В ВШЭ назвали влияющие на судьбу зерновой сделки факторы

Судьба зерновой сделки зависит от возможности России и Украины прийти к компромиссу. Об этом 14 марта «Известиям» заявил эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Он отметил, что оценивать общую продолжительность зерновой инициативы слишком сложно — много факторов, которые могут кардинально изменить конъюнктуру.

«Судя по заявлениям МИДа, сделка сохраняется «как есть». Вероятно, эти два месяца стороны проведут в переговорах и консультациях: и российская, и украинская стороны не всем довольны в текущей конфигурации сделки. Дальнейшая ее судьба зависит от возможности сторон прийти к компромиссу и от посреднической роли Турции», — заключил Свиридов.

О продлении зерновой сделки на 60 дней ранее в этот день заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех преград для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что сокращение срока продления зерновой сделки со 120 до 60 дней обусловлено нарушениями в реализации второй ее части, касающейся России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что часть сделки, касающаяся российской стороны, до сих пор не выполнена, несмотря на все усилия генсека ООН Антониу Гутерриша. Представитель Кремля добавил, что сделка «не может стоять на одной ноге».

Также 14 марта председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил в разговоре с «Известиями», что нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке приведет к удорожанию продукции.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В ноябре договор был продлен на 120 дней.