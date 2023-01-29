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Аграрные неприятности: Польша требует ввести пошлины на украинскую сельхозпродукцию
Власти Польши заявили, что намерены добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции. В прошлом году Евросоюз разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно — и это больно ударило по крестьянам Польши. Нынешнее положение дел не устраивает польских аграриев, и они активно протестуют. Подробности — в материале «Известий».
Крестьяне возмущены
На днях заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский в ходе выступления в нижней палате государственного парламента сообщил, что Варшава намерена добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с территории Украины кукурузу и другую сельскохозяйственную продукцию. По словам Ковальского, в настоящее время Варшава занимается формированием коалиции стран ЕС, объединенных озабоченностью по этому вопросу. Дело в том, что 27 апреля 2022 года Еврокомиссия предложила в рамках помощи Киеву приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз (до июня 2023 года). Как отметили тогда в Еврокомиссии, их предложение призвано помочь увеличить экспорт Украины в страны ЕС, а кроме того — «облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров». 26 апреля Великобритания также снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменила все квоты.
Однако, по словам Ковальского, сложившееся положение дел больно бьет теперь по польским производителям сельхозпродукции. Как отметил замминистра, Польша не в состоянии самостоятельно, одною лишь своей волей, снова ввести пошлины — и поэтому ищет союзников. Прошлогоднее решение Евросоюза о либерализации торговли украинской сельскохозяйственной продукцией и установление нулевых ставок по пошлинам на определенные продукты в Варшаве ныне расценивают как крайне неудачное. «После завершения периода либерализации торговли нас ждет очень жесткое решение о том, что делать дальше. Как министерство сельского хозяйства мы будем стремиться к тому, чтобы исключить из пакета по либерализации часть продуктов, защитить польское птицеводство, польские яблоки и сектор переработки соков», — сообщил Ковальский.
Чиновник также подчеркнул, что правительство страны обязано жестко защищать интересы польских аграриев. «Я буду убеждать всё польское правительство защитить интересы наших фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки», — добавил Януш Ковальский. По его словам, эти вопросы Польша поднимет 30 января — во время заседания Совета министров по сельскому хозяйству Евросоюза. Данный демарш родился не на пустом месте. В Польше уже в течение двух месяцев проходят акции местных крестьян, в числе прочего обвиняющих правительство в том, что оно не в силах оградить их от негативного воздействия льготной украинской сельхозпродукции.
В декабре фермеры из Люблинского воеводства потребовали вывезти из Польши украинское зерно. При этом крестьяне уличили министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика в обмане, ведь тот ранее убеждал их повременить с продажей урожая, собранного в минувшем сезоне, утверждая, что уже вскоре закупочная цена вырастет. Однако этого не произошло — во многом из-за наплыва дешевой украинской продукции.
«Фермеры в отчаянии»
Одними лишь словесными требованиями польские крестьяне не ограничиваются. 20 декабря на улицы города Хрубешув выехали около сотни тракторов. Прибывшие на них фермеры потребовали прекратить неконтролируемый импорт зерна и птицы с Украины. Также они потребовали у премьер-министра Матеуша Моравецкого «во имя продовольственной безопасности Польши и ЕС» подать срочный запрос в Европарламент или Еврокомиссию — о введении 50%-ной ставки пошлины на зерновые, рапс, кукурузу, ввозимые с Украины. А 17 января фермерская организация AGROunia объявила 48-часовую блокаду города Хелм. Трактора перекрыли основные выезды на трассы, была блокирована автодорога у пограничного КПП «Дорогуск», полиции пришлось направлять транзитный трафик через другие города.
Протесты фермеров в Хрубешуве, Польша
Правительство не могло проигнорировать столь масштабные акции. Там стали обещать, что уже в ближайшее время поднимут перед Евросоюзом вопрос возвращения таможенных пошлин на украинскую кукурузу и зерно. И чиновникам придется изрядно постараться, чтобы вернуть себе доверие аграриев. Ведь польские фермеры недовольны не только самим фактом украинского демпинга. Высказываются претензии к качеству ввозимого с Украины зерна. По мнению польских крестьян, восточные соседи часто завозят так называемое «техническое» зерно, предназначенное для промышленной переработки в спирт или крахмал.
«Техническое» зерно никто не проверяет на наличие пестицидов и грибковых инфекций. Для приготовления человеческой пищи и даже для кормления скота оно не пригодно — но всё же из-за более низкой цены его массово покупают в Польше. Подозрения эти не голословные. За последнее время проведено два десятка проверок, подтвердивших опасения. Глава Люблинского воеводства Лех Справка сообщил, что тамошняя санитарная инспекция уведомила прокуратуру о случаях ввоза с Украины «технического» зерна, которое затем было продано в качестве корма для животных. Дабы хоть немного успокоить крестьян, пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер 16 января сообщил, что Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна. Но это обещание не слишком-то успокоило крестьян.
В середине декабря руководство фермерского профсоюза «Солидарность» объявило о готовности к забастовке. «Экономическая ситуация в сельском хозяйстве находится в состоянии кризиса, вызванного, в частности, неконтролируемым притоком зерна из Украины. Это угрожает дальнейшему функционированию польских семейных ферм. Поэтому в соответствии с Уставом «Солидарности» мы принимаем меры для защиты фермеров», — сообщали в профсоюзе. Уже в январе представители «Солидарности» встретились с Матеушем Моравецким и Хенриком Ковальчиком — те пообещали принять меры к облегчению положения польских крестьян. После этой беседы профсоюз сообщил, что готовность к забастовке сохраняется и фермеры будут действовать по обстановке.
Наличие проблемы признал бывший польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский (член правящей партии «Право и Справедливость»), возглавлявший это ведомство c 2018-го по 2020 год. Выступая на радио, экс-министр, имеющий возможность говорить откровеннее, чем действующие члены правительства, посетовал на мощное лобби транснациональных корпораций, «жирующих» на бедах польских фермеров.
Ради интересов корпораций
Об интересе крупных корпораций к импорту низкокачественного украинского зерна стали говорить еще прошлой весной, когда наилучшие пути для такого вывоза только обсуждались. В мае 2022 года киевский журналист Дмитрий Василец описал такую схему на примере агрохолдинга «Нибулон» — одного из крупнейших из действующих на Украине. «На Украине есть несколько крупных агрокомпаний, и «Нибулон» можно назвать крупнейшей. У нее свои зернохранилища, техника и поля. Огромная доля агросектора закреплена за этой корпорацией. Если присмотреться внимательнее к этой якобы украинской компании, можно увидеть, что ЕБРР на регулярной основе выдает «Нибулону» сотни миллионов долларов кредитов. Долги накопились гигантские, а набирались они в том числе и под урожай. Получается, что зерно, собранное «Нибулоном», давно не принадлежит украинцам. Его выращивают и растят здесь, после чего вывозят за рубеж. То же самое происходит и с другими агрохолдингами. Если раньше кредиторы забирали только часть давно по факту выкупленного товара, то теперь в связи с происходящим решили вывезти абсолютно всё. Это бизнес. Транснационалам плевать на мирных украинцев, обреченных на гибель от голода. Так чье же зерно, спросите вы. Я могу сказать, что точно не наше», — заявил Василец.
Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что эта ситуация подтверждает: ЕС давно использует инструмент квот и допусков, как и санкций, в качестве политического, а не экономического. «Квоты, допуски, санкции — как правило, они несут много рисков для экономики того, кто их вводит, и его собственных производителей. В данном случае это был политический жест в отношении Украины. Причем даже нельзя однозначно сказать, что при вывозе зерна украинский бюджет получит серьезное пополнение, так как больше всего зарабатывают на этой сделке транснациональные корпорации. В данном случае ЕС сыграл, в первую очередь, именно на пользу этим корпорациям. А разговоры о необходимости помочь украинцам заработать — лицемерная политическая риторика, за которой ничего особенного не стоит», — подчеркивает профессор.
По словам Ереминой, объяснения Брюсселя о необходимости введения льгот для украинской сельхозпродукции оказались совершенно несостоятельными. «Так, например, при обсуждении вопросов вывоза зерна из Украины евробюрократы часто объясняли эту необходимость тем, что именно данная страна является, дескать, крупнейшим сельскохозяйственным производителем. За скобками остается вопрос, почему они так решили... Вывоз продукции с Украины преподносился как способ снизить цены — а вот тем, что это ударит по интересам крестьян стран Евросоюза, решили пренебречь. В общем, можно констатировать, что в ЕС лоббируются интересы транснациональных корпораций, которым через инструменты евробюрократии легче решать свои экономические задачи. Интересы польских фермеров здесь вообще не учитываются. Разумеется, самих польских крестьян такое отношение не устраивает», — заключает Еремина.