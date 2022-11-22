Яблочный спад: селекционеры пожаловались на демпинг производителей импортных саженцев

Снижение спроса на саженцы для яблочных и грушевых садов в ЕС может негативно сказаться на российских питомниках. Европейские компании, прежде всего из Италии, Нидерландов и Бельгии, начали через Сербию поставлять избыток продукции по низким ценам в Россию. Это уже привело к снижению спроса на отечественные саженцы: некоторые производители не смогли продать от 45 до 65% посадочного материала. О таком положении Минсельхоз предупредила Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края. Бизнес попросил исправить ситуацию, изменив порядок субсидирования, — в частности, предоставлять компаниям поддержку на закладку садов только при использовании отечественных саженцев. Правда, это может привести к их удорожанию и снижению качества, сказали эксперты.

Деньги только своим

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с 2023 года субсидировать закладку плодовых садов исключительно отечественными саженцами. Об этом сказано в письме организации от 16 ноября. Его копия есть у «Известий». Сейчас из бюджета субсидируют покупку и российских, и зарубежных саженцев для закладки садов. По оценкам Минсельхоза, доля импорта в промышленных насаждениях по итогам 2021 года составляла 25%.

В ведомстве «Известиям» сказали, что получили обращение и прорабатывают предложения.

Инициатива связана с тем, что российские питомниководы начали фиксировать снижение спроса. Как сообщил в письме председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов, в 2022 году в регионе произвели более 3 млн саженцев, но 65% из них так и не удалось реализовать. Кабардино-балкарская компания «Центр-Питомник» в своем обращении в Минсельхоз утверждает, что не смогла продать более 45% посадочного материала.

Низкий спрос связан с демпингом со стороны импортных производителей, в основном из Италии, Нидерландов и Бельгии, считает Айдын Ширинов. Тяжелая экономическая ситуация привела к снижению закладки новых садов в Европе, так что на рынке образовался излишек саженцев. По словам Айдына Ширинова, их производители начали сбывать продукцию по сниженным ценам в России через питомники Сербии и Турции, так что садоводы стали выбирать иностранную продукцию.

«Центр-Питомник» планировал в 2023 году нарастить производство с 2,5 млн до 3,5 млн штук саженцев, но в нынешней ситуации в компании настроены даже снизить объем выпуска продукции, сказано в письме. Айдын Ширинов убежден, что проблема может привести к сокращению производства саженцев в России вдвое, а в дальнейшем и к его прекращению.

Импорт не лучше, но быстрее

Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков подтвердил существование проблемы. По его словам, из 1,3 тыс. га садов, заложенных в 2021 году в Краснодарском крае, на 40% использовались импортные саженцы. Садоводы выбирают их из-за большей доступности: из-за того что в ЕС интенсивное садоводство развивалось последние 40 лет, найти саженцы на рынке можно без предварительных заявок, сказал эксперт. У российских же питомниководов продукцию необходимо заказывать за год-два, добавил он.

При этом на рынок поступают импортные саженцы низкого качества, заверил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. В письме в Минсельхоз он привел такие данные: в садах Белгородской и Курской областей, заложенных сербским материалом, поражено болезнями от 30 до 60% деревьев.

Обычно импортные саженцы стоили значительно дороже российских: если цена на наши была до 300 рублей за штуку, то импортные доходили до 600, отметил Николай Щербаков. Айдын Ширинов указал, что страны ЕС сейчас субсидируют вывоз саженцев со своей территории, чтобы не обвалить внутренний рынок. Поэтому падение стоимости будет продолжаться и это сделает невыгодным выращивание российского посадочного материала, опасается он.

Николай Щербаков утверждает, что российские питомниководы готовы обеспечить 100% рынка качественной продукцией. Особенно если сделать это плавно. Например, если сначала выдавать только треть субсидии на закладку садов импортными саженцами и полностью — российскими. Сейчас размер субсидии в разных регионах может достигать до 1,3 млн рублей на гектар. Это позволяет компенсировать до 30% от стоимости гектара сада, указал Николай Щербаков.

В агрохолдинге «Степь» заявили, что уже сейчас используют исключительно отечественные саженцы при закладке садов. По словам гендиректора Андрея Недужко, российский посадочный материал хорошо приживается и быстрее начинает плодоносить. И на рынке не наблюдается его дефицита, заверили в «Степи».

Источник «Известий» на плодоовощном рынке уверен, что реализация предложения бизнеса лишь спровоцирует подорожание отечественных саженцев, потому что усложнит приобретение импортных. По словам собеседника издания, отсутствие альтернативы и приоритетность для приобретения российского посадочного материала в итоге приведет также к падению его качества, а это отрицательно скажется как на рентабельности садоводства, так и на ценах на яблоки.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова предположила, что, помимо субсидирования закладки только отечественных саженцев, Минсельхоз может рассмотреть увеличение пошлины на ввоз продукции и ее квотирование. Но импорт уже сейчас затруднен из-за сложностей с расчетами и уходом из России крупных транспортных компаний.

Кроме того, сейчас сложно предположить, смогут ли отечественные саженцы обеспечить достаточную урожайность по сравнению с импортными аналогами, добавила эксперт. По данным Минсельхоза, в 2021 году в России было выращено 1,4 млн т яблок, груш и айвы, в то время как импорт составил 966 тыс. т.