Сельхоз пожинает плоды: российский АПК завершает год успешно

Российское сельское хозяйство в кризисном 2022 году осталось одной из немногих отраслей экономики, которые продолжают стремительно развиваться. В первые 10 месяцев рост выпуска сельхозпродукции составил около 5%, с высокой вероятностью можно ожидать примерно таких же результатов по итогам года. Однако трудные времена коснулись и этой индустрии: рост цен на материалы, семена, технику и топливо соединились с проблемой преодоления санкций и усложненной логистики, а также снижением платежеспособного спроса внутри страны. Как пережили 2022 год разные сектора сельхозиндустрии — в материале «Известий».

Зерновой рекорд

Прогнозы по урожаю зерновых в 2022 году несколько раз пересматривались. Весной они составляли около 120–125 млн т, летом были скорректированы до 130–135 млн т. Однако уже к осени стало ясно, что урожай ожидается рекордный.

Предварительные данные это подтверждают: Минсельхоз отчитался о 159 млн т зерна, из которых свыше 105 млн т составляет пшеница. Правда, речь идет о бункерном, первоначальном весе. После рефакции (сушка, очистка) на элеваторах итоговая масса, или чистый вес окажутся несколько ниже. В норме эта цифра составляет 3-4%, но в этот раз она может быть больше, учитывая, что зерно собиралось во влажную погоду, а значит, и потери станут существеннее.

В любом случае урожай не опустится ниже 145–150 млн т зерна и зернобобовых в целом, из которых как минимум 95–100 млн т придется на пшеницу. Для сравнения: рекордный до нынешнего момента урожай 2017 года составил 136 млн т зерновых (85 млн т пшеницы). Таким образом, лучший результат в истории будет разом перекрыт на 10%.

Сельхоз пожинает плоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Есть, впрочем, одно «но». Факторы, поспособствовавшие высокой урожайности (влажный год без каких-либо засух в основных сельскохозяйственных районах), одновременно снизили качество зерна. Доля пшеницы пятого класса (фуражной) составила в этом году около 20% против 15% в 2021-м. В свою очередь, доля высококачественной пшеницы третьего класса составила около 38% против 42% годом ранее.

Справедливости ради, урожай 2021 года был едва ли не самым качественным в истории, так что отступление от этих уровней нельзя считать большой неудачей, особенно на фоне резкого роста количества.

Мощно выглядят и показатели урожайности. Для пшеницы она достигла 36 ц/га при 25–27 ц/га в норме в последние 10 лет и 28,4 ц/га в 2021 году. В целом отмечается тренд на постоянный рост урожайности, что связано с более активным внесением удобрений и повышением их качества, а также совершенствованием сельскохозяйственной техники. В 1980-е годы урожаи в РСФСР были в среднем в полтора раза ниже нынешних при том, что распахано было вдвое больше земель, чем сейчас.

А вот с экспортом в этом году возникли проблемы. С начала года действовали квоты, сильно ограничивающие российских экспортеров. Затем сложности начались из-за санкций и фактического срыва зерновой сделки, заключенной летом. Формально продовольствие из России под запреты не подпадало, но из-за опасений вторичных санкций появилось множество затруднений с перевозками морским транспортом и страховкой.

С середины лета объемы экспорта существенно отставали от привычного ритма. К примеру, в июле экспорт зерновых был на 17% ниже, чем в тот же месяц прошлого года, а в августе — на 23%. Только к октябрю удалось вернуться к адекватным объемам урожая. В этом месяце показатель прошлого года по пшенице был превзойден почти на 20%, а в ноябре — без малого на треть.

В целом ноябрьский экспорт оказался рекордным для этого месяца за всё время наблюдений, причем это касается как пшеницы, так и зерна. К декабрю общий объем вывезенных зерновых составил 19,8 млн т, что также является историческим максимумом. Лидерами по импорту российского зерна традиционно оказались Египет, Турция и Иран, но в пятерку могут войти также Саудовская Аравия и Алжир. Основные потребители пшеницы из России по-прежнему располагаются в регионах Ближнего Востока, Южной Азии и Африки.

Сельхоз пожинает плоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Всего по итогам сезона, который завершится будущим летом, планируется направить на экспорт, по разным оценкам, около 42–45 млн т пшеницы и 50–60 млн т зерна. С учетом того что внутреннее потребление зерновых в России довольно стабильно год от года и редко превышает 80 млн т, скорее всего, будут сформированы существенные излишки. Уже сейчас общие запасы зерна составляют 42 млн т, а пшеницы — около 28 млн т. В этой ситуации важно будет избежать затоваривания рынка и падения цен, которое может нанести серьезный урон российским аграриям.

Расценки на экспорт российской пшеницы держались весь год на высоком уровне — свыше $300 за тонну (речь о стандарте с 12,5% протеина), причем в определенный момент они вплотную приближались к $400 за тонну. Под конец года пшеница заметно просела в цене, и всё же средний показатель значительно превышает показатель 2021 года, когда пшеница стоила около $270 за тонну. Всемирный банк и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН на следующий год планируют хороший урожай основных зерновых культур по всему миру, а цены на пшеницу предположительно могут упасть на 10% по сравнению с показателями текущего года.

Овощи и семена

Минсельхоз прогнозирует общий урожай картофеля в 17–18 млн т. В свою очередь, в Союзе производителей картофеля считают этот план слишком оптимистичным и допускают объемы в 14–15 млн т по итогам года. Это весь урожай, включая и товарный картофель, и сборы в личных подсобных хозяйствах. Около 7,5 млн т должны собрать сельхозорганизации и фермеры, что немного выше прошлогоднего уровня менее 7 млн т.

Урожай тепличных овощей за первые 11 месяцев 2022 года составил 1,43 млн т. Предварительный результат за весь год — 1,5–1,6 млн т, что станет новым рекордом. Предыдущий был установлен в прошлом году — 1,4 млн т. Результаты улучшаются во многом благодаря вводу в эксплуатацию новых теплиц. В 2022 году к общей их площади в России может быть добавлено около 150 га.

Сельхоз пожинает плоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время некоторые старые мощности выбывают, так что нетто-прирост окажется значительно меньше. Внутренний потребительский спрос в этой сфере удовлетворен, так что ускорения экстенсивного развития ждать точно не стоит. Рост покупательской активности будет сдерживаться повышением цен на выращенную в теплицах продукцию.

Главной стратегической проблемой овощной отрасли по-прежнему остаются семена. Свыше половины семенного материала закупается за рубежом. Наиболее сложная ситуация у тех, кто выращивает картофель и сахарную свеклу, там уровень обеспечения российскими семенами находится ниже 10%.

Правительство поставило задачу довести долю отечественного семенного материала в этих культурах до 50%, но, судя по всему, такая цель не слишком реалистична: придется создать с нуля целую отрасль и подготовить специалистов. Сельхозпроизводители — не враги себе и не будут закупать материал, обеспечивающий заметно меньшую урожайность. В этом направлении революции в обозримом будущем ожидать не приходится.

Мясо и молоко

По-прежнему одним из самых быстрорастущих секторов в индустрии является свиноводство. За первые три квартала 2022 года производство свинины в живом весе на 6% превысило уровень предыдущего года. По итогам 2022-го Национальный союз свиноводов ожидает роста на 8%, так что общий показатель превысит 4,5 млн т.

Что любопытно, в первом полугодии не работала импортная пошлина на свинину. Это привело к увеличению поставок из-за рубежа на внутренний рынок, но всё же не в тех количествах, чтобы иностранная продукция могла бы отвоевать на нем существенную долю. Многие импортеры рассчитывали на повышение цен внутри страны, но этого не случилось, и квоты на импорт так и не были выбраны.

С учетом того что экспорт в нынешних условиях особо не растет, дополнительные объемы продолжают насыщать внутренний рынок. Для потребителей это хорошо, для животноводов и всех задействованных в цепочке производства — не слишком.

Сельхоз пожинает плоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Единственный реальный выход для жаждущих расширения российских производителей — увеличение поставок в Восточную Азию, особенно в Китай с его практически бездонным рынком. Для этого потребуется договоренность о регионализации. Недавно соответствующее соглашение КНР подписала с Францией, что дает и отечественным производителям надежду на открытие самой большой торговой площадки в мире.

Положительной новостью для свиноводов из России стало сокращение вдвое случаев африканской чумы свиней, благодаря чему многим пострадавшим от нее хозяйствам удалось восстановить свое поголовье. Однако в целом ситуация с болезнью остается напряженной.