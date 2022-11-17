Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки
Из-за действующих непрямых ограничений Запада на фрахт и страхование поставщики пшеницы из РФ вынуждены делать дисконт — сейчас он достигает $30 за т. Об этом «Известиям» заявили в Российском зерновом союзе. 17 ноября Россия, Украина, ООН и Турция продлили Черноморскую инициативу на 120 дней, до февраля. Однако вторая часть соглашения по-прежнему не выполнена: ООН не смогла добиться от США и ЕС снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Запад вряд ли станет делать исключения из санкций, в частности, вряд ли из черных списков уберут «Россельхозбанк» — главного оператора аграрных сделок.
Продлили до февраля
17 ноября в МИД РФ сообщили, что зерновая сделка России, Украины, Турции и ООН будет автоматически продлена на 120 дней, «так как возражений по ней не было». Эту информацию также подтвердили президенты Турции, Украины и генсек ООН.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, имеет пакетный характер, в одном договоре увязаны два документа. Сейчас речь идет о продлении до конца февраля украинской части соглашения — о создании безопасных морских коридоров для вывоза зерна из трех портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного).
При этом напомним, что соглашение относительно вывоза украинского зерна Москва и Киев заключали отдельно: каждая из сторон подписала документ с Турцией и ООН. Срок действия украинской части сделки — 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Именно эта часть договора истекала 18 ноября.
Параллельно РФ и ООН 22 июля заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей — три года.
В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что Киев просил добавить в свою часть сделки порт Николаева и продлить соглашение сразу на год. С аналогичной просьбой ранее обращались и представители ООН. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «о бессрочном продлении речи не шло».
Он уточнил: «есть заверения от ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована».
— Мы констатируем, что работа ООН имеет результаты. Есть заявление от США, Великобритании и ЕС об изъятии из санкций российского продовольствия и удобрений. Эта работа будет финализирована, чтобы разблокировать прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят, — подчеркнул Дмитрий Песков.
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила, что следующий шаг после продления зерновой сделки — «решение проблемы с удобрениями».
Пшеница по скидке
Однако пока в реальности поставщики из РФ не увидели положительного эффекта от сделки, поскольку ООН не выполнила свои обязательства, заявил «Известиям» президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его оценке, пока соглашение в нынешнем половинчатом виде для российских поставщиков «ничего, кроме ущерба не несет».
— Нам обещали снять санкции, однако возникли проблемы с тем, что официальных ограничений на экспорт продовольствия нет, но ведь есть неофициальные санкции. В частности, у российских компаний есть проблемы с платежами, фрахтом, страхованием. Поэтому российские поставщики вынуждены делать существенный дисконт (скидку) по отношению к конкурентам. Сейчас дисконт составляет $30 с каждой тонны, — уточнил глава РЗС.
Ранее директор аналитического департамента союза Елена Тюрина заявила, что когда Россия только завоевывала мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до $20 за 1 т.
Сейчас 1 т российской пшеницы торгуется на отметке $304-308, на $58-60 дешевле французской и на $75-100 — американской.
Ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не видит реальных изменений ситуации, несмотря на усилия ООН. Дипломат подчеркнул, что на этом треке Москва будет добиваться переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, так как это ключевой вопрос для того, чтобы продвинуться в вопросе снятия препятствий в экспорте отечественной сельхозпродукции.
«Известия» направили запрос в Госдепартамент США и Еврокомиссию, а также в аппарат генсека ООН.
Условия невыполнимы
Маловероятно, что Запад пойдет на снятие санкций или введение исключений для «Россельхозбанка», считает программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
— США будут говорить, что у них уже есть исключение по продовольствию и удобрениям. ЕС может отослать к своим нормативно-правовым исключениям по гуманитарным составляющим. Но то, как они применяются на деле, — это уже другой вопрос. Некоторые контрагенты «Россельхозбанка» за рубежом избыточно выполняют санкции, остерегаясь уголовного преследования со стороны своих стран. Потому даже если отдельно проговорят исключения, вряд ли на компании это повлияет, — пояснил эксперт «Известиям».
Директор турецкого аналитического центра SAGEDER Юнус Эмре Канат в беседе с «Известиями» также констатировал: «страны Запада вряд ли пойдут на снятие ограничений из-за лоббистских усилий Украины, которая будет блокировать любую дискуссию внутри Евросоюза об отмене санкций».
Турецкий политолог Керим Хас пояснил «Известиям», что РФ может сделать Турцию хабом для экспорта своего зерна и удобрений, если ООН не добьется отмены санкций против российской пшеницы.
— Турция вообще стала главным выгодоприобретателем этой сделки и на дипломатическом фронте, и с точки зрения политических очков в президентской кампании Эрдогана, и с экономической точки зрения — ведь Анкара закрывает за счет импорта до 85% своих потребностей в пшенице и сильно зависит от стабильности поставок. Не исключено, что Турция может стать посредником в переговорах по выведению продовольствия из-под санкций или их последствий, — констатировал эксперт.
Депутат парламента Турции, председатель «Партии инноваций» Озтюрк Йылмаз отметил, что зерновая сделка важна для всех участников — в основном, с точки зрения имиджа.
— Любая страна, которая сыграла конструктивную роль в этой сделке, выиграла дипломатически, это посылает позитивный сигнал международному сообществу. Для Турции зерно имеет большое значение, особенно в зимний период. Цены на хлеб в стране растут до 7,5 турецких лир. И они могут подняться и до 15 лир, если сделки не станет. Потому безопасные перевозки зерна имеют большое социальное значение для Турции, — уточнил политик.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября заявил, что благодаря сделке с июля по ноябрь почти 500 судов перевезли более 11 млн т зерна и продуктов.
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), снижение цен на основные продукты в результате сделки прямо или косвенно спасло около 100 млн человек от крайней нищеты.
Реакция рынков
После новостей о продлении соглашения цены на пшеницу на Чикагской бирже упали на 2%, а на кукурузу — на 1,3%.
Хотя еще накануне, 16 ноября, на фоне сообщений о падении ракет в Польше недалеко от границы с Украиной кукуруза и пшеница на бирже Чикаго подорожали на 10%.
Падение цен оказалось сильно ниже, чем двумя неделями ранее, когда в конце октября-начале ноября Россия вышла из зерновой сделки. Затем после заявления Минобороны РФ о возвращении в сделку фьючерсы пшеницы на чикагской бирже упали на 6,58% до $8,4 за бушель.
Рынки отреагировали сдержанно, поскольку продление сделки было ожидаемым, пояснила «Известиям» соучредитель консалтинговой группы по сельскому хозяйству Consus Энджи Сетцер. По ее словам, новости от 17 ноября принесли облегчение, но не стали сюрпризом. Теперь появляется надежда, что найдется способ продлить сделку за пределы следующих 120 дней, отметила эксперт.