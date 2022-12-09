Зерно науки: в России ускорят развитие агропромышленных технологий

В России намерены ускорить создание и внедрение конкурентоспособных технологий в агропромышленном комплексе. Такова цель соглашения, подписанного 9 декабря Минсельхозом и НИЦ «Курчатовский институт». Оно охватывает оценку рыночных перспектив уже имеющихся научных наработок, актуализацию образовательных программ в аграрных вузах, создание уникальных технологий для АПК, в том числе в области генетики и селекции. Причем работы следует нацелить на получение конкретного результата, который можно будет быстро внедрить в промышленность, отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Нарастить технологии

Соглашение о взаимодействии 9 декабря подписали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Документ касается научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.

Дмитрий Патрушев отметил, что сегодня отечественный АПК полноценно обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. В 2022 году аграрии собрали рекордный урожай зерна, выросли сборы практически по всем культурам. Улучшаются показатели и в животноводстве.

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«Однако мы все понимаем, что в условиях новых вызовов повышение импортонезависимости приобретает особую актуальность, — подчеркнул глава Минсельхоза. — Для нашей отрасли это в первую очередь селекция и генетика. С учетом этого Минсельхоз России вместе с бизнесом, научными организациями, вузами и подведомственными учреждениями выстраивает систему, которая позволит сделать разработки ученых более качественными, экономически эффективными и, главное, востребованными аграриями».

Широкий охват

По словам Дмитрия Патрушева, соглашение предусматривает сотрудничество по многим направлениям.

«Институт проведет аудит и оценит рыночные перспективы уже имеющихся научных наработок, — заявил министр. — Также мы будем вместе актуализировать образовательные программы в аграрных вузах Минсельхоза. И, разумеется, учитывая высочайшие компетенции Курчатовского института, планируется совместная разработка уникальных технологий для АПК, в том числе в области селекции и генетики».

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук со своей стороны отметил, что подписание соглашения — фиксация тех рабочих отношений, которые уже установились между сторонами. Институт и Минсельхоз уже много лет работают над повышением конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса. Еще в 1960–1970-е годы именно база хранящихся в институте знаний позволила создать микробиологическую промышленность, которая стала одной из самых мощных в мире на то время.

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По словам Михаила Ковальчука, на сегодня в НИЦ «Курчатовский институт» сосредоточена примерно треть научного потенциала в области биогенетических технологий. Институт среди прочего располагает уникальными биоколлекциями, которые очень важны для развития различных отраслей АПК.

«Продукты питания, как и лекарства, — это на сегодня вопрос национальной безопасности страны, — сообщил Михаил Ковальчук. — Многие пищевые товары, например вино, сыры, кисломолочные продукты, создаются живыми биоорганизмами, которые могут быть генетически подправлены. Нам надо, с одной стороны, ввести жесткий и четкий контроль за всем, что мы ввозим, а с другой — максимально выстроить собственные замкнутые производственные циклы. Уверен, что мы эту задачу за короткий срок решим».

Соглашение поспособствует ускоренному созданию и внедрению отечественных конкурентоспособных технологий в агропромышленном производстве. Более эффективно сможет реализовываться и Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, считают стороны, подписавшие документ.

В частности, планируется взаимодействовать по таким направлениям, как разработка и масштабирование технологий производства семян сельхозкультур, племенной продукции, пестицидов и агрохимикатов, высококачественных кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения.

Зерно науки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В нынешнее время подходы, сроки и организация исследований должны быть нацелены на скорейшее получение конкретного результата и миновать сложные бюрократические барьеры, — подчеркнул Михаил Ковальчук. — Надо также отметить, что рынок зерна в мире практически не ограничен, поэтому имеет огромнейшие экспортные перспективы. Я убежден, что подписанное сегодня соглашение станет базой для получения важных реальных результатов».