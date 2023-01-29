Аграрные неприятности: Польша требует ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию

Власти Польши заявили, что намерены добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. В прошлом году Евросоюз разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно — и это больно ударило по крестьянам Польши. Нынешнее положение дел не устраивает польских аграриев, и они активно протестуют. Подробности — в материале «Известий».

Крестьяне возмущены

На днях заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский в ходе выступления в нижней палате государственного парламента сообщил, что Варшава намерена добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и другую сельскохозяйственную продукцию. По словам Ковальского, в настоящее время Варшава занимается формированием коалиции стран ЕС, объединенных озабоченностью по этому вопросу. Дело в том, что 27 апреля 2022 года Еврокомиссия предложила в рамках помощи Киеву приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз (до июня 2023 года). Как отметили тогда в Еврокомиссии, их предложение призвано помочь увеличить экспорт Украины в страны ЕС, а кроме того — «облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров». 26 апреля Великобритания также снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменила все квоты.

Однако, по словам Ковальского, сложившееся положение дел больно бьет теперь по польским производителям сельхозпродукции. Как отметил замминистра, Польша не в состоянии самостоятельно, одною лишь своей волей, снова ввести пошлины — и поэтому ищет союзников. Прошлогоднее решение Евросоюза о либерализации торговли украинской сельскохозяйственной продукцией и установление нулевых ставок по пошлинам на определенные продукты в Варшаве ныне расценивают как крайне неудачное. «После завершения периода либерализации торговли нас ждет очень жесткое решение о том, что делать дальше. Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы исключить из пакета по либерализации часть продуктов, защитить польское птицеводство, польские яблоки и сектор переработки соков», — сообщил Ковальский.

Аграрные неприятности Фото: Global Look Press/dpa/Arno Burgi

Чиновник также подчеркнул, что правительство страны обязано жестко защищать интересы польских аграриев. «Я буду убеждать всё польское правительство защитить интересы наших фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки», — добавил Януш Ковальский. По его словам, эти вопросы Польша поднимет 30 января — во время заседания Совета министров по сельскому хозяйству Евросоюза. Данный демарш родился не на пустом месте. В Польше уже в течение двух месяцев проходят акции местных крестьян, в числе прочего обвиняющих правительство в том, что оно не в силах оградить их от негативного воздействия льготной украинской сельхозпродукции.

В декабре фермеры из Люблинского воеводства потребовали вывезти из Польши украинское зерно. При этом крестьяне уличили министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика в обмане, ведь тот ранее убеждал их повременить с продажей урожая, собранного в минувшем сезоне, утверждая, что уже вскоре закупочная цена вырастет. Однако этого не произошло — во многом из-за наплыва дешевой украинской продукции.

«Фермеры в отчаянии»

Одними лишь словесными требованиями польские крестьяне не ограничиваются. 20 декабря на улицы города Хрубешув выехали около сотни тракторов. Прибывшие на них фермеры потребовали прекратить неконтролируемый импорт зерна и птицы с Украины. Также они потребовали у премьер-министра Матеуша Моравецкого «во имя продовольственной безопасности Польши и ЕС» подать срочный запрос в Европарламент или Еврокомиссию — о введении 50%-ной ставки пошлины на зерновые, рапс, кукурузу, ввозимые с Украины. А 17 января фермерская организация AGROunia объявила 48-часовую блокаду города Хелм. Трактора перекрыли основные выезды на трассы, была блокирована автодорога у пограничного КПП «Дорогуск», полиции пришлось направлять транзитный трафик через другие города.

Аграрные неприятности Протесты фермеров в Хрубешуве, Польша Фото: youtube.com

Правительство не могло проигнорировать столь масштабные акции. Там стали обещать, что уже в ближайшее время поднимут перед Евросоюзом вопрос возвращения таможенных пошлин на украинскую кукурузу и зерно. И чиновникам придется изрядно постараться, чтобы вернуть себе доверие аграриев. Ведь польские фермеры недовольны не только самим фактом украинского демпинга. Высказываются претензии к качеству ввозимого с Украины зерна. По мнению польских крестьян, восточные соседи часто завозят так называемое «техническое» зерно, предназначенное для промышленной переработки в спирт или крахмал.

«Техническое» зерно никто не проверяет на наличие пестицидов и грибковых инфекций. Для приготовления человеческой пищи и даже для кормления скота оно не пригодно — но всё же из-за более низкой цены его массово покупают в Польше. Подозрения эти не голословные. За последнее время проведено два десятка проверок, подтвердивших опасения. Глава Люблинского воеводства Лех Справка сообщил, что тамошняя санитарная инспекция уведомила прокуратуру о случаях ввоза с Украины «технического» зерна, которое затем было продано в качестве корма для животных. Дабы хоть немного успокоить крестьян, пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер 16 января сообщил, что Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна. Но это обещание не слишком-то успокоило крестьян.

В середине декабря руководство фермерского профсоюза «Солидарность» объявило о готовности к забастовке. «Экономическая ситуация в сельском хозяйстве находится в состоянии кризиса, вызванного, в частности, неконтролируемым притоком зерна из Украины. Это угрожает дальнейшему функционированию польских семейных ферм. Поэтому в соответствии с Уставом «Солидарности» мы принимаем меры для защиты фермеров», — сообщали в профсоюзе. Уже в январе представители «Солидарности» встретились с Матеушем Моравецким и Хенриком Ковальчиком — те пообещали принять меры к облегчению положения польских крестьян. После этой беседы профсоюз сообщил, что готовность к забастовке сохраняется и фермеры будут действовать по обстановке.

Аграрные неприятности Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Наличие проблемы признал бывший польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский (член правящей партии «Право и Справедливость»), возглавлявший это ведомство c 2018-го по 2020 год. Выступая на радио, экс-министр, имеющий возможность говорить откровеннее, чем действующие члены правительства, посетовал на мощное лобби транснациональных корпораций, «жирующих» на бедах польских фермеров.

Ради интересов корпораций

Об интересе крупных корпораций к импорту низкокачественного украинского зерна стали говорить еще прошлой весной, когда наилучшие пути для такого вывоза только обсуждались. В мае 2022 года киевский журналист Дмитрий Василец описал такую схему на примере агрохолдинга «Нибулон» — одного из крупнейших из действующих на Украине. «На Украине есть несколько крупных агрокомпаний, и «Нибулон» можно назвать крупнейшей. У нее свои зернохранилища, техника и поля. Огромная доля агросектора закреплена за этой корпорацией. Если присмотреться внимательнее к этой якобы украинской компании, можно увидеть, что ЕБРР на регулярной основе выдает «Нибулону» сотни миллионов долларов кредитов. Долги накопились гигантские, а набирались они в том числе и под урожай. Получается, что зерно, собранное «Нибулоном», давно не принадлежит украинцам. Его выращивают и растят здесь, после чего вывозят за рубеж. То же самое происходит и с другими агрохолдингами. Если раньше кредиторы забирали только часть давно по факту выкупленного товара, то теперь в связи с происходящим решили вывезти абсолютно всё. Это бизнес. Транснационалам плевать на мирных украинцев, обреченных на гибель от голода. Так чье же зерно, спросите вы. Я могу сказать, что точно не наше» , — заявил Василец.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что эта ситуация подтверждает: ЕС давно использует инструмент квот и допусков, как и санкций, в качестве политического, а не экономического. «Квоты, допуски, санкции — как правило, они несут много рисков для экономики того, кто их вводит, и его собственных производителей. В данном случае это был политический жест в отношении Украины. Причем даже нельзя однозначно сказать, что при вывозе зерна украинский бюджет получит серьезное пополнение, так как больше всего зарабатывают на этой сделке транснациональные корпорации. В данном случае ЕС сыграл, в первую очередь, именно на пользу этим корпорациям. А разговоры о необходимости помочь украинцам заработать — лицемерная политическая риторика, за которой ничего особенного не стоит », — подчеркивает профессор.

Аграрные неприятности Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia