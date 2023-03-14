В Кремле прокомментировали продление зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта ответил на вопрос журналистов на брифинге о продлении зерновой сделки.

«То, что мы называем сделкой, вторая часть сделки, которая касается нас, до сих пор не выполнена. Ценим усилия по линии ООН <...> но, несмотря на это, господину [генсеку ООН Антониу] Гуттеришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были», — сказал Песков.

Он уточнил, что сделка «не может стоять на одной ноге».

«Условия для продления относительные, но это своего рода жест доброй воли со стороны России», — добавил Песков.

Ранее в этот день замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех преград для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

Он указал, что зерновая сделка продлена на 60 дней на прежних условиях.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в разговоре с «Известиями», что нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к удорожанию продукции.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.