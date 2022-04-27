Еврокомиссия предложила приостановить взимание пошлин на импорт с Украины

Еврокомиссия (ЕК) предложила в рамках помощи Украине на один год приостановить ввозные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии 27 апреля.

«Предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки страны, находящейся в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер Евросоюза (ЕС), действующих в отношении украинского экспорта стали», — указали в Европейской комиссии.

Как отметили члены организации, их предложение призвано помочь увеличить экспорт Украины в страны ЕС, а кроме того — «облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров» на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

26 апреля Великобритания также снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменила все квоты.

Украина и ЕС заключили соглашение о свободной торговле в 2014 году, но в силу оно вступило лишь в 2017 году. Это устраняло большинство торговых барьеров между ними, однако некоторые тарифы и квоты на определенные категории товаров в текст соглашения не вошли.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюзу необходимо направить Киеву четкий сигнал о ее членстве в ЕС. Кулеба призвал партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сообщить, что Украина — это часть Евросоюза, с которым она является единым целым.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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