раунд консультаций по зерновой сделке, срок действия которой истекает уже 18 марта . Переговоры между Россией и представителями Организации Объединенных Наций прошли за закрытыми дверями в штаб-квартире женевского отделения ООН. От международной организации в консультациях участвовал глава управления по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс, а также генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Однако прорывных решений стороны так и не достигли. Во время общения с прессой замглавы МИД РФ заявил: консультации были непростыми, вместе с тем подчеркнув, что часть пакетного соглашения, касающаяся вывоза украинского зерна, работает хорошо и приносит Киеву немалую коммерческую прибыль . При этом положения, относящиеся к российской сельхозпродукции и удобрениям, остаются без конкретных результатов.

«В этой связи с учетом истечения второго срока черноморской зерновой инициативы мы подчеркнули, что российская сторона не возражает против продления на очередной срок, но этот срок будет 60 дней, не 120 , как это было ранее. И мы, естественно, исходим из того, что необходимо, чтобы был достигнут конкретный ощутимый прогресс не на словах, а на деле в том, что касается российского сельхозэкспорта и экспорта удобрений на мировой рынок», — сообщил он.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

К тому же, по словам Вершинина, заявленные санкционные послабления для удобрений и продовольствия со стороны США, Евросоюза и Великобритании в реальности не работают.

При этом ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял, что Киев хочет продлить зерновую сделку как минимум на год , а не на очередные 120 дней и добавить в соглашение Николаевский порт . Кроме того, за продление черноморской инициативы выступает ООН, а также Евросоюз, страны G7, Саудовская Аравия и Турция. Не остались в стороне и США, которые в начале марта призвали добиться от Москвы сохранения и расширения договоренностей.

Справка «Известий» Так называемая черноморская инициатива была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Первый документ этой зерновой сделки — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Впрочем, Москва и Киев его заключили отдельно: каждая сторона подписала документ с Турцией и ООН. Соглашение предусматривает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Действие этого документа должно было закончиться в ноябре, однако соглашение продлили еще на 120 дней. Вторая часть «пакета» — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки». Он был подписан между РФ и ООН. Согласно документу, всемирная организация должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих РФ экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия этого соглашения — три года.

Глубинные противоречия

Камнем преткновения для Москвы и Запада по-прежнему остается принципиально различное видение того, что считать выполнением сделки . Так, российская сторона настаивает на том, что стамбульские договоренности должны идти в связке . Однако по факту реализуется лишь часть, касающаяся вывоза украинского зерна. Российский же сельхозэкспорт до сих пор блокируется западными санкциями, введенными на фоне конфликта на Украине. Так, например, удобрения из РФ застряли в портах Литвы, Латвии, Эстонии и Нидерландов: из безвозмездно переданных Африке 262 тыс. т лишь одна партия в 20 тыс. т удобрений была отправлена в Малави.

Фото: ТАСС/Юрий Стрелец

«Одновременно без каких-либо угрызений совести замалчивается тот факт, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса . Соответствующие положения прописаны в обоих стамбульских соглашениях», — заметили в МИД РФ.

К тому же там подчеркивали, что более чем из 23 млн т украинского зерна 47% вывезли в государства с высоким уровнем доходов, преимущественно в Евросоюз, а 34% — в страны с доходами выше среднего . К настоящему моменту, согласно данным ООН, в общей сложности было вывезено 24,2 млн т зерна.

Однако в Евросоюзе настаивают на том, что это отнюдь не пакетная инициатива.

— Хотя ЕС поддерживает реализацию обоих соглашений, мы бы хотели подчеркнуть, что в Стамбуле были подписаны два отдельных соглашения. Тот простой факт, что подписанты двух соглашений разные, является четким доказательством того, что это не пакет , — пояснили «Известиям» в представительстве ЕС в Москве.

Также дипмиссия Евросоюза со ссылкой на мартовский доклад ЮНКТАД подчеркнула: 65% от экспортируемой с Украины пшеницы получили развивающиеся и наименее развитые страны, а не сами государства ЕС, на чем настаивают в РФ. К тому же в представительстве Евросоюза обвинили российскую сторону в замедлении выполнения зерновой сделки.

— В январе 2023 года общий объем экспорта сократился до 3 млн т главным образом из-за искусственного затора, созданного на уровне инспекции . РФ допускает только пять-шесть инспекций в день тремя командами. В результате количество ожидающих судов растет, а экспорт сокращается, — добавили в постпредстве.

Фото: AP Photo/Gideon Maundu

Впрочем, на это обвинение в МИД РФ ответили еще в январе, объяснив, что список очередности проверок и прохода формируется украинской стороной, а российские представители на него никак не влияют . К тому же Москва неоднократно обращала внимание на искусственное скопление сухогрузов в Стамбуле, создаваемое «украинскими коммерсантами, фрахтующими суда без учета согласованных правил и сроков регистрации и участия в инициативе».

Принципиальное значение

Россия заинтересована в сохранении зерновой сделки , уверен эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

— Несмотря на санкции, по данным «Агроэкспорта», экспорт продовольствия в 2022-м в денежном выражении вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Выход из сделки одновременно осложнит отношения РФ с дружественными, прежде всего африканскими, странами, которые зависят от мировых цен на продовольствие, а также затруднит работу российских экспортеров продовольствия на мировых рынках в части логистики, страхования, фрахта и платежей, — пояснил он.

Зерновая сделка важна не только для российской и украинской стороны, но и для Турции, Европы и нуждающихся государств , подчеркнул депутат парламента Турции, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.

— Производство зерна значительно упало из-за засухи в части мира. И именно поэтому в некоторых странах людям его не хватает , а правительство [Турции] пытается исправить это. Так что Анкара выполняет посредническую роль в этой сделке в том числе для себя. Ну и для остального мира. Вот почему крайне важно, чтобы сделку продлили, — считает он.

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

По мнению политика, стамбульские соглашения в итоге будут продлены.

— Для Турции это соглашение имеет не столько экономическое значение, сколько политико-дипломатическое . Этим соглашением Турция фактически показала всему миру свое посредничество между Россией и Украиной. Другими словами, это также показало, что посредничество может быть успешным, — добавил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

По информации ООН, напрямую в страны Африки южнее Сахары с Украины было поставлено менее 3% продовольствия. Однако эти данные не учитывают реэкспорт и поставки продукции, произведенной из украинского сырья, так что на деле доля, полученная странами Африки, выше, отметил Всеволод Свиридов.

— Действие соглашений позволило снизить цены на продовольствие на мировых рынках . Например, на зерно они сократились с рекордных €438 за тонну в мае 2022 года до €280 за тонну в январе 2023-го, что внесло вклад в стабилизацию социально-политической обстановки в дружественных РФ странах, — уточнил он.