 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении 50% критической инфраструктуры
Общество
В Москве за взятку задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС
Мир
Американцы обвинили Украину в нацизме после призыва запретить русскую культуру
Происшествия
В Химках 14-летний школьник скончался на перемене
Спорт
Олимпийский совет Азии предложил облегчить допуск спортсменам РФ
Мир
Путин указал на необходимость договариваться участникам урегулирования на Украине
Экономика
В России разрабатывается добровольная программа долгосрочных сбережений
Армия
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
Мир
В Польше предрекли конец конфликта на Украине через неделю без помощи НАТО
Мир
Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях
Армия
Российские войска поразили шесть РСЗО MLRS и MARS II под Запорожьем
Культура
Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации
/

Зерно науки: в России ускорят развитие агропромышленных технологий

Какие уникальные проекты внедрят в сельском хозяйстве при помощи ученых Курчатовского института
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России намерены ускорить создание и внедрение конкурентоспособных технологий в агропромышленном комплексе. Такова цель соглашения, подписанного 9 декабря Минсельхозом и НИЦ «Курчатовский институт». Оно охватывает оценку рыночных перспектив уже имеющихся научных наработок, актуализацию образовательных программ в аграрных вузах, создание уникальных технологий для АПК, в том числе в области генетики и селекции. Причем работы следует нацелить на получение конкретного результата, который можно будет быстро внедрить в промышленность, отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Нарастить технологии

Соглашение о взаимодействии 9 декабря подписали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Документ касается научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.

Дмитрий Патрушев отметил, что сегодня отечественный АПК полноценно обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. В 2022 году аграрии собрали рекордный урожай зерна, выросли сборы практически по всем культурам. Улучшаются показатели и в животноводстве.

Зерно науки
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Однако мы все понимаем, что в условиях новых вызовов повышение импортонезависимости приобретает особую актуальность, — подчеркнул глава Минсельхоза. — Для нашей отрасли это в первую очередь селекция и генетика. С учетом этого Минсельхоз России вместе с бизнесом, научными организациями, вузами и подведомственными учреждениями выстраивает систему, которая позволит сделать разработки ученых более качественными, экономически эффективными и, главное, востребованными аграриями».

Расти-расти, лепесток: государство поддержит экспорт сельхозпродукции на 12,6 млрд рублей
Правительство пополнит уставный капитал Россельхозбанка

Широкий охват

По словам Дмитрия Патрушева, соглашение предусматривает сотрудничество по многим направлениям.

«Институт проведет аудит и оценит рыночные перспективы уже имеющихся научных наработок, — заявил министр. — Также мы будем вместе актуализировать образовательные программы в аграрных вузах Минсельхоза. И, разумеется, учитывая высочайшие компетенции Курчатовского института, планируется совместная разработка уникальных технологий для АПК, в том числе в области селекции и генетики».

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук со своей стороны отметил, что подписание соглашения — фиксация тех рабочих отношений, которые уже установились между сторонами. Институт и Минсельхоз уже много лет работают над повышением конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса. Еще в 1960–1970-е годы именно база хранящихся в институте знаний позволила создать микробиологическую промышленность, которая стала одной из самых мощных в мире на то время.

Зерно науки
исследование
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По словам Михаила Ковальчука, на сегодня в НИЦ «Курчатовский институт» сосредоточена примерно треть научного потенциала в области биогенетических технологий. Институт среди прочего располагает уникальными биоколлекциями, которые очень важны для развития различных отраслей АПК.

Во весь росток: российские аграрии инвестируют в производство семян
Когда удастся заместить иностранный посадочный материал

«Продукты питания, как и лекарства, — это на сегодня вопрос национальной безопасности страны, — сообщил Михаил Ковальчук. — Многие пищевые товары, например вино, сыры, кисломолочные продукты, создаются живыми биоорганизмами, которые могут быть генетически подправлены. Нам надо, с одной стороны, ввести жесткий и четкий контроль за всем, что мы ввозим, а с другой — максимально выстроить собственные замкнутые производственные циклы. Уверен, что мы эту задачу за короткий срок решим».

Соглашение поспособствует ускоренному созданию и внедрению отечественных конкурентоспособных технологий в агропромышленном производстве. Более эффективно сможет реализовываться и Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, считают стороны, подписавшие документ.

В частности, планируется взаимодействовать по таким направлениям, как разработка и масштабирование технологий производства семян сельхозкультур, племенной продукции, пестицидов и агрохимикатов, высококачественных кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения.

Зерно науки
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Жить в продовольствие: насколько РФ обеспечивает свои потребности в продуктах
Путин заявил об успехах в АПК на фоне санкций и готовности поддержать другие страны

«В нынешнее время подходы, сроки и организация исследований должны быть нацелены на скорейшее получение конкретного результата и миновать сложные бюрократические барьеры, — подчеркнул Михаил Ковальчук. — Надо также отметить, что рынок зерна в мире практически не ограничен, поэтому имеет огромнейшие экспортные перспективы. Я убежден, что подписанное сегодня соглашение станет базой для получения важных реальных результатов».

Также Минсельхоз и НИЦ «Курчатовский институт» займутся развитием селекционных центров, сотрудничеством в области создания современных средств диагностики и предотвращения распространения патогенов сельскохозяйственных растений, производства сельскохозяйственной техники и оборудования, партнерством во многих других сферах.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022