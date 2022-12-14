Верный злак: российское сельское хозяйство бьет рекорды

Урожай зерна приблизился к 160 млн т — это абсолютный рекорд для нашей страны. Такие данные были оглашены в ходе последнего в этом году правительственного часа в Государственной думе. Чтобы сохранить темпы развития отрасли, предстоит сосредоточиться на импортозамещении в селекции, генетике и производстве средств защиты растений, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Технологии как фактор роста

В 2022 году сельхозпроизводство вырастет на 3,5%, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме. Во многом это стало возможным за счет рекордного урожая зерна: собрано уже более 159 млн т в бункерном весе. Сбор сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше результатов прошлого года.

«Это не просто, как говорится, «повезло с погодой». За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей» — считает Патрушев.

Например, в 2018 году удобрений вносили 39 кг на 1 га, а в этом — уже 60 кг на 1 га. За это же время увеличились энергообеспеченность агробизнеса и площадь обработки средствами защиты растений. Как следствие, рост урожайности за пять лет — с 25 до 34 ц/га.

Позитивная динамика отмечается и в животноводстве. Так, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, прирост идет по всем направлениям птицеводства. За 10 месяцев производство мяса птицы в промышленном секторе увеличилось на 4,7%. Серьезно прибавил экспорт: по итогам 11 месяцев плюс 16% в физическом объеме, а в деньгах — 59% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, в этом году Россия практически вышла на полное самообеспечение по инкубационному яйцу, что раньше казалось неразрешимой проблемой.

На фоне роста в сырьевом секторе увеличивается и производство готовых продуктов — колбас и мясных деликатесов, круп, муки, сахара, молочной продукции. Это отражается и на ценах для конечного потребителя. По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, сейчас наблюдается разве что сезонное повышение стоимости овощей, так как продукция открытого грунта уступает место тепличной. Но если сравнивать цены на большинство продуктов с прошлым годом, исключая сезонный фактор, то по многим позициям они снизились, отмечает эксперт. Это касается, например, мяса, круп и многих других продуктов. При этом подавляющее большинство в магазинах — отечественного производства.

Господдержка против санкций

В 2022 году Россия столкнулась с усилением давления со стороны стран западной коалиции, объединившихся для сдерживания нашего развития, в том числе в АПК, отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Однако российским аграриям при поддержке правительства удалось сохранить достигнутый уровень развития отрасли, а по некоторым секторам (по производству зерновых, растительных масел, сахара, мяса птицы, свинины и т.д.) стать основой устойчивости национальной экономики. Более того, в 2022 году именно российский АПК сдерживает рост числа голодающих в мире, считает эксперт.

Рекордный урожай зерна стал безусловным достижением этого года, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. И заслуга государства в этом была непосредственная — от разнообразных программ господдержки и льготного лизинга сельхозтехники до квотирования экспорта минеральных удобрений и фиксации цен на них.

Однако экспорту излишков зерна мешали санкции. Проблемы с фрахтом судов и расчетами существенно затруднили вывоз как прошлогоднего, так и нового урожая, отмечает Зернин. Ситуация в том числе повлияла на внутренние цены и рентабельность, в связи с чем правительство направило аграриям 20 млрд рублей на возмещение части затрат. Кроме того, излишки с рынка по комфортным для производителей ценам снимают с помощью интервенционного фонда — в него закуплено уже более 2,5 млн т зерна.

В условиях беспрецедентных санкций производители птицеводческой продукции сделали невозможное, чтобы не только сохранить прошлогодние объемы, но и существенно их увеличить, говорит Сергей Лахтюхов. А государство реально поддерживало бизнес. Это и льготные кредиты, и субсидирование части затрат на транспортировку продукции, сертификацию и многое другое. Безусловную положительную роль оказало введение экспортных пошлин на зерно и масличные, что позволило снизить внутренние цены на сырье для кормов и тем самым скорректировать рост себестоимости производства, который наблюдался в первой половине года. Это в свою очередь привело к стабилизации цен на мясо птицы, отмечает эксперт.

Вызовы следующего года

Несмотря на впечатляющие успехи отечественного АПК в этом году, угрозы сохраняются, признает Ибрагим Рамазанов. Прежде всего они обусловлены политикой коллективного Запада, направленной на разрушение устоявшихся логистических цепочек, ограничение экспорта агропродовольственного сырья, принуждение стратегических партнеров России к отказу от сотрудничества. В этих условиях нужны новые логистические цепочки, партнеры, рынки сбыта. Кроме того, необходимо активизировать усилия по инновационному развитию селекции, технологий производства сырья и переработки.

Самый насущный вопрос — импортозамещение в критических участках цепочки создания продукта, говорит Эдуард Зернин. В растениеводстве это семена и средства защиты растений.

«Импортозамещение «для галочки» не принесет нужного эффекта», — уверен Дмитрий Патрушев. Наука должна давать результат, ощутимый в практической деятельности, — он должен быть выражен в площадях, засеянных нашими сортами и гибридами, в проценте отечественного генетического материала или лекарств для ветеринарии. «Запросы реального рынка и ничто иное должны быть целевым ориентиром для науки», — подчеркнул министр, выступая в Госдуме.