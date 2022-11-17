Скотный забор: производители сельхозкормов предупредили о риске подорожания свинины

Свинина и птица могут вырасти в цене — импортерам и производителям кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц стали доначислять НДС за 2016–2021 годы , узнали «Известия». Бизнес ввозил и реализовывал продукцию по льготной ставке 10%. Но налоговики посчитали, что она должна быть 20%, поскольку добавки, по их мнению, не являются кормами. Одной из компаний — «Техкорм» — доначислили 1 млрд рублей с 2016 по 2021 год. Если решение не отменят, а практика распространится, ситуация может привести к удорожанию кормовых добавок. А стабилизация цен на них — одна из причин снижения стоимости продукции птицеводства и животноводства в 2022 году, сказали эксперты.

Налог задним числом

То, что к импортерам и производителям кормовых добавок для птицеводства есть налоговые претензии, следует из двух решений ИФНС России № 26 по Москве в отношении компании «Техкорм» . Копии документов есть у «Известий». Налоговая провела проверку и доначислила компании 1,06 млрд рублей дополнительного НДС за 2016–2021 годы. В «Техкорме» подтвердили получение претензий, добавив, что в конце октября оспорили их в вышестоящем органе — УФНС России по Москве. Сейчас компания ожидает решения.

«Техкорм» до июня 2022 года входил в группу крупного международного производителя витаминно-минеральных премиксов и концентратов для животноводства Trouw Nutrition. Этому холдингу принадлежала и компания «Техкорм Нутришен» с собственным производством кормовых добавок и комбикормов в Воронежской области. Сейчас оба бизнеса переданы российскому топ-менеджменту.

Представитель «Техкорма» пояснил «Известиям»: налоговые органы считают, что премиксы и кормовые концентраты должны были облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10%, как корма . Как считают в инспекции, эта продукция — кормовые добавки и «фармакологическая продукция», пояснили в компании. Ни того, ни другого нет в перечне для льготной ставки НДС, в отличие от комбикормов, что и послужило причиной для начисления.

Хотя решение обжаловано в УФНС России по Москве, его вряд ли отменят , сказал источник издания, знакомый с ситуацией. По его словам, компании придется оспаривать доначисления в суде . В ФНС на вопросы «Известий» не ответили.

В одну ставку дважды

Генеральный директор другого поставщика импортных кормовых добавок «Мисма Про» Максим Тимошков напомнил, что впервые проблема возникла четыре года назад, когда аналогичные претензии практически ко всем участникам рынка возникли у таможенных органов . По его словам, компании пытались оспорить доначисления в судах, но неудачно, так что импортеры приспособились к новым размерам ставок НДС .

— Часть мелких трейдеров вынуждены были уйти с рынка, но они особо не влияли на рынок, — добавил Максим Тимошков.

Скотный забор_3 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В «Техкорме» сослались на постановление Верховного суда от 30 июня 2021 года по спору компании «Балтик Лэнд Брокер» с Балтийской таможней. Контрольный орган обосновывал свое решение тем, что ввезенные фирмой добавки не были готовыми продуктами, их не использовали непосредственно как пищу для животных.

Верховный суд же постановил, что спорный товар увеличивает энергию рационов, повышает эффективность скота и качество их продукции, а также используется для кормления . Так применение льготы соотносится с целью ее установления — развитие сельского хозяйства.

Юрист фирмы «Арбитраж.ру» Максим Харисов указал, что налоговые органы серьезно относятся к выездным проверкам: с 2015 по 2020 год они нашли нарушения в 98 из 100 случаев. Чтобы налогоплательщик не находился в неравном положении, применение той или иной ставки должно быть закреплено в Налоговом кодексе как одно из обязательных элементов налога, считает специалист.

Скотный забор_4 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Это вопрос права, и разрешаться экспертным заключением он не должен, — уверен Максим Харисов.

По его словам, в данном случае без экспертизы не обойтись.

Исполнительный директор «Национального кормового союза» Сергей Михнюк считает, что необходимо на законодательном уровне приравнять НДС для всех кормовых компонентов к ставке на реализуемые комбикорма . Существующие различия и дают возможность для трактовок и претензий со стороны контролирующих органов, добавил эксперт.

Корм ценовой стабильности

Если налоговые органы будут массово применять новый подход, то претензии могут возникнуть и к иным участникам рынка , уверены в «Техкорме». Доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции , что может спровоцировать рост затрат предприятий птицеводства и животноводства, считают в компании.

Вывод из оборота компании 1–1,5 млрд рублей через ретроспективные доначисления действительно негативно повлияет на устойчивость компаний, даже таких крупных, как «Техкорм», согласен Сергей Михнюк. Он указал: цены на корма, кормовые добавки и премиксы в 2022 году стабилизировались, что вместе с низкими ценами на зерно позволило свиноводам и птицеводам снизить стоимость своей продукции .

Скотный забор_1 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По данным Национального союза птицеводов, среднемесячная стоимость живых свиней в сентябре была меньше на 15% (организация мониторит и смежные рынки), чем годом ранее, тушки бройлера — на 10%.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал, что пока сложно говорить, как повлияет на кормовые добавки история со ставками НДС — еще до конца неясно, чем она завершится. Но в начале 2022 года из-за логистических затрат, неопределенности, высокого курса доллара стоимость кормовых добавок выросла, и даже в мае свиноводы покупали валютозависимые компоненты по фактическому курсу 120–150 рублей за доллар, отметил эксперт.

Это стало одной из причин того, что себестоимость живых свиней в июне достигла пиковых значений — 95 рублей за кг . Сейчас она откатилась на прежний уровень — прежде всего из-за укрепления нацвалюты, а также появления хоть и более длинных, но стабильных логистических цепочек и нормализации поставок. По данным RNC Pharma, импорт кормовых добавок в январе–сентябре 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 2,3% — до 31,8 млрд рублей.

Юрий Ковалев отметил, что себестоимость живых свиней — не показатель для роста или снижения их стоимости мяса и продуктов из него в магазинах . Там большее значение играет фактор баланса спроса и предложения: производство свинины в промышленном секторе за 10 месяцев выросло на 8%, что создает дополнительную конкуренцию на и так переполненном рынке.

Скотный забор_5 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пояснил, что у кормов нет постоянного состава — он может меняться в зависимости от экономической и производственной целесообразности. Кормовая корзина, в которую входят не только зерновые, масличные, шрот, но и аминокислоты, витамины и прочие добавки, составляет в среднем 70% в себестоимости производства птицы и свинины.

Как добавил Сергей Юшин, в прошлом году и зерновые, и добавки, прежде всего аминокислоты и витамины, росли в цене. Из-за этого в первой половине 2022-го себестоимость мясной продукции была на 10–15% выше, чем годом ранее, отметил он. Сейчас показатель откатился к уровню 2021 года, сказал эксперт.