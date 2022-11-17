Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки

Из-за действующих непрямых ограничений Запада на фрахт и страхование поставщики пшеницы из РФ вынуждены делать дисконт — сейчас он достигает $30 за т . Об этом «Известиям» заявили в Российском зерновом союзе. 17 ноября Россия, Украина, ООН и Турция продлили Черноморскую инициативу на 120 дней , до февраля. Однако вторая часть соглашения по-прежнему не выполнена : ООН не смогла добиться от США и ЕС снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Запад вряд ли станет делать исключения из санкций , в частности, вряд ли из черных списков уберут «Россельхозбанк» — главного оператора аграрных сделок.

Продлили до февраля

17 ноября в МИД РФ сообщили, что зерновая сделка России, Украины, Турции и ООН будет автоматически продлена на 120 дней, «так как возражений по ней не было» . Эту информацию также подтвердили президенты Турции, Украины и генсек ООН.

Зерновая сделка , подписанная 22 июля 2022 года, имеет пакетный характер, в одном договоре увязаны два документа . Сейчас речь идет о продлении до конца февраля украинской части соглашения — о создании безопасных морских коридоров для вывоза зерна из трех портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного).

При этом напомним, что соглашение относительно вывоза украинского зерна Москва и Киев заключали отдельно: каждая из сторон подписала документ с Турцией и ООН. Срок действия украинской части сделки — 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Именно эта часть договора истекала 18 ноября.

Злак препинания Фото: REUTERS/Umit Bektas

Параллельно РФ и ООН 22 июля заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей — три года.

В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что Киев просил добавить в свою часть сделки порт Николаева и продлить соглашение сразу на год . С аналогичной просьбой ранее обращались и представители ООН. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «о бессрочном продлении речи не шло» .

Он уточнил: « есть заверения от ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована ».

— Мы констатируем, что работа ООН имеет результаты. Есть заявление от США, Великобритании и ЕС об изъятии из санкций российского продовольствия и удобрений. Эта работа будет финализирована, чтобы разблокировать прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан заявила, что следующий шаг после продления зерновой сделки — «решение проблемы с удобрениями» .

Злак препинания Фото: ТАСС/Николай Тришин

Пшеница по скидке

Однако пока в реальности поставщики из РФ не увидели положительного эффекта от сделки, поскольку ООН не выполнила свои обязательства , заявил «Известиям» президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По его оценке, пока соглашение в нынешнем половинчатом виде для российских поставщиков «ничего, кроме ущерба не несет».

— Нам обещали снять санкции, однако возникли проблемы с тем, что официальных ограничений на экспорт продовольствия нет, но ведь есть неофициальные санкции . В частности, у российских компаний есть проблемы с платежами, фрахтом, страхованием. Поэтому российские поставщики вынуждены делать существенный дисконт (скидку) по отношению к конкурентам. Сейчас дисконт составляет $30 с каждой тонны , — уточнил глава РЗС.

Ранее директор аналитического департамента союза Елена Тюрина заявила, что когда Россия только завоевывала мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до $20 за 1 т.

Сейчас 1 т российской пшеницы торгуется на отметке $304-308, на $58-60 дешевле французской и на $75-100 — американской .

Злак препинания Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko

Ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не видит реальных изменений ситуации, несмотря на усилия ООН . Дипломат подчеркнул, что на этом треке Москва будет добиваться переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT, так как это ключевой вопрос для того, чтобы продвинуться в вопросе снятия препятствий в экспорте отечественной сельхозпродукции.

«Известия» направили запрос в Госдепартамент США и Еврокомиссию, а также в аппарат генсека ООН.

Условия невыполнимы

Маловероятно, что Запад пойдет на снятие санкций или введение исключений для «Россельхозбанка» , считает программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

— США будут говорить, что у них уже есть исключение по продовольствию и удобрениям. ЕС может отослать к своим нормативно-правовым исключениям по гуманитарным составляющим. Но то, как они применяются на деле, — это уже другой вопрос . Некоторые контрагенты «Россельхозбанка» за рубежом избыточно выполняют санкции, остерегаясь уголовного преследования со стороны своих стран. Потому даже если отдельно проговорят исключения, вряд ли на компании это повлияет, — пояснил эксперт «Известиям».

Злак препинания Фото: REUTERS/Olimpiu Gheorghiu

Директор турецкого аналитического центра SAGEDER Юнус Эмре Канат в беседе с «Известиями» также констатировал: « страны Запада вряд ли пойдут на снятие ограничений из-за лоббистских усилий Украины , которая будет блокировать любую дискуссию внутри Евросоюза об отмене санкций».

Турецкий политолог Керим Хас пояснил «Известиям», что РФ может сделать Турцию хабом для экспорта своего зерна и удобрений, если ООН не добьется отмены санкций против российской пшеницы.

— Турция вообще стала главным выгодоприобретателем этой сделки и на дипломатическом фронте, и с точки зрения политических очков в президентской кампании Эрдогана, и с экономической точки зрения — ведь Анкара закрывает за счет импорта до 85% своих потребностей в пшенице и сильно зависит от стабильности поставок. Не исключено, что Турция может стать посредником в переговорах по выведению продовольствия из-под санкций или их последствий , — констатировал эксперт.

Депутат парламента Турции, председатель «Партии инноваций» Озтюрк Йылмаз отметил, что зерновая сделка важна для всех участников — в основном, с точки зрения имиджа.

— Любая страна, которая сыграла конструктивную роль в этой сделке, выиграла дипломатически, это посылает позитивный сигнал международному сообществу. Для Турции зерно имеет большое значение, особенно в зимний период. Цены на хлеб в стране растут до 7,5 турецких лир. И они могут подняться и до 15 лир, если сделки не станет. Потому безопасные перевозки зерна имеют большое социальное значение для Турции, — уточнил политик.

Злак препинания Фото: REUTERS/Igor Tkachenko

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября заявил, что благодаря сделке с июля по ноябрь почти 500 судов перевезли более 11 млн т зерна и продуктов .

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), снижение цен на основные продукты в результате сделки прямо или косвенно спасло около 100 млн человек от крайней нищеты.

Реакция рынков

После новостей о продлении соглашения цены на пшеницу на Чикагской бирже упали на 2%, а на кукурузу — на 1,3% .

Хотя еще накануне, 16 ноября, на фоне сообщений о падении ракет в Польше недалеко от границы с Украиной кукуруза и пшеница на бирже Чикаго подорожали на 10%.

Падение цен оказалось сильно ниже, чем двумя неделями ранее, когда в конце октября-начале ноября Россия вышла из зерновой сделки. Затем после заявления Минобороны РФ о возвращении в сделку фьючерсы пшеницы на чикагской бирже упали на 6,58% до $8,4 за бушель.

Злак препинания Фото: REUTERS/Murad Sezer