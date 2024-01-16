Протесты фермеров, подобные тем, что происходят в ФРГ, могут разразиться в соседних странах — Франции и Нидерландах, считают депутаты бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». 15 января в Берлине состоялась крупная акция протеста, в которой приняли участие более 8 тыс. аграриев, требовавших от правительства сохранить налоговые льготы и субсидии и не экономить на них. Опрошенные эксперты полагают, что одной из основных причин забастовки в ФРГ стало недовольство политикой «Зеленых». Что происходит в Германии и насколько серьезен протестный потенциал в соседних странах — в материале «Известий».

Массовые протесты в Германии

Более 8,5 тыс. человек на 6 тыс. тракторов, грузовиков и другой сельскохозяйственной технике собрались 15 января в центре Берлина. Немецкие фермеры вышли на очередной митинг, цель которого было убедить правительство Германии отказаться от планов отмены субсидий на дизельное топливо и налоговых льгот для транспортных средств, используемых в лесном и сельском хозяйстве.

Перед протестующими выступил глава минфина Германии Кристиан Линднер, однако далось ему это с трудом: не успел он начать свою речь, как его освистали. Люди так громко и долго скандировали «Уходи!», что лидеру профсоюза немецких фермеров Йоахиму Руквиду в какой-то момент пришлось попросить демонстрантов перестать издеваться над Линднером и дать ему слово.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

«Я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета», — обратился министр к толпе перед Бранденбургскими воротами. Взамен он предложил фермерам «наслаждаться свободой и уважением к своей работе».

О том, что правительство не готово сохранить субсидии, ранее заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, «если мы все будем на 100% настаивать на своей точке зрения, мы не добьемся никакого прогресса». Тем не менее немецкие аграрии настроены решительно.

— Протесты продлятся до тех пор, пока не будут выполнены все требования или не состоятся новые выборы, — заявил «Известиям» немецкий фермер Йоханнес Марксен.

Протесты фермеров в Германии длятся с декабря прошлого года — с момента, когда власти объявили о новых мерах «жесткой экономии». В ноябре в проекте бюджета на 2024 год образовалась дыра в размере €17 млрд. Произошло это после того, как конституционный суд объявил нелегитимным нецелевое использование €60 млрд кредитных средств, изначально предназначенных на борьбу с последствиями COVID-19. Снизив поддержку для фермеров, кабмин рассчитывал экономить по €480 млн ежегодно, однако, по всей видимости, канцлер ФРГ Олаф Шольц недооценил силу возможного недовольства.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Более семи дней колонны тракторов и грузовиков перекрывали улицы больших городов. Заблокированные дороги, множество сельхозтехники, навоз, сгружаемый перед правительственными зданиями — всё это стало типичной картиной для ФРГ.

В кризисе, сложившемся в Германии, во многом виновата входящая в правительство партия «Зеленых», считает немецкий политолог Александр Рар.

— Немецкие фермеры стали жертвами политики «Зеленых», которые навязывают жуткие ограничения. Кроме того, их беспокоят резкие урезания дотаций, коснувшиеся аграрного сектора, возможно, сильнее, чем других сегментов немецкой экономики, — заявил эксперт «Известиям».

Популярность правительства падает

В начале января, когда правительство огласило свои намерения несколько ослабить грядущие реформы, более 100 фермеров на севере ФРГ попытались заблокировать паром, на котором в страну из отпуска вернулся министр экономики ФРГ, сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек. «Без крови человек становится белым. Без воздуха человек становится синим. Без мозгов человек становится зеленым», — гласила надпись на одном из плакатов, развернутом на тракторе.

Фото: REUTERS//Fabrizio Bensch

Согласно опросам, многие немцы согласны с протестующими. По данным исследования, проведенного институтом INSA для издания Bild 8 января, 69% жителей ФРГ поддержали неделю протестов. Кроме того, 72% избирателей недовольны работой канцлера Германии Олафа Шольца. Последние опросы показывают, что за партию Шольца (СДПГ) готовы проголосовать лишь 14%. За «Зеленых» и Свободную демократическую партию — и того меньше: 12% и 4% соответственно. Согласно опросу INSA, «Альтернативу для Германии» (АдГ) поддерживают около 18%, а блок ХДС/ХСС — 27%.

— Если «светофорная коалиция» не удовлетворит требования фермеров, вероятно, закроется больше хозяйств. За последние 10 лет в среднем уходило по 3,5 тыс. предприятий в год. Естественно, это приводит к росту продуктовой зависимости от других стран, — заявил «Известиям» депутат бундестага Ян Нольте.

Однако он уверен, что протесты не приведут к краху правительства.

В Берлине началась крупнейшая забастовка фермеров. Часть столицы оказалась перекрыта сельскохозяйственной техникой, доступ к Бранденбургским воротам заблокирован. Митингующие не согласны с экономической политикой ФРГ, звучат призывы к отставке канцлера Олафа Шольца. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Liesa Johannssen Протестующие начали собираться в Берлине накануне вечером. Первые акции начались еще 8 января, после чего количество участников лишь возрастало Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фермеры расположили в пригороде столицы Германии несколько тысяч единиц сельскохозяйственной техники Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Eckel Полиция предупреждает о «серьезных проблемах» с общественным транспортом Фото: REUTERS/Liesa Johannssen Ожидается, что в забастовке примет участие около 4 тыс. тракторов и 2 тыс. грузовиков Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Число участников выступлений оценивается примерно в 10 тыс. человек Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner Митингующие выступают против аграрной политики действующего правительства ФРГ Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner В числе главных претензий — сокращение субсидий и повышение налогов Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch К забастовке присоединились работники транспортной отрасли, рыболовного сектора и сферы услуг Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska Президент Союза фермеров Германии обвинил чиновников в том, что они находятся в «берлинском пузыре» и не понимают проблем населения Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Вместе с фермерами в протестах участвуют и рядовые граждане, недовольные политикой «светофорной коалиции» Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld Митингующие требуют отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также главы МИДа Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow В настоящий момент центр города полностью заблокирован, в том числе правительственный район Берлина у колонны Победы Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld По сообщениям немецких СМИ, протесты могут растянуться на неделю Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

— Результаты опросов настолько плохи, а партия АдГ настолько сильна, что новые выборы побоятся проводить. Вместо этого демонстрантов объявляют правыми экстремистами. С помощью СМИ и спецслужб предпринимаются попытки ослабить АдГ, — считает Нольте.

Правительство ФРГ предпринимало попытку обвинить в разжигании протестов в Германии Россию, однако Москва подобные утверждения отвергла.

— Решительно отвергаем попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией «кампаниями дезинформации» в социальных сетях. Эти измышления не имеют ничего общего с реальностью, — отмечал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Протесты фермеров в других странах ЕС

Не исключено, что волна протестов может перекинуться и на другие европейские страны. Хотя следует признать, что фермерские профсоюзы из разных государств плохо взаимодействуют. В Германии на протестах были замечены тракторы и грузовики из Польши, Чехии, Австрии, Франции, Бельгии, Нидерландов. Весьма большой потенциал для протестов фермеров имеется во Франции, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

— Если отменят субсидии на топливо и повысятся цены на солярку, это тоже может привести к тому, что происходит в Германии, — заявил эксперт «Известиям». — Тем более ежегодно во Франции сотни фермеров сводят счеты с жизнью. Об этом у нас не говорят, но это свидетельствует о тяжелом положении сельхозпроизводителей. Хотя Франция — крупнейшая сельскохозяйственная держава, вопросов много, в том числе по вопросу виноделия.

Кроме того, фермерское лобби сильно в Нидерландах, пояснил аналитик. Он напомнил, что в марте 2023 года на фоне возросшего недовольства политикой действовавшего правительства на региональных выборах победу одержала оппозиционная партия «Гражданско-фермерское движение». Эта политическая сила стала крупнейшей в законодательных собраниях 9 из 12 провинций.

— Мы уже видели несколько протестов фермеров во Франции и в Нидерландах, которые затем также привели к тому, что правительства изменили свою политику, — заявил «Известиям» депутат бундестага Штефан Койтер.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner

Кроме того, бунтуют аграрии и в странах, граничащих с Украиной. Так, в Румынии несколько дней подряд проходит общенациональная фермерская стачка. Выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Особенно фермеров беспокоит недобросовестная конкуренция со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.

Протесты в странах ЕС происходят на фоне ухудшения в них экономической ситуации. При этом европейские государства продолжают поддерживать Киев и его «формулу мира». Однако в Европе начинают признавать, что достижение мира на Украине невозможно без России. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Запад включить РФ в обсуждение процесса урегулирования кризиса.